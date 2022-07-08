Блінкен на зустрічі G20: "Нашим російським колегам: Україна - не ваша країна. Її зерно - не ваше зерно"

Під час засідання глав МЗС країн G20 державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію припинити блокування експорту українського зерна та нагадав, що Україна є суверенною державою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

"Нашим російським колегам: Україна - не ваша країна. Її зерно - не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні дозволити вивезення зерна", – сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що внески Москви у Всесвітню продовольчу програму ООН склали лише п’яту частину від 1% пожертвувань організації. Міністра закордонних справ Сергія Лаврова не було в залі під час виступу Блінкена, він пішов з обох пленарних засідань, щойно представники інших країн почали виступи.

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Нагадаємо, 7 липня на острові Балі в Індонезії розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ "Групи двадцяти".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково залишив Балі.

Міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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