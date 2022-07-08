Поставити Росію на місце - глобальний виклик номер один, - Кулеба на саміті G20

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив на саміті G20, закликавши учасників міністерської зустрічі до рішучої глобальної відповіді на російську агресію.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні виступив на зустрічі міністрів G20 на запрошення міністра закордонних справ Індонезії Ретно Л.П. Марсуді і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світові продовольчою та енергетичною кризами. Поставити Росію на місце є глобальним викликом номер один, і сьогоднішня зустріч це підтвердила", - зазначив український міністр.

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