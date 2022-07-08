Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36,9 тис. осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1637 танків та 3811 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 900 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 36900 (+250) осіб ліквідовано,
танків - 1637 (+35) од,
бойових броньованих машин - 3811 (+14) од,
артилерійських систем - 828 (+13) од,
РСЗВ - 247 (+0) од,
засоби ППО - 107 (+0) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 187 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),
крилаті ракети - 155 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 (+20) од,
спеціальна техніка - 66 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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зараз панцергаубиці і інша артилерія вже працює, плюс хаймарси.
Слава великій Україні!
@KyroakoKiller
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https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1545168127922737153 9 ч
У пана Залужного сьогодні День народження! Многая літа,успіхів,перемог,стійкості! Піднімаю віртуальну чарочку за здоров'я нашого Головнокомандувача ЗСУ!
На утро 9 июля 2022 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек.
Потери ЧВК- 10751 погибших.
В Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести."
Разом - 54170
Схоже на правду.
Навіть більше схоже, ніж декларує наш Генштаб.