Росія не відмовилася від намірів щодо окупації нашої держави. Вони не рахують ні зброї, ні людей, - Зеленський
Наразі Росія не відмовилася від ідеї окупації України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони не відмовилися від спроб (окупації. - Ред.). Ми їх витіснили, і вони відійшли. Але я вважаю, що загалом вони - всередині своєї держави та військово-політичних планів не відмовилися від окупації нашої держави. І не відмовляється багато хто і багато років. Це їхні плани", - зазначив глава держави.
"Окупанти не рахують ні зброї, ні людей, а ми найперше цінуємо своїх громадян. І робимо все, щоб зберегти їхні життя. Бо наш народ – наша зброя", - додав він.
Топ коментарі
+28 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар08.07.2022 12:20
+21 Квантовий Механік
показати весь коментар08.07.2022 12:20
+15 Ksenia VB
показати весь коментар08.07.2022 12:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Автори програми «Байрактар News» від «Кварталу 95» поводяться так, ніби перемога вже в кишені й час подумати про майбутні вибори.
Є така ідіотська російська частушка: «Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу: то ей *уй в забор просуну, то ей жопу покажу».
Це дуже точна характеристика почуттів теперішньої влади до попередника в особі Петра Порошенка. Вони давно переросли з простої ненависті до психотравми, набуваючи неадекватних форм.
Як, наприклад, https://detector.media/informatsiini-kanali/article/199559/2022-05-26-drugyy-front-yak-u-spilnomu-telemarafoni-*******-poroshenka/ цілий день паплюжити Порошенка в ефірі , жодного разу не давши йому слова. Здавалося б, грець із тим, кожен проживає свої травми як може.
Але на тлі війни та постійних закликів «не чубитися» це непослідовно, чи що.
Один із останніх випусків отримав назву «Пете надо выйти»
https://detector.media/kritika/article/199873/2022-06-06-iz-gumorystychnogo-bayraktara-po-poroshenkovi-vogon/
Или это такое мышление где нужно оотлкиваться от пропаганды в СМИ?
Вы уверены что от россияненов отличаетесь? Если да то скорее только стороной барикад...
Один индексацию отменил - роттердам+ придумал и еще сотни пакостей нации.
Второй продал землю...
Так в чем их разница если смотреть на зерна а не плевела?
И - идиот, тот который не понимает что происходит.
Манкурт - тот который не понимает и не хочет понять
Павлик морозов - тот который действует против своей нации.
Вы уверены что ВЫ вне этих сословий?
уря, уря, догонім СШя по пропроізводству
Хаймарсів-набоївсадов і огородов!
Кабмін виділив 11 мільярдів на гранти для створенная садів та будівництво теплиць
Кабінет міністрів у вівторок, 21 червня, затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабмінуhttps://biz.censor.net/n3349342
а Порох дурень і ми дурні свої копійки даємо на джипи-квадрокоптери,
а ЗЄлячка та Шмигаль будуть
дорогисади-огороди... (безвозвратно !!!)
але аж ніяк не заводи по виробництву снарядів
"..."Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет, её развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году…
Не за лозунг "Нет войне", а просто за упоминание слова "война" в связи с происходящим.
Как в старом анекдоте:
- Дяденька, а у вас на жопе нитка.
- Ну, что ты, девочка. такого слова даже нет, "жопа".
- Вот как интересно, жопа есть, а слова нет.
УК РФ Статья 353.2 Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Но к России это не относится за неимением народа.
Народ имеет честь и достоинство, которое защищает, население имеет кормушку и "тиливизор" и страх, что их отберут
1. раша Джонсона випхала
2. Ленд-ліз заторможен
3. В Словаччіни іде коаліційна криза - раша пробуе прибрати премьера Гегера ЗА ПОМОЩЬ УКРАИНЕ ( Україна не мае посла в Словаччіни)
4. Азов в полоне
5. про геноцид в Маріуполі всі в світи забули
6. в украинском информапросторе ГЕТЬМАНЫ, блогеры , украинцы продолжают драть друг другу чубы - все как все 300 лет . Слишком хорошо знают российские спецы менталитет украинцев и этим пользуются
опять раша интригами под ковром всему помешала ?
ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения
28 января 2022
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война - это паника.
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
А ти провалив підготовку держави до неминучої війни. Ще і людей дурив.
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс,
поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Все просрамши в начале вторжения нечего теперь ныть.
Когда у нас уже и химерсы появились, есть чем воевать, оно раскисло.
Привыкло ж в предыдущие годы по 10 раз в году отпуска себе устраивать.
Так оно представляло себе президентство...
В Украине достаточно настоящих патриотов, настоящих защитников, которые мотивированы ни смотря ни на что отстоять Украину.
Что ж ты за главкомтакой с упадническим духом?
Ты только сейчас узнал, что расея всю свою историю хотела уничтожить Украину?
А про те як держава "попіклувалась" можуть в подробицях розповісти мешканці вцілілі Маріуполя, Ірпіня, Бучі, Чернігова, ..., а це лицемірне Чмо далі заливає як на бенямарафоні.
А закон про кримінальне покарання за "антисемітизм"?
Це не захист"свого народу"?
А українці - то таке...
Ось вони й пруть до серидини.
Ой, не спроста була обмовочка про Хархів перед широкомасштабним вторгненням!
Їде війна а до нас не доходить не дійшло в 2014 не доходить зараз.Країну негайно треба чистити від всього лайна !
Или так надо было сказать, чтобы быть героем?