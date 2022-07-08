З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання із захисником України майором Андрієм (Лівшею) Верхоглядом, комбатом 72 ОМБ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Провести Андрія в останню путь прийшли рідні, близькі та побратими.

Андрій Верхогляд - Народний герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, командир батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Він народився у Новограді-Волинському у сім’ї військовослужбовців. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, і за два тижні після випуску прибув у зону бойових дій та був призначений командиром 1-го взводу 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

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У жовтні 2016 року Андрій Верхогляд заступив на оборону Авдіївки.

Наприкінці січня 2017 року Герой разом із побратимами взяли позицію "Алмаз", де раніше був опорний пункт противника під Авдіївкою, утримували її під шквальним вогнем і відбивали атаки до підходу основних сил 1-го механізованого батальйону. У боях воїн зазнав поранення, лікувався і повернувся на фронт.

За бої під Авдіївкою військовослужбовці 72-ї бригади отримали високі державні нагороди. Тоді ще 21-річний Андрій Верхогляд був призначений командиром роти 1-го механізованого батальйону 72-ї ОМБр.

23 червня 2022 року у віці 27 років майор Верхогляд загинув у бою з російськими окупантами.

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У Андрія залишилися батьки, маленька донечка і дружина.

Поховають Андрія у рідному Новограді-Волинському.

Автор фото та відео Олег Богачук





































