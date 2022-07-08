Блінкен на зустрічі G20: "Нашим російським колегам: Україна - не ваша країна. Її зерно - не ваше зерно"
Під час засідання глав МЗС країн G20 державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію припинити блокування експорту українського зерна та нагадав, що Україна є суверенною державою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
"Нашим російським колегам: Україна - не ваша країна. Її зерно - не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні дозволити вивезення зерна", – сказав Блінкен.
Держсекретар зазначив, що внески Москви у Всесвітню продовольчу програму ООН склали лише п’яту частину від 1% пожертвувань організації. Міністра закордонних справ Сергія Лаврова не було в залі під час виступу Блінкена, він пішов з обох пленарних засідань, щойно представники інших країн почали виступи.
Нагадаємо, 7 липня на острові Балі в Індонезії розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ "Групи двадцяти".
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково залишив Балі.
Міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) Відібрати у рос олігархів всі активи
2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу
3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів
4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.
4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.
5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу
6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу
7) Ембарго на рос метал
8) Ембарго на рос міндобрива
9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.
10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.
11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів
Нажаль, пане Блінкен, каZZапсіни зрозуміють ці слова тільки тоді, коли в доповнення з ними прилетять пару томагавків, або хоча б гарпунів. І в цей час їхньою методикою ж говорити - так це чф рФ само себе обстрілює 🤷♂️
- Танунах, йєщо уб'ют!..
- А нас-та за штэ?..
А що ваші системи ПеВеО та 33 солдати робили в українській Новій Каховці?.. І відколи вбивати москалів стало "нацизмом"?!.
Нафта і газ - 50% експорту.
Метали - 10% експорту.
Міндобриво - 10% експорту.
Якщо крім енергопродуктів ще ввести ембарго на російські метали і міндобриво - ми заблокуємо 70% експорту росії.
№ 264 - Юрий Швец
Пусть здьІхает Африка и Ближний Восток без нашей пшеницьІ, если на пуйла нет управьІ.
УКРАИНЦЬІ ТУТ ПРИ ЧЕМ ?????????????????
та параша - лише в Гаазі, там є спецтюрма.
Зліїх люди кажуть що путлжр поставок Машку прес-алкашє ділехтором кобилячого Ріда рабZei...