Кабмін має заборонити компаніям з РФ і Білорусі брати участь у держзакупівлях, а укладені договори - анулювати, - БЕБ

Від 24 лютого 83 пов’язаних з Росією та Білоруссю підприємства брали участь у закупівлях за державні кошти. З ними укладено понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

Аналітики БЕБ встановили, що від 24 лютого 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з РФ і РБ, брали участь у закупівлях за державні кошти.

З цими підприємствами було укладено понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн гривень.

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"У зв'язку із відкритою збройною агресією РФ проти України актуальним є створення законодавчих заборон щодо участі російського бізнесу у національній економіці. Їх діяльність в Україні потенційно несе загрози економічній безпеці держави", - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

Бюро економічної безпеки України ініціювало перед Кабінетом міністрів України питання щодо заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з РФ та РБ, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ. Також Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.