Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки у Криворізькому районі Дніпропетровщини: Міста мають ефективно функціонувати. ФОТО

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань оперативної обстановки на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави заслухав доповідь командувача оперативного угруповання військ "Каховка", бригадного генерала Михайла Драпатого щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах.





Президента проінформували про будівництво оборонних споруд, матеріально-технічне забезпечення військ.

"Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул доповів главі держави про функціонування міста в умовах воєнного стану, взаємодію комунальних підприємств з військовими, забезпечення Кривого Рогу продуктами харчування та медикаментами", - йдеться у повідомленні.

Також він торкнувся гуманітарних питань, зокрема створення комфортних умов і забезпечення всім необхідним тимчасово переміщених осіб.

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Окремо на нараді обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їх повноцінної роботи.

"Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками", - зазначив Зеленський у телеграм-каналі.