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Росіяни розганяють фейк про підготовку "націоналістами" теракту в дитбудинку в Слов’янську

пропаганда,фейк

Російські пропагандисти повідомляють фейки про теракт, якій нібито готують "неонацисти" у Слов’янську Донецької області.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, в міністерстві оборони РФ заявили: "У м. Слов’янськ націоналісти готують чергову провокацію з загибеллю цивільного населення для звинувачення ЗС РФ. Для цього в будівлі дитбудинку "Топольок" "неонацисти" утримують персонал. Сама ж будівля замінована, її планують підірвати з початком артилерійських ударів збройних сил РФ по військових об’єктах". ЦПД попереджає, що це маніпуляція.

Також російські пропагандистські ЗМІ поширювали з посиланням на слова полонених українських військових інформацію, що "в українських військових були проблеми з постачанням, однак, що ж до західної зброї, то її завжди вистачало. Щоправда, нею майже ніхто не користувався, оскільки не було практичного досвіду".

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Також російська преса повідомила дезінформацію, що багато біженців з районів ведення бойових дій було тимчасово розміщено у школах, лікарнях та санаторіях України, "проте зараз деякі біженці почали скаржитися на те, що їх виселяють в нікуди".

Автор: 

пропаганда (2796) росія (64935) фейк (743) Центр протидії дезінформації (157) Слов’янськ (593)


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На кой хрен нам это надо? Ну не знали и не знали об очередных кацапских байках. Мало ли их было и ещё будет в их исполнении.
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08.07.2022 09:02 Відповісти
В дитбудинку розпинають кожного хто був в трусіках. Двоє тримають, а один прибиває.
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08.07.2022 09:03 Відповісти
Не было на территории Украины упырей рашистов, никто не бамбил Дамбас и не было мальчиков в трусиках....
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08.07.2022 09:05 Відповісти
Колись написав у "Однокласниках" (у 2014-му) : "До "КрымНаша" в Крыму жители слышали о "борьбе с терроризмом" только по телевизору И то это было где-то далеко - за границей Пришёл "русский мир" и "борьба с тероризмом" пришла в Крым Так может причина в "русском мире"?
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08.07.2022 09:16 Відповісти
ЦПД попереджає, що це маніпуляція. я не представляю, кто может поверить в этот бред..., но раз такое блюдо готовят русопропагандоны, значит надеются, что это будут глотать..., только по этой бредятине можно оценить глубину убогости кацапского населения...
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08.07.2022 09:06 Відповісти
Бо все треба утримувати....а їм нема чим армію годувати...а тут є ще голодні роти....
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08.07.2022 09:07 Відповісти
В стилі рашистів. Може вони не фейк розганяють, а анонсують свої дії на майбутнє?
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08.07.2022 09:13 Відповісти
а хто їм тепер повірить?
Ну, хіба що - свої же орки. Хоча в них соловйовщина куди крутіша за наше Г+Г.
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08.07.2022 09:53 Відповісти
С каких пор рюзьскые касабы, начали себя называть "украинцами"???
И пора уже понять сказочному долбо#бу, что Люди уже научились правильно понимают лживых свинособак!
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08.07.2022 10:19 Відповісти
 
 