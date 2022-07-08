7 липня Повітряні Сили знищили склад боєприпасів окупантів, 16 одиниць техніки та живу силу ворога

7 липня бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних Сил Збройних Сил України завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних Сил.

Як зазначається, уражено бойові позиції окупантів, вісім танків, вісім бойових броньованих машин, польовий склад боєприпасів та живу силу ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 липня Повітряні сили знищили дві ворожі ракети, склад боєприпасів, два командно-спостережні пункти, техніку та живу силу окупантів