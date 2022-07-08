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Поставити Росію на місце - глобальний виклик номер один, - Кулеба на саміті G20

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив на саміті G20, закликавши учасників міністерської зустрічі до рішучої глобальної відповіді на російську агресію.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні виступив на зустрічі міністрів G20 на запрошення міністра закордонних справ Індонезії Ретно Л.П. Марсуді і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світові продовольчою та енергетичною кризами. Поставити Росію на місце є глобальним викликом номер один, і сьогоднішня зустріч це підтвердила", - зазначив український міністр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми за кілька кроків від угоди, але вони найскладніші, - Кулеба про вивіз зерна

Автор: 

G20 (322) росія (64935) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Не надо никуда рашку ставить. Надо окончательно ее уничтожить, только тогда исчезнет проблема.
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08.07.2022 13:23
+7
Мордор повинен бути зруйнований. Інакше всьому світу життя не буде. І рашку треба поставити на місто біля прирви і штовхнути ногою
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08.07.2022 13:33
+6
мордор должен быть уничтожен.
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08.07.2022 13:33
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Не надо никуда рашку ставить. Надо окончательно ее уничтожить, только тогда исчезнет проблема.
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08.07.2022 13:23 Відповісти
надо ! надо !

"а не кажется ли всем, что место раши у параши!?"

кремлінського гпника вигоняють із пристойних організацій підсрачниками
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08.07.2022 14:00 Відповісти
Ну и что? Им только в радость, ведь варварское народонаселение становится только злее преданнее своему фюреру.
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08.07.2022 14:10 Відповісти
Місце запаребріка на смітнику.
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08.07.2022 13:27 Відповісти
Такое было в прошлом это е повторяется сейчас... Лига Наций вела себя точно так де...
Помните как не получили 30 самолетов? О чем Кулеба говорил на границе?
Очень это все похоже на театр абсурда играемый по нотам...
Паразит на паразите и манипулирует нашим национальным патриотизмом... Как же это мерзко...
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08.07.2022 13:28 Відповісти
Мордор повинен бути зруйнований. Інакше всьому світу життя не буде. І рашку треба поставити на місто біля прирви і штовхнути ногою
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08.07.2022 13:33 Відповісти
мордор должен быть уничтожен.
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08.07.2022 13:33 Відповісти
ПаРашу нужно не поставить, а положить. В гроб.
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08.07.2022 13:36 Відповісти
Добрая Вы: - "положить в гроб", а мне для них и целлофанового пакета жалко
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08.07.2022 14:53 Відповісти
раком
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08.07.2022 13:36 Відповісти
Поставить Россию на место является глобальным вызовом номер один..

Правильно. Придвинуть Рашу к параше.
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08.07.2022 13:37 Відповісти
ракову пухлину треба вирізати, це загроза світу
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08.07.2022 13:51 Відповісти
Гідно так макнули паРашу у власне лайно, ще й повозили добре, що коняка одразу ж драпанув на болота.
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08.07.2022 14:40 Відповісти
росія думає: " ай там повоюєм, потім все розсосеться, поступово налагодимо відносини з заходом. захопим юговосток, потім відносини з заходом відновимо, головне , що території нам залишаться"

так як в 2014 захопили крим і "лднр", за 8 років відносини з заходом відновили, а на те, що ці території захвачені росією - вже захід закривав очі.

Заходу потрібно сказади, що я кщо росія зараз не припиняє війну - на неї накладається ВІЧНЕ нафтове і газове ембарго.
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08.07.2022 14:44 Відповісти
залишити від недоімперії рф порожнє місце з купою суверенних суб'єктів https://texty.org.ua/fragments/107143/denacyfikaciya-i-demilitaryzaciya-rf-forum-vilnyh-narodiv-rosiyi-shukatyme-shlyahy-povnoyi-rekonstrukciyi-imperiyi/ https://texty.org.ua/fragments/107143/denacyfikaciya-i-demilitaryzaciya-rf-forum-vilnyh-narodiv-rosiyi-shukatyme-shlyahy-povnoyi-rekonstrukciyi-imperiyi/

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08.07.2022 14:48 Відповісти
 
 