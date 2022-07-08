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Новини Війна
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Мінкульт за те, щоб заборонити ввезення будь-якої книжкової продукції з території РФ, - Ткаченко

книги

У Міністерстві культури та інформаційної політики вважають, що необхідно заборонити не тільки російськомовну продукцію з РФ, а й завезення книг будь-якою іншою мовою з території країни-агресора.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хотів би пояснити позицію Мінкульту. Ми за те, щоб заборонити ввезення будь-якої, не тільки російськомовної, а будь-якої книжкової продукції з території Російської Федерації", - зазначив Ткаченко.

Урядовець також прокоментував формування в Україні так званих "білих" списків російських артистів, які засуджують військову агресію РФ та підтримують суверенітет України, та "чорних списків", у які вносять прибічників розв'язаної Росією війни. Він вважає, що це питання варто унормувати одночасно у низці галузей. Йдеться не тільки про телебачення, кіно, музику, літературу.

"Наша позиція полягає в тому, що складанням "чорних" списків, безперечно, має займатися СБУ. І, відповідно, воно має стосуватися всіх сфер, не тільки сфери однієї, як зараз у кіно, а й сфери музики, сфери книжкової продукції так, щоб не виникало різночитань та різного трактування та дій у тій чи іншій сфері, коли ми заміщаємо російський продукт", - сказав міністр.

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Ткаченко уточнив, що особисто вважає, що було б простіше формувати тільки "чорні" списки.

"Мені здається, замість того, щоб ускладнювати цю процедуру, варто рухатися одним треком. Є "чорні" списки, а ті, хто не в них - можна надалі із ними працювати", - додав урядовець.

Автор: 

заборона (1448) книги (444) Міністерство культури (754) росія (64935) СБУ (12774) Ткаченко Олександр (509) артисти (216)


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Топ коментарі
+6
Досить розмірковувати! Робіть! 8 років війни...
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08.07.2022 16:12
+4
А хто ж тоді проти? 😲
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08.07.2022 15:58
+3
З часом заборонимо все кацапське лайно.
Включив кацапську музику в машині - відправився на штраф.майданчик.
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08.07.2022 15:57
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З часом заборонимо все кацапське лайно.
Включив кацапську музику в машині - відправився на штраф.майданчик.
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08.07.2022 15:57 Відповісти
Одну книжку можна дозволити.... якщо хтось напише "путин-*****".
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08.07.2022 15:58 Відповісти
Можна написати книжку з такою назвою так що ви станете його відданим прихильником. Все що друкується в ********** це продукт політичної цензури для маніпуляції свідомістю населення. Кацапи витрачають мільярди на брехню всіма мовами світу...
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08.07.2022 17:17 Відповісти
А хто ж тоді проти? 😲
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08.07.2022 15:58 Відповісти
Досить розмірковувати! Робіть! 8 років війни...
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08.07.2022 16:12 Відповісти
что-то много на сегодня казнокрада ткаченко...АСТАНАВИТЕ его!
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08.07.2022 16:14 Відповісти
По всьому кордону з расєєю після війни треба збудувати бетонну стіну без будь яких проміжків. І хай стоїть там вічно
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08.07.2022 16:25 Відповісти
Ткаченко аідверто бреше. Бо він зробив все, щоб пропетляти це рішення, що було прийнято у ВР.
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08.07.2022 16:57 Відповісти
А с білорусі можна ввозити? То нахєра така заборона ?
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08.07.2022 17:14 Відповісти
А що сталося, козлина промосковська?
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08.07.2022 17:31 Відповісти
На час стану війни будь-яке ввезення продукції з країни-агресора повинно бути заборонене.
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08.07.2022 17:38 Відповісти
Цікаво, а до цього можна було ввозити? Під час широкомасштабної війни?
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08.07.2022 19:46 Відповісти
 
 