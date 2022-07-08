Росія не відмовилася від намірів щодо окупації нашої держави. Вони не рахують ні зброї, ні людей, - Зеленський

Наразі Росія не відмовилася від ідеї окупації України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони не відмовилися від спроб (окупації. - Ред.). Ми їх витіснили, і вони відійшли. Але я вважаю, що загалом вони - всередині своєї держави та військово-політичних планів не відмовилися від окупації нашої держави. І не відмовляється багато хто і багато років. Це їхні плани", - зазначив глава держави.

"Окупанти не рахують ні зброї, ні людей, а ми найперше цінуємо своїх громадян. І робимо все, щоб зберегти їхні життя. Бо наш народ – наша зброя", - додав він.

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