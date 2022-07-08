Польща й Литва готові "до будь-якого сценарію", - заступник глави МЗС Польщі Вавжик
Візит президентів Польщі й Литви до району Сувальського коридору – прямий сигнал, що країни готові до будь-якого сценарію, включно до прямої агресії Росії та Білорусі.
Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Петр Вавжик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
7 липня президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа побували на так званому Сувальському перешийку, що вважається однією з найімовірніших ділянок нападу Росії, та відвідали підрозділи збройних сил Польщі й Литви по обидві сторони литовсько-польського кордону.
Вавжик заявив, що однією з цілей візиту було показати "не тільки жителям цього регіону, а й усім громадянам обох країн, що ця ключова ділянка безпечна", і що на ній знаходяться не лише військові Польщі й Литви, а й НАТО, які готові його захищати у разі потреби.
Він також наголосив, що цей візит – "сигнал потенційному російському чи білоруському агресору", що у разі нападу він зустріне відсіч із боку всього Північноатлантичного Альянсу.
Вавжик сказав, що "ми готові до будь-якого сценарію і в разі потреби захищатимемося".
Сувальський перешийок – сухопутний коридор, що поєднує Литву та Польщу. На південь від нього знаходиться Білорусь, на північ – Калінінградська область РФ. Експерти американського Politico припускали, що коридор може стати першою метою армії Росії, якщо вона все ж таки зважиться на пряму конфронтацію з НАТО.
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Та не така вона вже й грізна , там більше понтів .. .
Третя світова вже йде - підручники з історії вже пишуться, в осі зла - росія китай туреччина іран