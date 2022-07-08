Україна може вдарити по Керченському мосту "Гарпунами", - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав
Колишній командувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що Україна могла б завдати удару по Кремлю, атакувавши Кримський міст ракетами "Гарпун".
Про це він сказав виданню The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
На думку Брідлава, атака була б виправданою. "Керченський міст є законною ціллю", - сказав він.
"Мене зовсім не дивує, що росіян турбує Керченський міст. Для них він неймовірно важливий. Тепер, коли Захід надав Україні крилаті ракети "Гарпун", з дальністю дії до 200 миль (більше ніж 300 км. - Ред.), я думаю, у росіян є всі підстави турбуватися про те, що Україна може атакувати міст", - каже Брідлав.
Топ коментарі
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2. головка наведения радиолокационная
Идите к своим поциентам лучше.
Экспортный вариант ракеты имеет инерциальную систему навигации комплексированную с системами коррекции по данным приёмника GPS и радиолокационной рельефометрической системы для полёта на малой высоте над сушей.
орки в чужую страну пришли убивать - надо бить их по самому больному - и крымский мост в том числе
А що це дасть, крім символічності? Росіяни відбудують цей міст в авральному темпі, а перекидати війська будуть паромом та літаками. У глибокому тилу це їм не складно.
Лише в одній ситуації це буде доречно - деокупація Криму, коли часу на відбудову у Росії не буде. Але до цього нам ще не скоро.
якщо так міркувати,взагалі треба припинити бойові дії
Те що руйнування мосту дуже нам би допомогло - це факт, але протикорабельні ракети навряд будуть ефективні. Або зібють або пошкодження будуть не критичними і кацапня буде виставляти як перемогу. На мою думку, якби ми мали таку можливість, найефективніше це якась торпеда, підводний дрон камікадзе по основі опор мосту. Але це зараз виглядає як фантастика.
Обстріли Бєлгорода та інших - це була самодіяльність Залужного, об нього верховне Чмо вже умудрився "витерти ноги".
Україна скована в цій війні і воює дуже обережно, "щоб не розізлити агресора".
Україні потрібна ядерна парасолька від сша.
Тоді вона зможе розслабитись і воювати наповну.
доставляють зброю до Криму , а дальше в Херсон ‼️
https://www.google.com/maps/place/Crimean+Peninsula/@45.3078291,33.4424056,7z/data=!4m5!3m4!1s0x40eac2a37171b3f7:0*****************!8m2!3d45.3453029!4d34.4997274