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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36,9 тис. осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1637 танків та 3811 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 36900 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1637 (+35) од,

бойових броньованих машин - 3811 (+14) од,

артилерійських систем  - 828 (+13) од,

РСЗВ  - 247 (+0) од,

засоби ППО  - 107 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 (+20) од,

спеціальна техніка - 66 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 650 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1602 танки та 3797 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36,9 тис. осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1637 танків та 3811 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17216) Генштаб ЗС (6497) ліквідація (3865) знищення (7147) техніка (1820) втрати (4385)


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Топ коментарі
+22
Ога танчіків накрошили 35. Такого ще не було)
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08.07.2022 09:09
+16
Нормально так хлопаки настріляли!

Слава великій Україні!
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08.07.2022 09:10
+16
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08.07.2022 09:31
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Ога танчіків накрошили 35. Такого ще не було)
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08.07.2022 09:09 Відповісти
Что ж это такое было? Пересчитали "хвосты" за предыдущие дни? Опять массовое наступление с "частичным успехом"?
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08.07.2022 09:14 Відповісти
може була точна інфа скільки танків було на складі, який був знищений.
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08.07.2022 09:15 Відповісти
Как-то подозрительно...
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08.07.2022 10:20 Відповісти
Тому що Панцергаубіце не було і Крабів. Позавчора прийшли ще нові САУ Краб прямо з заводу з Польщі.
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08.07.2022 11:27 Відповісти
таке було лише на початку війни, коли нелякані рашисти йшли колонами і наші їх накривали птурами і дажвелінами.
зараз панцергаубиці і інша артилерія вже працює, плюс хаймарси.
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08.07.2022 11:58 Відповісти
Нормально так хлопаки настріляли!

Слава великій Україні!
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08.07.2022 09:10 Відповісти
Піу - піу робимо/)
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08.07.2022 09:12 Відповісти
Ещё один ж/д состав техники! Слава ВС
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08.07.2022 09:12 Відповісти
Закликаю присутнiх на цiй гiлцi вiдшкодувати, хто скiльки зможе , на потреби нашоi Армii. Я це зробив. Дорогенькi нашi захисники , бережiться, та повертайтеся додому неушкодженими. Слава Героям !!!
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08.07.2022 09:17 Відповісти
Був бій під Прохоровкою?
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08.07.2022 09:20 Відповісти
Утилізація московської орди триває !!!!)))
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08.07.2022 09:25 Відповісти
Потери у врага серьезные, но, по официальным сводкам, у них "частичный успех" под Краматорском и Верхнекаменкой. Кто в тем - далеко ли они продвинулись? В любом случае, эти километры нашей змли даются им очень дорого, но пока мяса и железа у них хватает.
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08.07.2022 09:29 Відповісти
читала, як скиглив рашист, що їм надсилають негодні танки, з яких вони з трудом склепують з трьох один. і переживають, що через місяць-півтора і цього не буде.
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08.07.2022 12:01 Відповісти
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08.07.2022 09:31 Відповісти
Військо привітало свого Головнокомандувача з Днем Народження.
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08.07.2022 09:40 Відповісти
Вот это улов...Не збавляйте ребята.
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08.07.2022 09:47 Відповісти
шось кацальоти застопорилися. судячи з руйнувань в лисичанську там ватальоти працювали а циферки не змінилися, ну і де наш частковий успіх панове?
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08.07.2022 09:50 Відповісти
Під ПЗРК вони не залітали, а щось серйозне типу БУКа туди тягти сенсу не було.
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08.07.2022 12:41 Відповісти
КыроакоВинищувач

@KyroakoKiller

·

https://twitter.com/KyroakoKiller/status/1545168127922737153 9 ч

У пана Залужного сьогодні День народження! Многая літа,успіхів,перемог,стійкості! Піднімаю віртуальну чарочку за здоров'я нашого Головнокомандувача ЗСУ!
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08.07.2022 10:46 Відповісти
...дуууууже добре виступили ЗСУ
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08.07.2022 14:22 Відповісти
Вже давно 37200!!!
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09.07.2022 18:12 Відповісти
https://t.me/AvakovArsen/405 Інфа від Авакова. Про безповоротні втрати орків . Нерегулярність інформування пояснює тим, що відомості надають "... патриоты, перехватили всеми нами любимую внутригенштабную рашистскую сводку информации. Т.е:
На утро 9 июля 2022 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек.
Потери ЧВК- 10751 погибших.
В Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести."
Разом - 54170
Схоже на правду.
Навіть більше схоже, ніж декларує наш Генштаб.
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09.07.2022 21:37 Відповісти
 
 