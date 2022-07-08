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Євросоюз передав прикордонникам шоломи і бронежилети майже на 1 млн євро

бронежилет

Європейський Союз передав Державній прикордонній службі України індивідуальні засоби захисту, зокрема шоломи та бронежилети, на загальну суму понад 977 тисяч євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву представництва ЄС в Україні.

Допомога надана у межах проєкту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)".

"В умовах неспровокованої та невиправданої агресії з боку Російської Федерації Державна прикордонна служба України продемонструвала найвищу відданість справі захисту безпеки кордонів, а також здатність створити умови для упорядкованого перетину кордону мільйонами громадян України, які рятувались від лиха війни", - зазначив Ксав’є Камю, керівник відділу Належного врядування та верховенства права представництва ЄС в Україні.

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Від кінця лютого 2022 року ЄС в рамках проєкту EU4IBM послідовно надавав невідкладну допомогу для підтримки роботи органів, що працюють на кордонах України.

Проєкт зокрема поставив низку засобів життєзабезпечення, таких як готові страви та аптечки першої допомоги, а також іншого обладнання на суму близько 300 тисяч євро для Держприкордонслужби і Державної митної служби України.

Наразі тривають закупівлі для задоволення інших потреб служб, зокрема придбання додаткових засобів індивідуального захисту, дизельних генераторів, камер тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські-кінологи з США передали прикордонникам бронежилети для службових собак, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5930) Євросоюз (13316) допомога і підтримка (1156)


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08.07.2022 15:09 Відповісти
Сподіваюся що в них захист 3+, бо щось вони викликають сумніви!
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08.07.2022 15:11 Відповісти
Можна було в Україні з 2014 року наклепати таких, що не викликають сумнівів.
Але нарід по занзібарах та египтах шарився.
А влада взагалі забила на те, що віна. Просто перестали стріляти.
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08.07.2022 15:13 Відповісти
А кто-то вообще свалил во Францию и теперь от туда умничает
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08.07.2022 15:42 Відповісти
А доларовий мультимільйонер владімір зєлєнскай передав армії шоломів і бронежилетів на 0 євро. Патамучто єто нє єго вайна, он просто актьор
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08.07.2022 15:40 Відповісти
Краще б передали шолом-алейхеми разом із важкою зброєю.
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08.07.2022 16:02 Відповісти
Чекайте в Епіцентрі...
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08.07.2022 16:50 Відповісти
По фото, как будто самопал... Кто одевал американский броник, тот знает что такое хороший броник. Он сидит как на тебе, и в бронике внутри дополнительные стропы, которые фиксируют броник к телу. У них вес в бронике может быть тяжелее от наших, но вес переносится легче
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08.07.2022 16:52 Відповісти
 
 