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Новини Війна
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Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки у Криворізькому районі Дніпропетровщини: Міста мають ефективно функціонувати. ФОТО

зеленський

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань оперативної обстановки на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента. 

Як зазначається, глава держави заслухав доповідь командувача оперативного угруповання військ "Каховка", бригадного генерала Михайла Драпатого щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах.

Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки у Криворізькому районі Дніпропетровщини: Міста мають ефективно функціонувати 01
Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки у Криворізькому районі Дніпропетровщини: Міста мають ефективно функціонувати 02

Президента проінформували про будівництво оборонних споруд, матеріально-технічне забезпечення військ.

"Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул доповів главі держави про функціонування міста в умовах воєнного стану, взаємодію комунальних підприємств з військовими, забезпечення Кривого Рогу продуктами харчування та медикаментами", - йдеться у повідомленні.

Також він торкнувся гуманітарних питань, зокрема створення комфортних умов і забезпечення всім необхідним тимчасово переміщених осіб.

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Окремо на нараді обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їх повноцінної роботи.

"Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками", - зазначив Зеленський у телеграм-каналі.

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Зеленський Володимир (23691) Кривий Ріг (1343) Дніпропетровська область (3659)


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Топ коментарі
+3
Відносно Херсонщини теж нарада була за декілька днів до вторгнення і висновки були що все ОК,а результат окупація Півдня та здача Маріуполя !!!))
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08.07.2022 15:34
+2
" Патамушта фопы. Шесть працентав.."
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08.07.2022 15:23
+2
Може ви і є тим батьком.
Хотіла задати ще питання, але судячи з дня вашої реестрації, нема сенсу. Подоляк знов запускає ботів?
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08.07.2022 15:59
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" Патамушта фопы. Шесть працентав.."
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08.07.2022 15:23 Відповісти
донецкие террористы повышают ставки и угрожают начать расстреливать заложников. Ничего нового, в общем

https://twitter.com/666_mancer/status/1545372281442033672?s=20&t=0VXEmECjWJZAs2mygnvE0g
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08.07.2022 15:27 Відповісти
Поясніть мені: чому батько zeлоха не захищає рідний край, а гріється у Італії?! Чи баріну нє паложєно, це справа холопів?
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08.07.2022 15:33 Відповісти
Йому 74 роки
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08.07.2022 15:37 Відповісти
Може ви і є тим батьком.
Хотіла задати ще питання, але судячи з дня вашої реестрації, нема сенсу. Подоляк знов запускає ботів?
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08.07.2022 15:59 Відповісти
Відносно Херсонщини теж нарада була за декілька днів до вторгнення і висновки були що все ОК,а результат окупація Півдня та здача Маріуполя !!!))
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08.07.2022 15:34 Відповісти
Це поганий знак - де зелене непорозуміння всуне свого носа, туди приходить біда..
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08.07.2022 16:39 Відповісти
Вілкул чого в шапці сидить?
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08.07.2022 15:40 Відповісти
це не шапка це ярмолка...питання чому зеля без неї
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08.07.2022 16:25 Відповісти
В нього теж шапочка є:
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08.07.2022 16:41 Відповісти
Це не фотошоп, це реальне фото Зеленського "Зеленский снялся в фильме "Ржевский против Наполеона" / кадр из фильма". Здається він так і не зміг вийти з образу.
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08.07.2022 16:44 Відповісти
ото всем хором вперёд в Криворожский раЁн, в свою тихую гавань
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08.07.2022 15:40 Відповісти
А чому тільки криворізькі райони. А як там у нас справи з Херсоном, Бердянськом, Мелітополем, Слав'янськом, Краматорськом, Листчанськом і багато- багато інших. Про Маріуполь, душу настраждалу України я мовчу, тільки сльози.
Суми, Харьків, Торецьк, Запоріжжя.
І чомусь зе не зустрічався з мерами і очільниками ода ціх міст і районів.
Можливо тільки "избранные, мають право на аудієнцію до найвиличнішого.
Да, доречі, а мера Херсона відпустили?
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08.07.2022 15:53 Відповісти
Добавлю:
Чи тільки "Родина моя"
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08.07.2022 15:54 Відповісти
Яке ж ти тупе! Як справи з Херсоном? А звідки по твоєму йде наступ в його напрямку? Бердянськ і т.д. це лівобережжя! Чи ти думаєш що у нас лише на сході війна? Херсонщина ключовий стратегічно надважливий регіон! Його потрібно звільняти найпершим! І місто Херсон на правобережжі!
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08.07.2022 16:20 Відповісти
 
 