Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36,9 тис. осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1637 танків та 3811 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 36 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 36900 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1637 (+35) од,

бойових броньованих машин - 3811 (+14) од,

артилерійських систем - 828 (+13) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 107 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 (+20) од,

спеціальна техніка - 66 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 36 650 осіб, 217 літаків, 187 гелікоптерів, 1602 танки та 3797 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.