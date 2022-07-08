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Інформацію про нібито виплати для українців від ЄС і НАТО розсилають шахраї, - ПриватБанк

банк,виплати,картка,фінанси

В телеграм-каналах шахраї поширюють інформацію про нібито виплати для українців від ООН, ЄС, "ПриватБанку", "Дії" та навіть НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ПриватБанку".

"Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт і пройти опитування (заповнити персональні дані та дані банківських карток) для отримання допомоги. Ніколи не переходьте за такими посиланнями. Ви втратите свої гроші", - закликають в установі.

Там вказують, що "ПриватБанк" не створював каналів та ботів для виплат у телеграмі або інших месенджерах, а для реальної фінанової допомоги конфіденційних даних (зокрема, номерів карток, PIN-кодів і паролів) не вимагають.

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"Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Всі офіційні виплати від міжнародних організацій, які здійснюються через ПриватБанк, ЛИШЕ на цій сторінці: https://privatbank.ua/help/payment-afio", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

виплати (1034) шахрайство (1073) Приватбанк (2432)


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"виплати від НАТО"😂
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08.07.2022 13:23 Відповісти
цинк патронів)
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08.07.2022 13:56 Відповісти
Маю серед знайомих таких дурнів, які на це повелися...
Всі, як один - Зе-виборці...
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08.07.2022 13:25 Відповісти
ну в них шара обїємів не має)))
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08.07.2022 13:57 Відповісти
Если вижу на канале такую рекламу ухожу сразу, причем "грешили" бывало каналы и по 50 тыс подписчиков. Будьте бдительны, кстати и на сайтах бывает, пробьешь по рекламе номер телефона через Get там такие теги интересные вылазят, что сразу можно в спам
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08.07.2022 13:52 Відповісти
Чоткий Паца в усіх своїх пабліках цю дичину поширює. При тому цілком свідомо.
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08.07.2022 14:20 Відповісти
Такі же шахраї сидять у приваті, приймаючи платіжки за газ на рахунки РГК.
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08.07.2022 14:27 Відповісти
 
 