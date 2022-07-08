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Новини Війна
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Ми шукаємо шляхи подолання продовольчої та енергетичної кризи, але найпростіше рішення - щоб Путін припинив війну в Україні, - Боррель

группа,мзс,боррель,двадцяти,міністри

1,2 мільярда людей можуть серйозно постраждати через зростання цін на продовольство та енергоносії.

Про це заявив на зустрічі глав МЗС країн "Групи 20" очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посадовця.

"Зараз Росія блокує мільйони тонн зерна в українських сховищах, використовуючи продовольство як зброю. Не лише проти України, але й проти найуразливіших країн світу", - вказав він.

Боррель підкреслив, що фактично продовольча криза не викликана жодними санкціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У війні, що розв'язана Росією, ніхто не може залишатися нейтральним, - Боррель на саміті G20

"Росія вторглася в світову житницю і перетворила судноплавні шляхи Чорного моря на зону бойових дій. Сьогодні міністри G20 зосереджуються на продовольчій та енергетичній безпеці, і є абсолютна термінова необхідність діяти. Ми працюємо над різними напрямками дій, але найпростішим рішенням залишається одна людина: президент Путін, який повинен зупинити цю безглузду війну, щоб уникнути глобальної продовольчої та енергетичної катастрофи", - резюмував Боррель.

Автор: 

G20 (322) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
.....але найпростіше рішення - щоб Путін припинив війну.....zamachitj karlika v sortire na G20
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08.07.2022 12:47
+5
Все вот говорят про продовольственный кризис, про наше зерно и тд. А что уже кто-то откинул копыта от голода? Есть реальные цифры? Бо шото это все попахивает звиздежью
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08.07.2022 12:48
+3
найпростіше рішення ліквідувати *****
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08.07.2022 12:51
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Найпростіше рішення ви вже прогавили через свою жадібність та недалекоглядність.
Тепер настала пора складних та непопулярних рішень.
Не можна відгодовувати диктаторів - отримаєте війну.
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08.07.2022 12:52 Відповісти
Полное ембарго на енергоносії, золото, ліс.
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08.07.2022 12:52 Відповісти
найпростіше рішення - щоб Путін припинив війну в Україні ?
Ну ты ,дядя, открыл нам глаза
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08.07.2022 12:53 Відповісти
Макрон вже SMS-ки слав...
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08.07.2022 12:54 Відповісти
ну-ну.....
и как, интересно, вы будете объяснять умирающим от голода, что сильнейшие мира сего не смогли вывезти зерно из портов Украины??? смех......
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08.07.2022 12:55 Відповісти
Таки НАТІ доведеться воювати з ******. Хоч верть-круть, хоч круть-верть, а черепочку смерть.
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08.07.2022 12:59 Відповісти
За заявами "скажем наше гнєвноє нєт" поки ховається неспроможність євробюрократів на швидку адекватну реакцію...
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08.07.2022 13:02 Відповісти
Нащо кацапам уникати глобальної продовольчої та енергетичної катастрофи, коли ця катастрофа є їхньою метою? Вони прагнуть, щоб усім було якомога гірше, щоб усі пішли до расєї "ізвіняцца"та проситися до "рузкаваміра"
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08.07.2022 13:04 Відповісти
нет. не просто прекратил войну, а вернули все оккупированные у Украини территории, включая Крим и выплатили репарации за нанесенный ущерб
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08.07.2022 13:09 Відповісти
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по скайпу привітав своїх колег-міністрів МЗС у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць по підготовці саміту перших осіб G20 в Індонезії. Мерина під час виступу Кулеби в залі вже не було.
"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 на запрошення голови МЗС Індонезії і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами", - розповів Д.Кулеба у https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1545328006050234368 Twitter . І окремо наголосив: "поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це".
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08.07.2022 13:16 Відповісти
Смотришь документалку про быт африканцев и видишь только мусорные свалки везде - от их жилищ, речек, дорог и до морских побережьев. Им впадлу чистоту навести вокруг себя... Африканцы это вечные дети цивилизации
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08.07.2022 13:21 Відповісти
Африка занадто велика і різна, щоб усереднювати висновки.
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08.07.2022 13:35 Відповісти
Зачем этим "боррелям-шольцам" ИСКАТЬ пути преодоления кризисов по продовольствию и энергетике??? тУже давно эти пути указаны и вслух многократно назывались-совместная с ООН операция по вывозу зерна и пусть бы попробовали российские самолёты ил корабли препятствовать.Что касается кризиса,то энергетически от россии зависит не Европа.а ОДНА ГЕРМАНИЯ..А это не одно и то же.Но этим "боррелям-шольцам" нужно делать видимость деятельности.поэтому они с упоением многотысячный раз "призывают россию остановить агрессию".ничего для этого не приложзив.Прилагают оппозиционные им чиновники в их же странах.но не эти персонажи-путиноиды
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08.07.2022 13:53 Відповісти
треба припинити путіна.

що, у сша немає таких технічних засобів, щоб ліквідувати путіна, і щоб навіть ніхто не зрозумів що сталоось?
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08.07.2022 14:53 Відповісти
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