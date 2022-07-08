Мінкульт за те, щоб заборонити ввезення будь-якої книжкової продукції з території РФ, - Ткаченко

У Міністерстві культури та інформаційної політики вважають, що необхідно заборонити не тільки російськомовну продукцію з РФ, а й завезення книг будь-якою іншою мовою з території країни-агресора.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хотів би пояснити позицію Мінкульту. Ми за те, щоб заборонити ввезення будь-якої, не тільки російськомовної, а будь-якої книжкової продукції з території Російської Федерації", - зазначив Ткаченко.

Урядовець також прокоментував формування в Україні так званих "білих" списків російських артистів, які засуджують військову агресію РФ та підтримують суверенітет України, та "чорних списків", у які вносять прибічників розв'язаної Росією війни. Він вважає, що це питання варто унормувати одночасно у низці галузей. Йдеться не тільки про телебачення, кіно, музику, літературу.

"Наша позиція полягає в тому, що складанням "чорних" списків, безперечно, має займатися СБУ. І, відповідно, воно має стосуватися всіх сфер, не тільки сфери однієї, як зараз у кіно, а й сфери музики, сфери книжкової продукції так, щоб не виникало різночитань та різного трактування та дій у тій чи іншій сфері, коли ми заміщаємо російський продукт", - сказав міністр.

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Ткаченко уточнив, що особисто вважає, що було б простіше формувати тільки "чорні" списки.

"Мені здається, замість того, щоб ускладнювати цю процедуру, варто рухатися одним треком. Є "чорні" списки, а ті, хто не в них - можна надалі із ними працювати", - додав урядовець.