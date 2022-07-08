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Новини Війна
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Сенатори США Гремі та Блюменталь заявили про необхідність надання Україні далекобійних ракет HIMARS

himars

Двоє сенаторів США – Ліндсі Гремі і Ричард Блюменталь, які напередодні прибули в Україну, висловили відкриту підтримку надання Україні ракет більшої дальності для систем HIMARS, а також іншого далекобійного озброєння.

Про це вони розповіли в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Блюменталь заявив, що підтримує подальші поставки зброї в Україну, включно із ракетними системами для HIMARS "з більшою дальністю", протикорабельні ракети Harpoon та системи протиповітряної оборони за умови, якщо Україна не використовуватиме їх для атак по території РФ", — зазначається в повідомленні.

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Сенатор Грем також наголосив на необхідності негайних поставок зброї: "У нас тут є шанс впродовж наступних 60 днів… рішення, які ми ухвалимо, можуть переломити хід цієї війни на користь України", — зауважив Грем.

Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідний документ сенатори внесли на розгляд 10-го травня 2022 р. А вже 23-го червня, комітет Сенату із міжнародних відносин проголосував за цю резолюцію, що дозволяє в майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.

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За словами обох сенаторів, по завершенню свого візиту до Києва вони закликатимуть Сенат підтримати резолюцію про визнання РФ державою, яка спонсорує тероризм.

"Коли ми повернемося до США, то постараємось, щоб Сенат ухвалив цю резолюцію в цілому. Сподіваємося, це підштовхне адміністрацію до визначення Росії, як держави-спонсора тероризму — на рівні з Іраном, Сирією та Північною Кореєю", — заявив Грем.

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Україна отримала від країн Заходу 9 артилерійських систем ракетного вогню HIMARS, та росіян це "дуже хвилює", бо ці системи б'ють "по російських об'єктах за межами лінії фронту, які раніше були недосяжними для українських гармат.

Автор: 

зброя (7435) допомога (8295) США (22525) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+29
Готовь свою жопу крымский мост
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08.07.2022 12:25
+26
Все кто смотрит на месте преступления то что сделали кацапы сразу начинают видеть мир другими глазами. Буча это трагедия, но вы следующим кто приедет с визитом покажите Харьков, Одессу, Суммы и у нас не то что HIMARS дополнительный будет, нам атомную бомбу предложат что бы уничтожать рашистских тварей.
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08.07.2022 12:30
+18
Велика подяка американцям! За підтримку, за зброю, за надію!
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08.07.2022 12:36
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Готовь свою жопу крымский мост
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08.07.2022 12:25 Відповісти
Давайте спочатку потренуємось на мостах через Дніпро в Херсонській обл..
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08.07.2022 12:34 Відповісти
Умник. Единственный мост в Херсонской области - это Каховская ГЭС. Второй в самом Херсоне. Все.
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08.07.2022 12:38 Відповісти
Маєш бажання довести усім свою обізнаність щодо мостів ? (( Полегшало ? Але слабенькі у тебе знання (( їх там більше (( вчися рахувати ))
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08.07.2022 13:08 Відповісти
В Херсонской области больше двух мостов через Днепр? Да ты я вижу специалист)
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08.07.2022 13:18 Відповісти
ЖД мост еще есть
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08.07.2022 13:39 Відповісти
Антоновский авто и жд мосты. Можно для сохранения больших мостов через Днепр попробовать подорвать через р.Конка. Через каховский шлюз так же 2 моста рядом: авто и жд. Их не жалко, они маленькие и не сложно восстановить.
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08.07.2022 13:43 Відповісти
І як найбільше...
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08.07.2022 12:27 Відповісти
60 днів? Це вже ленд ліз чи ще ні?
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08.07.2022 12:28 Відповісти
И не то что бы да, и не то что бы нет.
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08.07.2022 12:33 Відповісти
чукча, иди в школу...
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08.07.2022 12:34 Відповісти
Ну а ты нах пока прогуляйся.
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08.07.2022 12:36 Відповісти
вафел, матюкаться, сявка подворотная, умеешь.
школа уже не поможет...
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08.07.2022 18:57 Відповісти
ленд-лиз будет тогда, когда начнется финансовый год в США или как он там правильно называется...а он начнется с 1 октября. Поэтому ленд-лиз ждать, как минимум в конце года где-то.
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08.07.2022 13:26 Відповісти
Все кто смотрит на месте преступления то что сделали кацапы сразу начинают видеть мир другими глазами. Буча это трагедия, но вы следующим кто приедет с визитом покажите Харьков, Одессу, Суммы и у нас не то что HIMARS дополнительный будет, нам атомную бомбу предложат что бы уничтожать рашистских тварей.
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08.07.2022 12:30 Відповісти
у нас найбільше постраждали Охтирка та Тростянець Суми слава Богу поки що цілі, крім вул. Спартака та приміських сіл звичайно.
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08.07.2022 13:00 Відповісти
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08.07.2022 12:34 Відповісти
цi напiв-мiри захiдноi допомоги,вiдверто,вже дратують.коли добились вiд Украiни пiдписання будапештського меморандуму,та позбавлення вiд ядерноi зброi,тодi вони були значно наполегливiшi.а з свого боку-де гарантована захiдом територiальна недоторканiсть Украiни?
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08.07.2022 12:36 Відповісти
як де, там де й мізки дебілів які лизали 30 років жопу расії, замість того щоби робити теж саме що Польша і Балтійьскі країни
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08.07.2022 12:41 Відповісти
Але ж країною керували не самопризначенці! Кучма, на другий термін, йшов з гаслом :" Менше кордонів, а більше мостів з росією!"- за це його обрали...
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08.07.2022 13:01 Відповісти
Так за эти выборы и платим теперь. Но помню, менталитет народа в те года был 100% пророссийским. Здорово массам мозги засрали "вечной дружбой с братским народом".
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08.07.2022 13:24 Відповісти
А чим там нам недоторканість гарантувалася ? З яких часів меморандум набув статусу договору ?
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08.07.2022 13:11 Відповісти
Велика подяка американцям! За підтримку, за зброю, за надію!
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08.07.2022 12:36 Відповісти
Сподіваємось що дует сенаторів США Грем-Блюменталь достойно замінить в політичному Істеблішменті нині покійного великого друга України сенатора Джона Маккейна.
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08.07.2022 13:21 Відповісти
Це вже цікавіше...
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08.07.2022 12:37 Відповісти
Товсь, вата!!!💥💥💥💨💨💨
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08.07.2022 12:44 Відповісти
vot teperj pustj rashka risuet krugi na kartah v 300km posmotrim shto eti debyli teperj smogut sdelatj
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08.07.2022 12:44 Відповісти
Во. И побольше!!
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08.07.2022 12:45 Відповісти
ehso byl razgavor o raketah vozduh-zemlja....na max daljnost v 1000km!!!
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08.07.2022 12:45 Відповісти
це цікаво, якщо буде 300км хоча б , тоді ЧМ флот взагалі закінчить своє існування
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08.07.2022 12:52 Відповісти
Редактор новин, сам ти "Гремі"
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08.07.2022 12:56 Відповісти
Грэмми и Блюменталь. Трек "Достанем интервента до самых печёнок!" Хорошая песня!
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08.07.2022 13:04 Відповісти
Крым украинская территория! Это означает что мы можем спокойно сносить Севастополь с такими ракетами!
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08.07.2022 13:09 Відповісти
Для начала нужно снести чонгарский переход с его авто и ж/д трассой. Затем посносить все ж/д переходы на границе.
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08.07.2022 13:21 Відповісти
работы будет много)
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08.07.2022 13:52 Відповісти
спражні сенатори-бандерівці
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08.07.2022 13:55 Відповісти
канєшно! і 100 хімарс!
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08.07.2022 14:55 Відповісти
результат війни буде залежати від того, скільки україні нададуть зброї.

нададуть 100 хімарс і 100 F16, а перед тим підготують українських пілотів в сша - війна буде закінчена за місяць.
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08.07.2022 14:57 Відповісти
Ліндсі Грем, а не Гремі. Гремі - музыкальная награда
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08.07.2022 15:57 Відповісти
 
 