Росіяни розганяють фейк про підготовку "націоналістами" теракту в дитбудинку в Слов’янську

Російські пропагандисти повідомляють фейки про теракт, якій нібито готують "неонацисти" у Слов’янську Донецької області.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, в міністерстві оборони РФ заявили: "У м. Слов’янськ націоналісти готують чергову провокацію з загибеллю цивільного населення для звинувачення ЗС РФ. Для цього в будівлі дитбудинку "Топольок" "неонацисти" утримують персонал. Сама ж будівля замінована, її планують підірвати з початком артилерійських ударів збройних сил РФ по військових об’єктах". ЦПД попереджає, що це маніпуляція.

Також російські пропагандистські ЗМІ поширювали з посиланням на слова полонених українських військових інформацію, що "в українських військових були проблеми з постачанням, однак, що ж до західної зброї, то її завжди вистачало. Щоправда, нею майже ніхто не користувався, оскільки не було практичного досвіду".

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Також російська преса повідомила дезінформацію, що багато біженців з районів ведення бойових дій було тимчасово розміщено у школах, лікарнях та санаторіях України, "проте зараз деякі біженці почали скаржитися на те, що їх виселяють в нікуди".