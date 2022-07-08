Польща й Литва готові "до будь-якого сценарію", - заступник глави МЗС Польщі Вавжик

Візит президентів Польщі й Литви до району Сувальського коридору – прямий сигнал, що країни готові до будь-якого сценарію, включно до прямої агресії Росії та Білорусі.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Петр Вавжик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

7 липня президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа побували на так званому Сувальському перешийку, що вважається однією з найімовірніших ділянок нападу Росії, та відвідали підрозділи збройних сил Польщі й Литви по обидві сторони литовсько-польського кордону.

Вавжик заявив, що однією з цілей візиту було показати "не тільки жителям цього регіону, а й усім громадянам обох країн, що ця ключова ділянка безпечна", і що на ній знаходяться не лише військові Польщі й Литви, а й НАТО, які готові його захищати у разі потреби.

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Він також наголосив, що цей візит – "сигнал потенційному російському чи білоруському агресору", що у разі нападу він зустріне відсіч із боку всього Північноатлантичного Альянсу.

Вавжик сказав, що "ми готові до будь-якого сценарію і в разі потреби захищатимемося".

Сувальський перешийок – сухопутний коридор, що поєднує Литву та Польщу. На південь від нього знаходиться Білорусь, на північ – Калінінградська область РФ. Експерти американського Politico припускали, що коридор може стати першою метою армії Росії, якщо вона все ж таки зважиться на пряму конфронтацію з НАТО.

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