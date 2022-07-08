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Новини Санкції проти Росії
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В Данії королівська сім’я припиняє співпрацю з відомим виробником взуття через його роботу в РФ

ecco

Данський виробник взуття Ecco на тлі критики через продовження роботи в Росії у середу оголосив, що позбудеться статусу постачальника для королівської сім’ї, який обіймав понад 30 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Статус постачальника для королівської сім’ї Ecco мав з квітня 1991 року. Тепер він автоматично завершиться у квітні 2023 року.

У заяві Ecco повідомив, що "взяв до відома" рішення королівської сім’ї Данії та не має подальших коментарів. Не наводиться і причини, з якої було ухвалене таке рішення.

Проте зазначимо, що в останні тижні Ecco критикували через відмову припинити роботу в Росії на тлі її повномасштабної агресії проти України.

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Виконавчий директор бренду Панос Митарос раніше заявляв, що в Росії працює 200 крамниць Ecco з понад 1800 працівниками, і задля турботи про них компанія не може вийти з російського ринку. У травні також стало відомо, що Ecco заробив у Росії 103 мільйони крон (майже 14 мільйонів євро).

Через продовження роботи в Росії кілька данських дилерів уже відмовилися співпрацювати з Ecco.

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Статус королівського постачальника у Данії королівська сім’я надає на власний розсуд. Він діє протягом п’яти років і може поновлюватися. Ключовий критерій для збереження статусу – це подальше використання товарів бренду членами королівської родини.

Автор: 

бренд (90) Данія (768) росія (64935) санкції (11769)


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Топ коментарі
+20
Є така ідея. Треба створити петицію президенту про те, що торгові бренди, які ще працюють в Україні, але одночасно працюють і на расії (типу Ecco), повинні ОБОВ"ЯЗКОВО на вході в свої магазини і на свої українські сайти зазначати на видному місті "ПРАЦЮЄМО В КРАЇНІ-АГРЕСОРІ". Хто може складати петиції, допоможіть. Дякую.
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08.07.2022 12:11
+12
Зашквар...
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08.07.2022 11:59
+11
Думаю, для подовження робти у кацапії Ecco повинне освоїти плетіння лаптів. Бо вже за ріеюк це взуття буде актуальним для 60 відсотків кацапів. Поміняти рекламу данської королівськох сім'ї на 200 магазинів у дупі світу - то треба вміти. І заробіток у 14 мільйонів євро для бренду, одна пара взуття якого коштує в середньому 100 євро - це дебілізм. Деяквюі бренли відомим особам за рекламу власної продукції платять ті самі 10-14 мільйонів євро/доларів. І реклама від данської королівської сім'х - іе мрія для багатьох найвідоміших світових брендів. Тому дебілізм Ecco важко зрозуміти
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08.07.2022 12:15
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Зашквар...
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08.07.2022 11:59 Відповісти
"Ессо" ?

геть з України москаль некрасивий !

Українці мають
модельний ряд задовільнить будь які забаганки:
від військових берців до спортивник та повсякденних кросівок
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08.07.2022 13:51 Відповісти
Дякуємо
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08.07.2022 12:00 Відповісти
та рекомендуємо королівській сімьї Данії саме круте у світі взуття, виготовлене на ************** рівні - "Талани"
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08.07.2022 13:00 Відповісти
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08.07.2022 13:39 Відповісти
Зовнішній вигляд взуття оманливий - матеріал, з якого зроблені черевики, міцний і пошкодити його не так просто, при чому не зважаючи на зовнішню сітчасту структуру, бруд, пил чи вода всередину берців не попадають, що підтверджують і відгуки військових
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08.07.2022 13:41 Відповісти
повинно пройти декілька років, але паРаша все одно стане повним ізгоєм, як свого часу совок.
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08.07.2022 12:03 Відповісти
Иран в такой ситуации живет десятилетиями. А кроме того в рашке такая ситуация многим нравится, там абсолютно другой взгляд на жизнь.
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08.07.2022 12:11 Відповісти
в Иране коммуналка почти нулевая и зимой топить не надо
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08.07.2022 12:29 Відповісти
У Ирана есть исламская идеология, противопоставленная Западу.
У России есть дырка вместо сортира. И понты. Больше ничего нет.
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08.07.2022 13:09 Відповісти
TA vy šo? A jagelj???
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08.07.2022 14:15 Відповісти
Якщо на расії рівень життя стане, як в Ірані, це буде добре не тільки для України, а для всього світу
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08.07.2022 13:15 Відповісти
і нехай подобається. головне, що вони нічого високотехнологічно створити не зможуть. а своїм совковим лайном цивілізованому світу загрожувати вже не зможуть.
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08.07.2022 13:33 Відповісти
Все так в Датському королівстві.
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08.07.2022 12:09 Відповісти
Тепер буде шити лабутени для *****.
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08.07.2022 12:09 Відповісти
Є така ідея. Треба створити петицію президенту про те, що торгові бренди, які ще працюють в Україні, але одночасно працюють і на расії (типу Ecco), повинні ОБОВ"ЯЗКОВО на вході в свої магазини і на свої українські сайти зазначати на видному місті "ПРАЦЮЄМО В КРАЇНІ-АГРЕСОРІ". Хто може складати петиції, допоможіть. Дякую.
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08.07.2022 12:11 Відповісти
З глузду з'їхати?
Тоді же на дверях ОП, КабМіну та Кварталу змушені будуть повісити такі таблички!
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08.07.2022 12:16 Відповісти
Думаю, для подовження робти у кацапії Ecco повинне освоїти плетіння лаптів. Бо вже за ріеюк це взуття буде актуальним для 60 відсотків кацапів. Поміняти рекламу данської королівськох сім'ї на 200 магазинів у дупі світу - то треба вміти. І заробіток у 14 мільйонів євро для бренду, одна пара взуття якого коштує в середньому 100 євро - це дебілізм. Деяквюі бренли відомим особам за рекламу власної продукції платять ті самі 10-14 мільйонів євро/доларів. І реклама від данської королівської сім'х - іе мрія для багатьох найвідоміших світових брендів. Тому дебілізм Ecco важко зрозуміти
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08.07.2022 12:15 Відповісти
Бізнес, шо тут можна не зрозуміти? Готові втратити ринок із кількох десятків тисяч клієнтів заради того щоб зберегти ринок із кількох мільйонів клієнтів. Турбуються вони про 1800 кацапів, ага щас.
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08.07.2022 12:36 Відповісти
Вообще-то не совсем. Если в Даннии королевская семья отказалась от экко - значит от экко откажется вся Дания. Это просто традиция такая. Экко - довольно доргоая марка обуви, я вот даже при своей вполне приличной для Германии зарплате обхожу её стороной. Да, конечно, в одной только москве живёт только по официальным данным две Дании, и в питере ещё одна - но вопрос в том, как они живут. Так шта-а-а, не известно, где они ещё больше потеряют.
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08.07.2022 12:59 Відповісти
Нічого, скоро все зрозуміють, коли не тільки Данія їхні пантофлі не буде купляти, а інші країни
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08.07.2022 16:07 Відповісти
Турбуються вони про 1800 кацапів...
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08.07.2022 12:22 Відповісти
як завжди далі своєї кишені не бачать.
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08.07.2022 12:34 Відповісти
але ж у Данського виробника взуття Ecco, яке поза політикою, були такі плани на екологічну, ще живу шкіру, з окупованих територій України
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08.07.2022 12:58 Відповісти
Він, судячи по прізвищу, грек, переживає за 1800 русні. А те що русня винна в загибелі десятків тисяч невинних, його не тривожить. На лице подвійні стандарти. А сім'ї королеви - подяка. В центрі Копенгагена розвіваються українські прапори.
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08.07.2022 13:05 Відповісти
Тактические валенки "Скороход" спасут положение.
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08.07.2022 13:10 Відповісти
А українська компанія МТІ (володар магазинів Інтертоп) вже припинила співпрацю з ECCO ?
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08.07.2022 13:51 Відповісти
 
 