Росіяни розганяють фейк про підготовку "націоналістами" теракту в дитбудинку в Слов’янську
Російські пропагандисти повідомляють фейки про теракт, якій нібито готують "неонацисти" у Слов’янську Донецької області.
Про це попереджає Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, в міністерстві оборони РФ заявили: "У м. Слов’янськ націоналісти готують чергову провокацію з загибеллю цивільного населення для звинувачення ЗС РФ. Для цього в будівлі дитбудинку "Топольок" "неонацисти" утримують персонал. Сама ж будівля замінована, її планують підірвати з початком артилерійських ударів збройних сил РФ по військових об’єктах". ЦПД попереджає, що це маніпуляція.
Також російські пропагандистські ЗМІ поширювали з посиланням на слова полонених українських військових інформацію, що "в українських військових були проблеми з постачанням, однак, що ж до західної зброї, то її завжди вистачало. Щоправда, нею майже ніхто не користувався, оскільки не було практичного досвіду".
Також російська преса повідомила дезінформацію, що багато біженців з районів ведення бойових дій було тимчасово розміщено у школах, лікарнях та санаторіях України, "проте зараз деякі біженці почали скаржитися на те, що їх виселяють в нікуди".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, хіба що - свої же орки. Хоча в них соловйовщина куди крутіша за наше Г+Г.
И пора уже понять сказочному долбо#бу, что Люди уже научились правильно понимают лживых свинособак!