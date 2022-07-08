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Польща й Литва готові "до будь-якого сценарію", - заступник глави МЗС Польщі Вавжик

дуда,науседа

Візит президентів Польщі й Литви до району Сувальського коридору – прямий сигнал, що країни готові до будь-якого сценарію, включно до прямої агресії Росії та Білорусі.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Петр Вавжик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

7 липня президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа побували на так званому Сувальському перешийку, що вважається однією з найімовірніших ділянок нападу Росії, та відвідали підрозділи збройних сил Польщі й Литви по обидві сторони литовсько-польського кордону.

Вавжик заявив, що однією з цілей візиту було показати "не тільки жителям цього регіону, а й усім громадянам обох країн, що ця ключова ділянка безпечна", і що на ній знаходяться не лише військові Польщі й Литви, а й НАТО, які готові його захищати у разі потреби.

Читайте: Війська Білорусі можуть вдарити по Польщі у разі конфлікту, - заступник начальника Генштабу РБ Косигін

Він також наголосив, що цей візит – "сигнал потенційному російському чи білоруському агресору", що у разі нападу він зустріне відсіч із боку всього Північноатлантичного Альянсу.

Вавжик сказав, що "ми готові до будь-якого сценарію і в разі потреби захищатимемося".

Сувальський перешийок – сухопутний коридор, що поєднує Литву та Польщу. На південь від нього знаходиться Білорусь, на північ – Калінінградська область РФ. Експерти американського Politico припускали, що коридор може стати першою метою армії Росії, якщо вона все ж таки зважиться на пряму конфронтацію з НАТО.

Також читайте: Сейм Польщі одноголосно ратифікував вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Автор: 

Литва (2379) Польща (8484) Дуда Анджей (770) Науседа Гітанас (333)


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Топ коментарі
+19
Сценарий для переговоров Польши и Литвы один: как правильно поделить между собой Кенигсбергскую область и Беларусь.
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08.07.2022 10:30
+16
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08.07.2022 10:33
+10
У маленькой Литвы яйца размером с Луну.
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08.07.2022 10:31
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Сценарий для переговоров Польши и Литвы один: как правильно поделить между собой Кенигсбергскую область и Беларусь.
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08.07.2022 10:30 Відповісти
Навіщо їм ті бульбаші? Хай вони і далі займаються квітами, в них це добре виходить. Садовнікі від Бога.
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08.07.2022 10:37 Відповісти
Садовники-бульбаводы☝
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08.07.2022 10:47 Відповісти
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08.07.2022 12:52 Відповісти
Цветочников - за урал, пускай оленеводство осваивают, а Беларусь - домой, в ВКЛ
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08.07.2022 10:52 Відповісти
ну Беларусь и накуй ни кому не сдалась, а остальное это да! союзники должны договориться, что бы потом не было досадных разногласий
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08.07.2022 10:48 Відповісти
Поки білоруська шляхта лизала сап"янці полякам, французам і кацапам, гинучи у війнах за їх інтереси, частина колишнього ВКЛ спустіла Ту територію мирно заселили жемайти з аукшайтами А тепер навіть "Вільно" (колишнє місто ВКЛ) стало "Вільнюсом" - столицею ******** Литви
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08.07.2022 11:59 Відповісти
Хай живе Велика Литовська республіка !, Хай живе Крулєвєцьке воєводство !
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08.07.2022 18:15 Відповісти
У маленькой Литвы яйца размером с Луну.
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08.07.2022 10:31 Відповісти
Сколько волка не корми, а у слона яйца больше☝
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08.07.2022 10:48 Відповісти
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08.07.2022 12:50 Відповісти
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08.07.2022 10:33 Відповісти
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08.07.2022 12:14 Відповісти
Кьонексберг поділити між собою і на цьому справу вважати закритою.
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08.07.2022 10:34 Відповісти
Кацапів, звісно, в родную гавань депортувати.
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08.07.2022 10:38 Відповісти
Литовцы вроде не заинтересованы. Разберёмся.
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08.07.2022 11:56 Відповісти
Залякування Білорусі, раба московії не пройшов. Калінанград, а точніше Кьонінсберг ніхто розблоковувати не буде, а на військові дії кацапи, тим більше бульбаші не підуть, їх армії застрягли в Донейькій і Луганській області, частково в Запорізькій і Херсонській. Їх потенціала вистачить максимум на пів року і здохнуть. Куди їм до польської армії, яка армію розбудовувала, а не дороги.
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08.07.2022 10:35 Відповісти
Дороги тоже
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08.07.2022 11:58 Відповісти
Це я розумію, я мав на увазі, що наш спеціально шроші закатав в дороги, щоб не витрачати на армію. А тепер і думай, спеціально чи по-дурості?
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08.07.2022 12:14 Відповісти
Тримайтесь браття . Не давайте кацапні себе залякати .
Та не така вона вже й грізна , там більше понтів .. .
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08.07.2022 10:36 Відповісти
Головне - не давайте їм можливості вести воєнні діх на вашій території,відразу атакуйте їхню.
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08.07.2022 11:07 Відповісти
Литва то може й сильна, але з звичайних навчань літаків, люди обсіралися... значить не так вони й готові... звісно, поки не переживеш о четвертій ранку бомбування свого міста, готовим ніколи не будеш, але все ж... ми самі не були готові 24ого лютого, але в нас ніхто не питав, напали й бомбили... тому людям там треба настроюватись на третю світову, бо вона вже йде, і від бажання сховатись у *домік* і сподівань що закінчиться в Україні все, не допоможе морально підготуватися, до невідоворотнього.
Третя світова вже йде - підручники з історії вже пишуться, в осі зла - росія китай туреччина іран
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08.07.2022 11:17 Відповісти
Польща , Литва починайте готувати порох і збройні сили , вам прийдеться воювати разом з нами , тому не втрачайте час
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08.07.2022 13:06 Відповісти
Я оптимист и дряблым ****** меня не напугать. Я на неделю забронировал себе номер в гостевом доме и хозяева пообещали в случае чего взять на мою долю если не Джавелин, то что-то стреляющее. (Мне не дадут, я гражданин Латвии, а не Литвы.) Не люблю, когда мне отдых портят.
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08.07.2022 14:26 Відповісти
В смысле забронировал номер в районе "Сувалкского корридора".
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08.07.2022 14:27 Відповісти
 
 