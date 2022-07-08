Нардеп Костенко про логістичні проблеми окупантів: Ще не критично, але й не так, як було раніше

На фронті вже відчувається, що росіяни мають проблеми з логістикою і боєприпасами. Це ще не критично для них, але вже далеко не так, як було на початку, коли вони могли в прямому сенсі засипати сили оборони України.

Про це розповів Роман Костенко, народний депутат "Голосу", який зараз боронить Південь, інформує Цензор.НЕТ.

"Працює техніка партнерів, ми маємо інформацію, де склади РФ, до яких ми раніше не могли дістати. Тепер можна все це знищувати. Ми відчуваємо, що в них не все добре з логістикою і боєприпасами. Не критично, але і не так, як було на початку", - констатує оборонець Півдня.

Постачання західної зброї дає Україні час на підготовку і проведення наступу.

"В нас немає крилатих ракет, як у росіян, але HIMARS дають можливість вражати цілі на більшій відстані. Крім того, росіяни не можуть так швидко підвозити боєкомплекти, техніку і живу силу, адже розуміють, що залізничні вузли, якими вони раніше користувались, зараз під нашим прицілом і ми успішно це постачання нищимо. В нас є час на підготовку і проведення наступу до сезону дощів, десь 2-2.5 місяці. Наступ має бути на якійсь одній ділянці фронту і це залежатиме ще й від того, як буде поводити себе РФ", - підкреслює представник "Голосу".