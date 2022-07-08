Поставити Росію на місце - глобальний виклик номер один, - Кулеба на саміті G20
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив на саміті G20, закликавши учасників міністерської зустрічі до рішучої глобальної відповіді на російську агресію.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні виступив на зустрічі міністрів G20 на запрошення міністра закордонних справ Індонезії Ретно Л.П. Марсуді і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світові продовольчою та енергетичною кризами. Поставити Росію на місце є глобальним викликом номер один, і сьогоднішня зустріч це підтвердила", - зазначив український міністр.
Топ коментарі
+17 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар08.07.2022 13:23
+7 miradar
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+6 Aleksey NotBad
показати весь коментар08.07.2022 13:33
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"а не кажется ли всем, что место раши у параши!?"
кремлінського гпника вигоняють із пристойних організацій підсрачниками
Помните как не получили 30 самолетов? О чем Кулеба говорил на границе?
Очень это все похоже на театр абсурда играемый по нотам...
Паразит на паразите и манипулирует нашим национальным патриотизмом... Как же это мерзко...
Правильно. Придвинуть Рашу к параше.
так як в 2014 захопили крим і "лднр", за 8 років відносини з заходом відновили, а на те, що ці території захвачені росією - вже захід закривав очі.
Заходу потрібно сказади, що я кщо росія зараз не припиняє війну - на неї накладається ВІЧНЕ нафтове і газове ембарго.