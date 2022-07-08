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Україна може вдарити по Керченському мосту "Гарпунами", - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

керченский,пролив

Колишній командувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що Україна могла б завдати удару по Кремлю, атакувавши Кримський міст ракетами "Гарпун".

Про це він сказав виданню The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Брідлава, атака була б виправданою. "Керченський міст є законною ціллю", - сказав він.

"Мене зовсім не дивує, що росіян турбує Керченський міст. Для них він неймовірно важливий. Тепер, коли Захід надав Україні крилаті ракети "Гарпун", з дальністю дії до 200 миль (більше ніж 300 км. - Ред.), я думаю, у росіян є всі підстави турбуватися про те, що Україна може атакувати міст", - каже Брідлав.

Дивіться: Окупанти намагаються заховати Керченський міст за димовою завісою. ВIДЕО

Автор: 

Брідлав Філіп (25) Керченський міст (531)


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Топ коментарі
+65
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08.07.2022 14:10
+38
Нарешті можна!
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08.07.2022 14:08
+25
Чого про це кричати , вже багато про це кричимо, а треба тихенько і потім сказати ,що моста вже нема.
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08.07.2022 14:10
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Нарешті можна!
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08.07.2022 14:08 Відповісти
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08.07.2022 14:10 Відповісти
Гарпуны уже достаточно давно передали .Почему же до сих не ударили
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08.07.2022 14:27 Відповісти
Зе ніколи на це не пійде " Чтобы Россию не справоцировать"".
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08.07.2022 14:56 Відповісти
Может, они его шантажируют пленными. Мы не знаем.
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08.07.2022 16:49 Відповісти
Гарпуни не літають понад сушею - їх можна запускати тільки з берега поближче до води - тобто нам спочатку треба дійти до Азовського моря
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08.07.2022 15:01 Відповісти
Це повний "*******". Гарпуни цілком вразливо літають по наземних цілях.
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08.07.2022 15:04 Відповісти
На все свій час ! Скоро,скоро за ним засмердить !!
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08.07.2022 15:43 Відповісти
Отам нижче заскавучали та завили "кремльовскіе сукі". Тож потрібно визначити міце та час, та влупити, щоб "палало" від Керчі і за уралом.
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08.07.2022 15:02 Відповісти
Во первых каким хреном, дальности по морю не хватит, а во-вторых - нафига?
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08.07.2022 14:09 Відповісти
что значит -нафига? его как построили сразу нужно было уничтожить!!!
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08.07.2022 14:11 Відповісти
При чем тут море?
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08.07.2022 14:13 Відповісти
AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» - американська протикорабельна ракета
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08.07.2022 14:15 Відповісти
чем отличается мост от корабля
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08.07.2022 14:18 Відповісти
Потужністю заряду який потрібний доя знищення
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08.07.2022 14:22 Відповісти
Отож. Сколько уже ракет прилетело в мост у Затоки диванные стратеги в курсах?
Результаты?
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08.07.2022 14:23 Відповісти
я скорее поверю командующему нато чем стратегу с цензора
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08.07.2022 15:17 Відповісти
И действительно, ну ведь одно и то же. Особенно крымский - прям над самой водой, буквально в метре.
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08.07.2022 14:22 Відповісти
И что? Есенина ещё процитируй на всякий случай.
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08.07.2022 14:20 Відповісти
1. приспособлена для полётов над водой на очень низкой высоте - над сушей не летает
2. головка наведения радиолокационная

Идите к своим поциентам лучше.
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08.07.2022 14:25 Відповісти
Чукча не читатель?
Экспортный вариант ракеты имеет инерциальную систему навигации комплексированную с системами коррекции по данным приёмника GPS и радиолокационной рельефометрической системы для полёта на малой высоте над сушей.
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08.07.2022 15:35 Відповісти
нафига? Николаев херячат круглосуточно. Каким путем идет оружие?
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08.07.2022 14:17 Відповісти
а що, вони його побудували і стільки грошей вбухали щоб морськими пейзажами насолоджуватися? Це об"єкт військової інфраструктури.
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08.07.2022 14:21 Відповісти
Вся південне угрупування отримує підкріплення через цей міст, також він має досить вагоме ідеологічне значення для росіян. Але боюсь в наших керманичів не вистачить сміливості надати відповідну команду на знищення цього мосту, навіть при наявності всіх можливостей.
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08.07.2022 14:28 Відповісти
Найбільше не вистачить бажання вдарити по такому стратегічному для рашистів об'єкту. Немає сумнівів, що уже існує заборона для ЗСУ бити по керченському мосту, як і по території агресора, здійснювати наступ на захоплені території
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08.07.2022 15:22 Відповісти
А как Вы думаете откуда нечисть кошмарит Николаев и Херсон? Правильно - из Крыма.) А откуда металолом попадает в Крым?)))
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08.07.2022 14:51 Відповісти
Та не буде такого.... бо скільки вже чекати можна?
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08.07.2022 14:10 Відповісти
Це треба робити синхронно зі знищенням кацапських аеродромів з авіацією, кораблів та підлодок, бо кацапня захоче тоді люто помститися.
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08.07.2022 14:10 Відповісти
Да по тихому, а потом сказать что это был жест доброй воли, мост упал со стыда
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08.07.2022 14:15 Відповісти
Та ні, має бути нормальний бада-бум, бо ці підари здриснули "по добрій волі" із Зміїного, а потім, як і годиться кацапській сволоті, обстріляли Одеська область.
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08.07.2022 14:20 Відповісти
вони і до цього її обстрілювали. Війна ж з обстрілів одразу і розпочалася. В перші ж дні бомби, ракети, артилерія.
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08.07.2022 14:22 Відповісти
с такой логикой и крейсер мацква нельзя было трогать, бо мстя будет
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08.07.2022 15:33 Відповісти
Чого про це кричати , вже багато про це кричимо, а треба тихенько і потім сказати ,що моста вже нема.
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08.07.2022 14:10 Відповісти
МОСТАТАМНЕТ И не було
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08.07.2022 14:19 Відповісти
Ну, Зе, вперёд за смерть украинских детей !!!
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08.07.2022 14:11 Відповісти
да не хвилюють його наші діти
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08.07.2022 14:16 Відповісти
Якщо це б були діти Ізраїля !
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08.07.2022 14:18 Відповісти
Как Вы во время. Ни одного раввина не было В Буче.
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08.07.2022 14:20 Відповісти
Что такое какой-то мост по сравнению со смертью детей? Ведь убивают дорогой ВСЕСВИТ для украинских граждан , рушат мир украинских семей, наносят неизлечимые раны в души украинуев. Самое дорогое !!!

орки в чужую страну пришли убивать - надо бить их по самому больному - и крымский мост в том числе
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08.07.2022 14:16 Відповісти
так само як "вдарила" по Белгороду з нашим говнокомандуючим наполеоном, а Залужний сам наказ не дасть бо зеленський знову поставить його на місце скаже без мого відома таке не робить
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08.07.2022 14:11 Відповісти
вдарити може, але треба, щоб хтось з самою поважною посадою (може навiть сам!!!) мав хоробрiсть дати таку команду. Гарпуни в нас вже давно, а мост як новенький.
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08.07.2022 14:14 Відповісти
Вдарити і знищити - дві різні речі. Знищення мосту задача дуже складна, там може не один десяток ракет знадобитися.

А що це дасть, крім символічності? Росіяни відбудують цей міст в авральному темпі, а перекидати війська будуть паромом та літаками. У глибокому тилу це їм не складно.

Лише в одній ситуації це буде доречно - деокупація Криму, коли часу на відбудову у Росії не буде. Але до цього нам ще не скоро.
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08.07.2022 14:18 Відповісти
Как ты себе предстиавляешь постройку такого моста в авральном темпе под прицелом наших ракет? Это же не понтонный мостик через речку перекинуть, там эшелоны с оружием идут в огромных количествах. Никакие паромы столько перевезди не смогут за единицу времени. Даже банальный перерыв в поставках боеприпасов нам сильно поможет.
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08.07.2022 14:49 Відповісти
а где там прицел наших ракет?
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08.07.2022 23:33 Відповісти
Якби Залужний чи хтось з його підлеглих проявив ініціативу, той міст уже давно міг бути знищений і навіть захоплені території могли бути звільнені. А так, поки що ця війна йде не за українським сценарієм і не на користь і в інтересах України
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08.07.2022 15:30 Відповісти
Вас из Британии видать неудобно военные планы строить?
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08.07.2022 15:57 Відповісти
Чекають, коли по мосту поїде хтось з генералів, а краще путлер.
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08.07.2022 17:22 Відповісти
Главная наша цель корабли "чф" и его база Севастополь, а потом, если ракет хватит, ключевые объекты военной инфраструктуры в Крыму и близлежащих к нам областей Рашки. Хватит уже с этим мостом носиться как дурень со ступой
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08.07.2022 14:16 Відповісти
Можна, але треба змініти президента який грає ву саму гру про спец операцію.
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08.07.2022 14:16 Відповісти
Все это, конечно, хорошо, но не стоит недооценивать месть, которая за этим последует. Погибнет большое количество гражданских просто так
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08.07.2022 14:17 Відповісти
Они и так каждый день гибнут от обстрелов просто так ради забавы
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08.07.2022 14:28 Відповісти
Зная наверняка, что сотня гражданских погибнет от ракетного удара по Одессе, как месть за разрушенный мост, вы ударите по мосту? Принесёте в жертву людей сознательно?
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08.07.2022 18:14 Відповісти
не кажіть дурниць
якщо так міркувати,взагалі треба припинити бойові дії
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08.07.2022 22:29 Відповісти
можливо зари його зруйнувати не так кацапам нашкодить, як при якихось інших обставинах
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08.07.2022 14:19 Відповісти
Не нада злить путена
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08.07.2022 14:24 Відповісти
Хоча і сарказм, але десь ви праві - цей пацюк дуже непередбачуваний.
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08.07.2022 14:48 Відповісти
орки валите быстрее скоро мост будет перекрыт отход только морем...
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08.07.2022 14:27 Відповісти
Лупаште хлопці!
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08.07.2022 14:28 Відповісти
Здається, ті модифікації, що вже надані Україні, на 300 км не б'ють. А, в принципі, вистачило б.
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08.07.2022 14:31 Відповісти
Крилатими протикорабельними ракетами це зробити важко. Кацапи використали десь до півтора десятки своїх крилатих ракет щоб вразити міст під Одною та й то наскільки розумію він не зовсім знищений і впринципі може бути відбудований. У нашого нептуна бч десь 150 кг, у гарпуна десь приблизно теж так і це менше ніж те чим били під Одесою. Треба попасти точно по опорам, вразливим точкам, а це дуже точно до декількох метрів і навряд можливо протикорабельними ракетами, якщо мова йде звичайно не про наліт десятками. Окрім того там все втикано береговим ппо.
Те що руйнування мосту дуже нам би допомогло - це факт, але протикорабельні ракети навряд будуть ефективні. Або зібють або пошкодження будуть не критичними і кацапня буде виставляти як перемогу. На мою думку, якби ми мали таку можливість, найефективніше це якась торпеда, підводний дрон камікадзе по основі опор мосту. Але це зараз виглядає як фантастика.
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08.07.2022 14:33 Відповісти
У американцев есть подводные беспилотные аппараты для минирования. Тихие и малозаметные.
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08.07.2022 14:51 Відповісти
Зеленський пообіцяв, що ЗСУ не будуть стріляти по території Рашки. Оскільки не стріляють по військовим цілям Криму чи по мосту, то очевидно, що визнають Крим кацапським. Так що заспокойтеся, ОПа цього не допустить.
Обстріли Бєлгорода та інших - це була самодіяльність Залужного, об нього верховне Чмо вже умудрився "витерти ноги".
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08.07.2022 14:37 Відповісти
С каких пор Крым стал территорией рашки? Это наша территория и мы спокойно можем наносить удары.
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08.07.2022 14:48 Відповісти
Оу! Корабель - також територія рашки. Крим ніким не визнаний так що бий скільки хоч. Було б чим.
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08.07.2022 17:04 Відповісти
Спочатку треба получити ППО, а потім вдарити !!!
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08.07.2022 14:38 Відповісти
Україна боїться. Бо росія може нанести ядерний удар.

Україна скована в цій війні і воює дуже обережно, "щоб не розізлити агресора".

Україні потрібна ядерна парасолька від сша.

Тоді вона зможе розслабитись і воювати наповну.
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08.07.2022 14:38 Відповісти
Не може московія нанести ядерний удар, інакше отримає аналогічну відповідь від Великобританії. Так, що парасолька уже забезпечена
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08.07.2022 15:33 Відповісти
А если в ответку по Курской АЭС Точкой У. Четыре Чернобыля..
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08.07.2022 17:25 Відповісти
***** і його партія - Залог Цілості і Неушкодженості Кримського Мосту (с) лозунг виборів 2019
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08.07.2022 14:40 Відповісти
екси завжди говорять правильні думки. Але якщо б він був би на посаді зараз, то казав би протилежне і був би в когорті тих, хто забороняв би надати зброю здатну досягати рашку
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08.07.2022 14:44 Відповісти
На День Незалежності - ото подарунок буде...
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08.07.2022 14:47 Відповісти
комусь, зеленому, ще досі не хочеться послабляти кримське угрупування кацапів-вбивць на Українській землі?.. чомусь.. га, зелений лохторат???
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08.07.2022 14:48 Відповісти
Не може, а повинна
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08.07.2022 14:55 Відповісти
лучше базу в Севастополе накрыть, а по мосту еще ватникам надо бежать на росию
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08.07.2022 14:58 Відповісти
Ну а чого за Черкаський міст отвєтку не уїбали ? Око за око, і ще в стократ.
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08.07.2022 14:59 Відповісти
це вже дали добро? чи ще ні?
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08.07.2022 15:01 Відповісти
Він не офіційна особа, а нажаль колишній командувач.
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08.07.2022 15:06 Відповісти
поки Гарпуни готуються на орківських шоу вибухи вже сьогодні
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08.07.2022 15:04 Відповісти
сколько защитников моста тут повылазило...
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08.07.2022 15:31 Відповісти
по мосту вооружение возят, война идет, почему нельзя...
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08.07.2022 15:34 Відповісти
Як би могли, то вже би давно його *******. Але, я впевнений, що міст лише є ціллю для переговорів. Стріляти по ньому не будуть. Отвєтка за нього буде дуже болісна. Так що, поговорять поговорять і забудуть.
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08.07.2022 15:40 Відповісти
удар по мосту и есть ответка тому кто к нам полез. и типа им нужен повод чтобы по нам ударить, все что могут и так делают
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08.07.2022 15:45 Відповісти
Коли зміїний відібрали, прилетіло огого. А потім гонору було, ніби цілий донбас відвоювали. А може ми з вами не знаємо істинної правди. Людям згодовують одне, а на правительственному рівні зовсім інше.
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08.07.2022 17:31 Відповісти
Пора , хлопці , знищити рашинський міст , через який русофашисти
доставляють зброю до Криму , а дальше в Херсон ‼️
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08.07.2022 15:40 Відповісти
По мосту бити ніззя!Як потім Вовоці заглядати в очі путлєру? Нєвдобно же!
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08.07.2022 16:05 Відповісти
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08.07.2022 16:06 Відповісти
По Севастополю по чф.
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08.07.2022 17:26 Відповісти
Лучше ахнуть в логово пыни.
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08.07.2022 18:21 Відповісти
А під шумок ще треба ******* по севастополю.
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08.07.2022 19:56 Відповісти
Брідлав,шановний, ми вже це знаємо,щось свіженьке будьласка.
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08.07.2022 20:20 Відповісти
Та ясно что можно. Тем более очень охота. Деталька есть. После того как нам ответят за залп мосту, у нас ещё будет повторить и потом в догон закрепить? Таким количеством что дали, можно только чуть поссать против ветра.
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08.07.2022 23:02 Відповісти
Карту смотрите!
https://www.google.com/maps/place/Crimean+Peninsula/@45.3078291,33.4424056,7z/data=!4m5!3m4!1s0x40eac2a37171b3f7:0*****************!8m2!3d45.3453029!4d34.4997274
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09.07.2022 10:01 Відповісти
 
 