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Новини Війна
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7 липня Повітряні Сили знищили склад боєприпасів окупантів, 16 одиниць техніки та живу силу ворога

повітряні,сили

7 липня бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних Сил Збройних Сил України завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних Сил.

Як зазначається, уражено бойові позиції окупантів, вісім танків, вісім бойових броньованих машин, польовий склад боєприпасів та живу силу ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 липня Повітряні сили знищили дві ворожі ракети, склад боєприпасів, два командно-спостережні пункти, техніку та живу силу окупантів

Автор: 

армія рф (17216) знищення (7147) Донбас (22354) техніка (1820) втрати (4385) Повітряні сили (2596)


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Повітряним Силам Збройних Сил України щира подяка за роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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08.07.2022 10:01 Відповісти
Судя по новостям последних дней, то получается что химарсами скорей всего ПВО гасят, а авиация потом работает на выбор☝ То склады💥 то технику💥👍
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08.07.2022 12:19 Відповісти
До речі, у новини потрапляють лише найефектніші удари. Якщо подивитись місцеві ТГ канали, кожен день у кожній області зараз по 4-5 ударів по логістиці.
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08.07.2022 10:02 Відповісти
Гей, гей, гей, Соколи,
Бийте їх в полях, лісах і горах!
Дзвін, дзвін, дзвін, дзвіночку,
Нищіть всі ворожі точки!
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08.07.2022 10:03 Відповісти
 
 