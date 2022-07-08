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Новини Війна
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Останні погрози Путіна є воєнною риторикою, яку не має сенсу коментувати, - речник уряду ФРН Гебештрайт

путин,путін

Заяви Володимира Путіна, що "РФ ще нічого не починала серйозно", є частиною риторики війни.

Про це сказав речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війна, яку ми бачимо понад 4,5 місяці, говорить сама за себе та проти російського президента… Думаю, це є також частиною риторики війни, якій не треба давати інтерпретацій", - заявив Гебештрайт у відповідь на прохання прокоментувати останню заяву Путіна.

Нагадаємо, президент РФ, Володимир Путін зокрема, заявив, що "всі повинні знати, що (Росія) чогось серйозно поки що не починала". На його думку, бажання Заходу воювати з РФ "до останнього українця" є трагедією для українського народу. Водночас Москва, за словами Путіна, не відмовляється від мирних переговорів, але чим далі, тим складніше буде домовлятися.

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Автор: 

Німеччина (7324) путін володимир (23761)


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Топ коментарі
+21
трагедією для українського народу є наявність притрушеного на всю голову сусіда.
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08.07.2022 14:05
+20
"Мы еще не начинали" Но уже обоср*лись.
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08.07.2022 14:06
+16
Ну зачем же так сразу, я думаю геронтологам и психиаторам было слушать интересно
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08.07.2022 14:05
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Ну зачем же так сразу, я думаю геронтологам и психиаторам было слушать интересно
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08.07.2022 14:05 Відповісти
трагедією для українського народу є наявність притрушеного на всю голову сусіда.
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08.07.2022 14:05 Відповісти
"Мы еще не начинали" Но уже обоср*лись.
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08.07.2022 14:06 Відповісти
Слили *****
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08.07.2022 14:06 Відповісти
Нахрен ваші коментарі. Зброю давайте, а не "валяйте шольца".
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08.07.2022 14:08 Відповісти
Какой-то новый двойник *****.
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08.07.2022 14:09 Відповісти
Таке старе, а таке "кончене"!
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08.07.2022 14:13 Відповісти
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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08.07.2022 14:14 Відповісти
Вспомнилось, что ***** в свое время тоже носил за Собчаком чемодан... Интересно, следующим сцарем кацапии будет носитель срального чемодана *****?
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08.07.2022 14:22 Відповісти
Тонко подмечено
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08.07.2022 15:32 Відповісти
Ніяких перемовин, тільки капітуляція рашки.
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08.07.2022 14:33 Відповісти
Его вообще надо в полный игнор во всех мировых СМИ.
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08.07.2022 14:40 Відповісти
Людською мовою - Воно там шось собі 3,14здить бридкою пикою, х*й його знає шо, але всім насрати...
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08.07.2022 15:03 Відповісти
згоден, понос з гнилого рота не варто коментувати
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08.07.2022 15:07 Відповісти
ВВП помрет вскорости, за ним патруш. А Шольца скоро вытурят.
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08.07.2022 15:17 Відповісти
Зачем лишний раз выставлять эту уродливую ботоксную рожу. Много чести для этого насекомого
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08.07.2022 15:25 Відповісти
Зачем лишний раз выставлять эту уродливую ботоксную рожу. Много чести для этого насекомого
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08.07.2022 15:26 Відповісти
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08.07.2022 16:37 Відповісти
Это означает, что Путин и ко от риторики безусловного выполнения СВО переходят к несерьезности СВО и намекают на переговоры, а неудовлетворительные результаты СВО перечеркивают тем, что коллективный Запад проиграл еще до начала СВО, тк СВО это вызов глобалистским способам гегемонии США и важен не результат, а участие)
Путин на заключительном собрании фракций много таких противоречивых вещей наговорил, например, укрепление суверенитета это побочный эффект СВО и партий много, а отечество - одно, те в одной фразой отказывается от ответственности за введение СВО, ведь только суверен может объявить военное положение, а другой намекает, что всем надо служить "отечеству", те суверену)
Короче говоря, суверенитет РФ - слабый и Путину это нравится)
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08.07.2022 16:50 Відповісти
 
 