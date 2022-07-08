Нардеп Костенко про логістичні проблеми окупантів: Ще не критично, але й не так, як було раніше
На фронті вже відчувається, що росіяни мають проблеми з логістикою і боєприпасами. Це ще не критично для них, але вже далеко не так, як було на початку, коли вони могли в прямому сенсі засипати сили оборони України.
Про це розповів Роман Костенко, народний депутат "Голосу", який зараз боронить Південь, інформує Цензор.НЕТ.
"Працює техніка партнерів, ми маємо інформацію, де склади РФ, до яких ми раніше не могли дістати. Тепер можна все це знищувати. Ми відчуваємо, що в них не все добре з логістикою і боєприпасами. Не критично, але і не так, як було на початку", - констатує оборонець Півдня.
Постачання західної зброї дає Україні час на підготовку і проведення наступу.
"В нас немає крилатих ракет, як у росіян, але HIMARS дають можливість вражати цілі на більшій відстані. Крім того, росіяни не можуть так швидко підвозити боєкомплекти, техніку і живу силу, адже розуміють, що залізничні вузли, якими вони раніше користувались, зараз під нашим прицілом і ми успішно це постачання нищимо. В нас є час на підготовку і проведення наступу до сезону дощів, десь 2-2.5 місяці. Наступ має бути на якійсь одній ділянці фронту і це залежатиме ще й від того, як буде поводити себе РФ", - підкреслює представник "Голосу".
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Після 24 лютого зразу пішов знову воювати.
"Эхх нам бы 300км ракеты, ото была бы вкусняшка, очень жаль что США ссытся"
Та невже?
Почитайте про ТТХ "Гарпунів", а вони поставляються нам в основному зі Штатів.
Доречі, їми можна бити не тільки по кораблях у морі...
Але бажано мати і щось інше, про що вже сьогодні говорили сенатори .
А "максимально справедливо" - не вподоблюватись парашистам, працювати не по містам, а по військовим цілям, для чього нам і потрібна була західна високоточна зброя.
Це вам не ЗЕлена погань квакає!