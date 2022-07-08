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Росія звинувачує Україну в глобальній продовольчій кризі, а при цьому свідомо блокує експорт та нищить зерносховища, - Кулеба главам МЗС G20

поле,пожежа

Україна не зацікавлена у блокуванні власного експорту, адже це є одним із основних джерел надходжень до бюджету.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в онлайн-виступі на міністерській зустрічі G20, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я закликаю всі присутні тут країни відкинути російську брехню та спроби перекласти провину за продовольчу кризу на Україну. Їхні звинувачення суперечать елементарній логіці. Як ми можемо бути зацікавлені в блокуванні власного експорту продовольства, коли воно є одним із основних джерел надходжень до бюджету? Ми зацікавлені в експорті наших продуктів харчування так само, як і наші споживачі зацікавлені в тому, щоб отримати їх якнайшвидше", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він привернув увагу до того, що російська морська блокада українських портів уже розірвала глобальні ланцюги поставок продовольства. Окрім того, зауважив міністр, Росія краде українське зерно та бомбить українські зерносховища. Зокрема, 6 червня російські війська завдали удару по другому за величиною комплексу зернових терміналів України в порту Миколаєва, внаслідок чого було знищено 250-300 тонн зерна.

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"Росія точно знала, куди вона випустила свої ракети. Вони свідомо націлені на українське сільське господарство. Це добре продумана і цинічна стратегія, спрямована на шкоду Україні, а також на шантаж світу", - акцентував глава української дипломатії.

Автор: 

G20 (322) зерно (3114) росія (64935) продовольство (337) Кулеба Дмитро (3604)


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Если рузкий не врет потыкай в него палкой, скорее всего он сдох
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08.07.2022 14:38 Відповісти
Це ж гопняцький прийом!
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08.07.2022 14:51 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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08.07.2022 14:54 Відповісти
Давати можливість росіянам висловлювати свою брехню це не свобода слова та право на іншу думку, це співучасть у їх злочинах.
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08.07.2022 15:05 Відповісти
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08.07.2022 15:08 Відповісти
до поки всі нормальні та притомні люди не зрозуміють, що все, що говорить рашка в інфопросторі - це брехня, брехня і знову брехня, нічого не зміниться в сторону покращання світового порядку...
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08.07.2022 15:11 Відповісти
 
 