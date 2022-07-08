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З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання із захисником України майором Андрієм (Лівшею) Верхоглядом, комбатом 72 ОМБ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Провести Андрія в останню путь прийшли рідні, близькі та побратими.

Андрій Верхогляд - Народний герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, командир батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Він народився у Новограді-Волинському у сім’ї військовослужбовців. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, і за два тижні після випуску прибув у зону бойових дій та був призначений командиром 1-го взводу 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

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У жовтні 2016 року Андрій Верхогляд заступив на оборону Авдіївки.

Наприкінці січня 2017 року Герой разом із побратимами взяли позицію "Алмаз", де раніше був опорний пункт противника під Авдіївкою, утримували її під шквальним вогнем і відбивали атаки до підходу основних сил 1-го механізованого батальйону. У боях воїн зазнав поранення, лікувався і повернувся на фронт.

За бої під Авдіївкою військовослужбовці 72-ї бригади отримали високі державні нагороди. Тоді ще 21-річний Андрій Верхогляд був призначений командиром роти 1-го механізованого батальйону 72-ї ОМБр.

23 червня 2022 року у віці 27 років майор Верхогляд загинув у бою з російськими окупантами.

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У Андрія залишилися батьки, маленька донечка і дружина.

Поховають Андрія у рідному Новограді-Волинському.

Автор фото та відео Олег Богачук

З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 01
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 02
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 03
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 04
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 05
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 06
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 07
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 08
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 09
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 10
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 11
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 12
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 13
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 14
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 15
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 16
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 17
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 18
З комбатом 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом попрощалися в Києві 19

Автор: 

смерть (6740) втрати (4385) Богачук Олег (1457) 72 окрема механізована бригада (240)


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Топ коментарі
+34
Гордість нації!
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08.07.2022 12:31
+31
Боже, який козак пішов від нас! Окурок-карлік не вартий його мізинця, а воно причина загибелі таких молодих і красивих.
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08.07.2022 13:02
+22
Шана
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08.07.2022 12:31
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08.07.2022 12:28 Відповісти
Гордість нації!
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08.07.2022 12:31 Відповісти
Шана
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08.07.2022 12:31 Відповісти
Можливо не змогли дістати під обстрілами. Недавно бачила свою вчительку, та розповіла, що у одної її вихованки син загинув під ізюмом і місяць вже не можуть залишки тіла забрати - кацапи не дають, зразу накривають артобстрілами. Це, як один з варіантів, конкретних причин не знаю.
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08.07.2022 12:50 Відповісти
Орки не віддавали тіло.
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08.07.2022 15:41 Відповісти
Герої не вмирають !
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08.07.2022 12:48 Відповісти
Царство Небесне..

Герої не вмирають
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08.07.2022 12:48 Відповісти
Боже, який козак пішов від нас! Окурок-карлік не вартий його мізинця, а воно причина загибелі таких молодих і красивих.
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08.07.2022 13:02 Відповісти
Искренне соболезную родным и побратимам Героя!
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08.07.2022 13:11 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ УКРАЇНИ!🟦🟨 Скільки мільйонів людей живе у Києві,де вони?Чому не прийшли віддати останню шану загиблому захисникові?А якби був концерт 95 кварталу,чи інших "звьозд",то площа була б забита людьми.Тому ми так і живемо,не цінуючи справжніх героїв,вибираємо собі тупих і примітивних ідолів.
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08.07.2022 13:19 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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08.07.2022 13:28 Відповісти
Герої не вмирають, вони залишаються навічно в серцях та історії народу УКРАЇНИ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СМЕРТЬ російським окупантам на чолі з путіним!
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08.07.2022 13:33 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!!!
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08.07.2022 13:46 Відповісти
Дякую за службу, Воїне!

Спочивай з миром.

Слава Україні!

Героям слава!
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08.07.2022 13:48 Відповісти
Pam'yataemo usix Geroiv,sho viddali sebe na zaxist Ukraini !
Geroi ne vmirayut' !
Slava Nacii !
Smert' rosiys'kim okupantam !
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08.07.2022 13:51 Відповісти
Вечная Память.
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08.07.2022 14:41 Відповісти
Спочівай з миром Герой ! Най тебе світлі Янголи приведуть до Бога .
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08.07.2022 15:24 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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08.07.2022 15:49 Відповісти
Це був мій комбат, я зараз у військовому госпіталі. Він загинув метрів 70 від мене, тільки 22.06, а не 23. Я не люблю пафосу, але повірте, що він загинув як герой. Ми цілий день потроху відступали, нас вагнерівці виштовхували танками і шаленим артобстрілом, у нас були серйозні втрати. І тут комбат (не знаю чи можна писати його позивний) налетів на кацапню із резервною групою, за хвилину із-за його присутності бойовий дух і бойова обстановка помінялась на 180 градусів, ми з ним на чолі за ГОДИНУ повернули всі три втрачені позиції. Загинув майже в кінці бою. До цього ніколи б не повірив, що командир може одноосібно так змінити хід бою. Слава Герою. Я все життя буду гордитись, що в мене був такий командир.
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08.07.2022 16:04 Відповісти
Одужуй брате,дякую вам рідненькі що захищаєте нас від цієї мразоти,Слава Вам Воїни!!!
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08.07.2022 16:21 Відповісти
...комбат (не знаю чи можна писати його позивний)... ©
Позивний "Лівша" - у першому ж рядку цієї новини:
В Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання із захисником України майором Андрієм (Лівшею) Верхоглядом, комбатом 72 ОМБ.
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08.07.2022 16:36 Відповісти
Так звичайно. Дякую, пропустив.
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08.07.2022 20:24 Відповісти
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08.07.2022 16:31 Відповісти
Синку, синку.... Не можу ні чого писати.
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08.07.2022 18:47 Відповісти
Как же больно
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09.07.2022 00:00 Відповісти
Eternal memory of a Hero, 💔 🕯, sincere condolences to relatives and close friends.
RIP Andrew Verkhoglyad.
Ukraine 🇺🇦
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09.07.2022 00:20 Відповісти
 
 