Окупанти намагалися вести наступ в напрямку Дементіївки, ЗСУ змусили ворога відступити, - Синєгубов

Вночі окупанти не обстрілювали Харків. Напередодні ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район міста, загинуло троє мирних жителів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова. Але не маємо права втрачати пильність. Адже тільки вчора ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район міста. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди. Наші рятувальники весь вечір ліквідовували загорання. Внаслідок обстрілу 3 мирних людей загинули, 5 поранені", - зазначив Синєгубов.

За його словами, по області російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки та господарчі споруди, пожежі на відкритих територіях.

"Протягом доби в Чугуївському районі зазнали поранень 2 людей, ще 2 цивільних поранені в Циркунах, Харківського району. 71-річна жінка в Циркунах унаслідок обстрілів, на жаль, загинула. Загалом за добу на Харківщині загинули 4 людей, 9 - поранені", - інформує Синєгубов.

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Очільник регіону також зазначив, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог веде обстріл позицій наших захисників та мирного населення з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

"Окупанти намагалися вести наступ в напрямку Дементіївки, але наші захисники зупинили цю спробу та змусили ворога відступити. В районі Ізюму загарбники вели обстріли населених пунктів Волобуївка, Гусарівка, Чепіль, Червоне та Дібрівне. Підрозділи ЗСУ надійно тримають захист та готові до будь-яких подальших дій ворога", - резюмує Синєгубов.