Сенатори США Гремі та Блюменталь заявили про необхідність надання Україні далекобійних ракет HIMARS

Двоє сенаторів США – Ліндсі Гремі і Ричард Блюменталь, які напередодні прибули в Україну, висловили відкриту підтримку надання Україні ракет більшої дальності для систем HIMARS, а також іншого далекобійного озброєння.

Про це вони розповіли в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Блюменталь заявив, що підтримує подальші поставки зброї в Україну, включно із ракетними системами для HIMARS "з більшою дальністю", протикорабельні ракети Harpoon та системи протиповітряної оборони за умови, якщо Україна не використовуватиме їх для атак по території РФ", — зазначається в повідомленні.

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Сенатор Грем також наголосив на необхідності негайних поставок зброї: "У нас тут є шанс впродовж наступних 60 днів… рішення, які ми ухвалимо, можуть переломити хід цієї війни на користь України", — зауважив Грем.

Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає Держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Відповідний документ сенатори внесли на розгляд 10-го травня 2022 р. А вже 23-го червня, комітет Сенату із міжнародних відносин проголосував за цю резолюцію, що дозволяє в майбутньому винести документ на голосування у Сенаті.

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За словами обох сенаторів, по завершенню свого візиту до Києва вони закликатимуть Сенат підтримати резолюцію про визнання РФ державою, яка спонсорує тероризм.

"Коли ми повернемося до США, то постараємось, щоб Сенат ухвалив цю резолюцію в цілому. Сподіваємося, це підштовхне адміністрацію до визначення Росії, як держави-спонсора тероризму — на рівні з Іраном, Сирією та Північною Кореєю", — заявив Грем.

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Україна отримала від країн Заходу 9 артилерійських систем ракетного вогню HIMARS, та росіян це "дуже хвилює", бо ці системи б'ють "по російських об'єктах за межами лінії фронту, які раніше були недосяжними для українських гармат.