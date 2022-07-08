Ми шукаємо шляхи подолання продовольчої та енергетичної кризи, але найпростіше рішення - щоб Путін припинив війну в Україні, - Боррель

1,2 мільярда людей можуть серйозно постраждати через зростання цін на продовольство та енергоносії.

Про це заявив на зустрічі глав МЗС країн "Групи 20" очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посадовця.

"Зараз Росія блокує мільйони тонн зерна в українських сховищах, використовуючи продовольство як зброю. Не лише проти України, але й проти найуразливіших країн світу", - вказав він.

Боррель підкреслив, що фактично продовольча криза не викликана жодними санкціями.

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"Росія вторглася в світову житницю і перетворила судноплавні шляхи Чорного моря на зону бойових дій. Сьогодні міністри G20 зосереджуються на продовольчій та енергетичній безпеці, і є абсолютна термінова необхідність діяти. Ми працюємо над різними напрямками дій, але найпростішим рішенням залишається одна людина: президент Путін, який повинен зупинити цю безглузду війну, щоб уникнути глобальної продовольчої та енергетичної катастрофи", - резюмував Боррель.