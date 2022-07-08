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Новини Війна
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Держава має запровадити мораторій на підвищення тарифів держмонополій, - президент Федерації роботодавців транспорту Гусак

вагони

Після перемоги Україна як ніколи потребуватиме сильну економіку для відновлення. Але ми ризикуємо втратити ті підприємства, які ще намагаються працювати, через логістичні проблеми та зростання тарифів на перевезення.

Про це заявив президент Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак, інформує Цензор.НЕТ.

"Через війну багато підприємств не можуть виробляти та експортувати звичні обсяги сировини, тому вартість одиниці продукції дуже виросла. А логістична складова робить собівартість ще вищою. Тож, якщо підвищити цю логістичну складову ще на 70%, то ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли наша продукція стане неконкурентоздатною, і її експорт за кордон припиниться", - попередив він.

Він нагадав: у січні цього ж року "Укрзалізниця" вже підвищувала тарифи на перевезення, причому на безпреценті 31%.

"Ще одне підвищення стане критичним. Адже після перемоги України нам потрібно буде максимально швидко почати відновлення економіки. І нам будуть потрібні підприємства, які зможуть за короткий час максимально наростити обсяги продукції", - наголосив Гусак.

Він закликав владу ввести мораторій на підвищення тарифів державних монополій на час воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕВА не підтримує підвищення тарифів на залізничні перевезення

Нагадаємо, наприкінці червня Міністерство інфраструктури погодилося із пропозицією "Укрзалізниці" (УЗ) щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Пізніше Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) заявив, що зменшує на третину зарплати працівникам та скорочує обсяги виробництва. Причина - проблеми з відвантаженням продукції та доставкою сировини на підприємство, а також зростання витрат на логістику.

Група "Метінвест" також оголосила про зупинення видобутку на трьох ГЗК і зниження потужності заводу "Каметсталь" через неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, пов'язану з логістичними труднощами.

Автор: 

перевезення (1004) тарифи (2009) Укрзалізниця (6826) економіка (927)


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ну так..підвищать ціни на комуналку і легалізують колекторів..знову українці будуть платити за пройоби і шашлики влади..
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08.07.2022 14:23 Відповісти
це все супер, але чим сплачувати? у багатьох немає де жити, немає де працювати.
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08.07.2022 15:10 Відповісти
от менше всього я б зараз переймався проблемами рудокопів...
і взагалі, як на мене, краще нехай залізничне сполучення буде дороге, але буде.
аніж воно буде типу дешевим, а по факту його не буде взагалі...
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08.07.2022 15:05 Відповісти
є одне рішення, але воно нікому не сподобається. А як на рахунок прибрати корупційну складову. З усього прибрати не тільки з залізничного сполучення? Звісно олігархам там і корупціонерам прийдеться туго, треба буде працювати, може й вчитися на ново комусь прийдеться. Прийдеться реформи провести це звісно тяжко, але воно того варто і це вже тепер не питання їх бажання-небажання. Це необхідність. Може перестануть нарешті до реальності дупою розвертатися?
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08.07.2022 15:16 Відповісти
Низзя!
Следует всемерно радеть о приумножении господского добра!
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08.07.2022 16:08 Відповісти
Гусак, як там на рахунок приватних монополій і яка вартість перевезення у всього світу, по цінам яких збувається продукція?
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08.07.2022 17:07 Відповісти
 
 