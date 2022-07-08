Інформацію про нібито виплати для українців від ЄС і НАТО розсилають шахраї, - ПриватБанк

В телеграм-каналах шахраї поширюють інформацію про нібито виплати для українців від ООН, ЄС, "ПриватБанку", "Дії" та навіть НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ПриватБанку".

"Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт і пройти опитування (заповнити персональні дані та дані банківських карток) для отримання допомоги. Ніколи не переходьте за такими посиланнями. Ви втратите свої гроші", - закликають в установі.

Там вказують, що "ПриватБанк" не створював каналів та ботів для виплат у телеграмі або інших месенджерах, а для реальної фінанової допомоги конфіденційних даних (зокрема, номерів карток, PIN-кодів і паролів) не вимагають.

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"Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Всі офіційні виплати від міжнародних організацій, які здійснюються через ПриватБанк, ЛИШЕ на цій сторінці: https://privatbank.ua/help/payment-afio", - йдеться у повідомленні.