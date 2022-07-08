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Новини Війна
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Кабмін має заборонити компаніям з РФ і Білорусі брати участь у держзакупівлях, а укладені договори - анулювати, - БЕБ

прозорро,закупівлі

Від 24 лютого 83 пов’язаних з Росією та Білоруссю підприємства брали участь у закупівлях за державні кошти. З ними укладено понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

Аналітики БЕБ встановили, що від 24 лютого 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з РФ і РБ, брали участь у закупівлях за державні кошти.

З цими підприємствами було укладено понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабної війни компанії з РФ і Білорусі стали виконавцями держзакупівель на 65 млн грн, - БЕБ

"У зв'язку із відкритою збройною агресією РФ проти України актуальним є створення законодавчих заборон щодо участі російського бізнесу у національній економіці. Їх діяльність в Україні потенційно несе загрози економічній безпеці держави", - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

Бюро економічної безпеки України ініціювало перед Кабінетом міністрів України питання щодо заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з РФ та РБ, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ. Також Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.

Автор: 

Білорусь (7925) росія (64935) закупівлі (3351) Бюро економічної безпеки (608)


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Топ коментарі
+11
только проснулись ?
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08.07.2022 16:01
+5
Чергове своєчасне рішення...
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08.07.2022 16:02
+5
Це ще на позавчора завдання, черговий зашквар нашої влади. Нехай роблять це негайно!
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08.07.2022 16:04
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только проснулись ?
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08.07.2022 16:01 Відповісти
Чергове своєчасне рішення...
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08.07.2022 16:02 Відповісти
Це ще на позавчора завдання, черговий зашквар нашої влади. Нехай роблять це негайно!
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08.07.2022 16:04 Відповісти
За це потрібно саджати з конфіскацією,а не відміняти,якась блд паралельна реальність
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08.07.2022 16:12 Відповісти
Фух! Вчасно встигли! Тепер і кабмін теж оперативно, місяці так за чотири, прийме відповідне рішення!
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08.07.2022 16:42 Відповісти
Звісно схематозникам начхати на інтереси держави, але щоб так гальмувати - це днище.
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08.07.2022 17:08 Відповісти
..... стид! П'ятий місяць війни, десятки сотень загинуло, окуповано території, зруйновано міста а у чинуш бізнес! Саме смішне, зараз вони скажуть, що не було підстав відмовити в участі!
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08.07.2022 17:23 Відповісти
Це не Стид, це зрада,за що вони гроші державні отримують, нема слів
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08.07.2022 20:50 Відповісти
потрясающий пример привел Филатов - город строит опорник, конкурс на подряд через Прозоро и в описании надо указать координаты места, где находится опорник..., занавес
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08.07.2022 17:45 Відповісти
Цікаво, а як опорнік проходить за документами? Як житло чи як очисна споруда?
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08.07.2022 19:50 Відповісти
БЕБ проснулося!!!
8 років і навіть останні 5 місяців спали летаргічним сном!
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09.07.2022 06:23 Відповісти
 
 