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Новини Війна
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Нардеп Костенко про логістичні проблеми окупантів: Ще не критично, але й не так, як було раніше

костенко

На фронті вже відчувається, що росіяни мають проблеми з логістикою і боєприпасами. Це ще не критично для них, але вже далеко не так, як було на початку, коли вони могли в прямому сенсі засипати сили оборони України.

Про це розповів Роман Костенко, народний депутат "Голосу", який зараз боронить Південь, інформує Цензор.НЕТ.

"Працює техніка партнерів, ми маємо інформацію, де склади РФ, до яких ми раніше не могли дістати. Тепер можна все це знищувати. Ми відчуваємо, що в них не все добре з логістикою і боєприпасами. Не критично, але і не так, як було на початку", - констатує оборонець Півдня.

Постачання західної зброї дає Україні час на підготовку і проведення наступу.

"В нас немає крилатих ракет, як у росіян, але HIMARS дають можливість вражати цілі на більшій відстані. Крім того, росіяни не можуть так швидко підвозити боєкомплекти, техніку і живу силу, адже розуміють, що залізничні вузли, якими вони раніше користувались, зараз під нашим прицілом і ми успішно це постачання нищимо. В нас є час на підготовку і проведення наступу до сезону дощів, десь 2-2.5 місяці. Наступ має бути на якійсь одній ділянці фронту і це залежатиме ще й від того, як буде поводити себе РФ", - підкреслює представник "Голосу".

Автор: 

армія рф (17216) боєприпаси (2262) Миколаївська область (2258) зброя (7435) Запорізька область (3569) логістика (54) Костенко Роман (204) Херсонська область (5708)


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Топ коментарі
+24
Костенку респект. Він на фронті. Не те що зелена шпана.
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08.07.2022 12:39
+17
Костенко власне й у депутати прийшов прямо з фронту, вінвоював ще з 2014 року, у тому числі і в Донецькому аеропорті.
Після 24 лютого зразу пішов знову воювати.
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08.07.2022 12:50
+11
Самое вкусное в Химарсе, что он пробивает русское ПВО. Уже не раз была инфа. Тоесть, работает с гарантией.
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08.07.2022 12:51
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Костенку респект. Він на фронті. Не те що зелена шпана.
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08.07.2022 12:39 Відповісти
Та ну! А патріотичне тату набити?
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08.07.2022 12:44 Відповісти
На жопе.
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08.07.2022 13:18 Відповісти
і потім всім демонструвати
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08.07.2022 14:10 Відповісти
Костенко власне й у депутати прийшов прямо з фронту, вінвоював ще з 2014 року, у тому числі і в Донецькому аеропорті.
Після 24 лютого зразу пішов знову воювати.
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08.07.2022 12:50 Відповісти
Судячи з того, що орки далі просуваються- розбомблені склади це дійсно "не критично". Хоч хтось правду каже...
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08.07.2022 13:27 Відповісти
Самое вкусное в Химарсе, что он пробивает русское ПВО. Уже не раз была инфа. Тоесть, работает с гарантией.
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08.07.2022 12:51 Відповісти
А Ураган не пробивает русское ПВО?
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08.07.2022 12:57 Відповісти
Пробиває! Але б"є менш точно!
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08.07.2022 13:02 Відповісти
Эхх нам бы 300км ракеты, ото была бы вкусняшка, очень жаль что США ссытся что мы начнем поджигать Ростов, а ведь это было бы максимально справедливо!
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08.07.2022 13:06 Відповісти
Та у нах їх і в самих нема
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08.07.2022 13:09 Відповісти
Максимально справедливо было бы, чтоб 73% голосов в 19 году пошли не туда, куда они пошли и не по приколу, а в более другую сторону и по взрослому Вот тогда бы и не возникало вопросов о справедливости и дальности полета ракеты
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08.07.2022 13:12 Відповісти
хто знає, може вже й пішли, самі бачите що твориться, всі постраждати можуть.
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08.07.2022 13:24 Відповісти


"Эхх нам бы 300км ракеты, ото была бы вкусняшка, очень жаль что США ссытся"
Та невже?
Почитайте про ТТХ "Гарпунів", а вони поставляються нам в основному зі Штатів.
Доречі, їми можна бити не тільки по кораблях у морі...
Але бажано мати і щось інше, про що вже сьогодні говорили сенатори .

А "максимально справедливо" - не вподоблюватись парашистам, працювати не по містам, а по військовим цілям, для чього нам і потрібна була західна високоточна зброя.
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08.07.2022 18:40 Відповісти
Так і снаряд з гаубиці ще й як будь-яке ПВО проб'є,- хоч Залізний купол з тієї простої причини, що: має малу відражаючу поверхню, велику швидкість, низьку траєкторію польоту та малий час підльоту
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08.07.2022 13:07 Відповісти
С апреля месяца слышу это, а они все прут и прут...
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08.07.2022 13:33 Відповісти
Ось правдивий коментар від справжнього зазисника і патріота без браурних наворотів!
Це вам не ЗЕлена погань квакає!
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08.07.2022 14:37 Відповісти
За уралом ще багато зброї... Щоб не доїхали снаряди, треба нищити залізничні колії. Хоча б засоби СЦБ. Де там расіянські анархо-комуністи? Чому не рухаються?
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08.07.2022 15:58 Відповісти
 
 