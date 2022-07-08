В Данії королівська сім’я припиняє співпрацю з відомим виробником взуття через його роботу в РФ

Данський виробник взуття Ecco на тлі критики через продовження роботи в Росії у середу оголосив, що позбудеться статусу постачальника для королівської сім’ї, який обіймав понад 30 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Статус постачальника для королівської сім’ї Ecco мав з квітня 1991 року. Тепер він автоматично завершиться у квітні 2023 року.

У заяві Ecco повідомив, що "взяв до відома" рішення королівської сім’ї Данії та не має подальших коментарів. Не наводиться і причини, з якої було ухвалене таке рішення.

Проте зазначимо, що в останні тижні Ecco критикували через відмову припинити роботу в Росії на тлі її повномасштабної агресії проти України.

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Виконавчий директор бренду Панос Митарос раніше заявляв, що в Росії працює 200 крамниць Ecco з понад 1800 працівниками, і задля турботи про них компанія не може вийти з російського ринку. У травні також стало відомо, що Ecco заробив у Росії 103 мільйони крон (майже 14 мільйонів євро).

Через продовження роботи в Росії кілька данських дилерів уже відмовилися співпрацювати з Ecco.

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Статус королівського постачальника у Данії королівська сім’я надає на власний розсуд. Він діє протягом п’яти років і може поновлюватися. Ключовий критерій для збереження статусу – це подальше використання товарів бренду членами королівської родини.