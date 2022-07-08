Останні погрози Путіна є воєнною риторикою, яку не має сенсу коментувати, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Заяви Володимира Путіна, що "РФ ще нічого не починала серйозно", є частиною риторики війни.

Про це сказав речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу в п’ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війна, яку ми бачимо понад 4,5 місяці, говорить сама за себе та проти російського президента… Думаю, це є також частиною риторики війни, якій не треба давати інтерпретацій", - заявив Гебештрайт у відповідь на прохання прокоментувати останню заяву Путіна.

Нагадаємо, президент РФ, Володимир Путін зокрема, заявив, що "всі повинні знати, що (Росія) чогось серйозно поки що не починала". На його думку, бажання Заходу воювати з РФ "до останнього українця" є трагедією для українського народу. Водночас Москва, за словами Путіна, не відмовляється від мирних переговорів, але чим далі, тим складніше буде домовлятися.

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