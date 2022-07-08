Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, Захарової, Скабєєвої та Кеосаяна. Список поповнили 29 громадян РФ
Канада запровадила санкції проти 29 громадян Росії, зокрема глави РПЦ Кирила та голови Роскомнагляду, а також представників МЗС і МВС Марії Захарової та Ірини Волк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Канада віддана боротьбі з дезінформацією, хоч би де й коли вона проявлялася. Сьогодні ми заявляємо тим, хто чинить обман: ви будете притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Україну", - наголошується у заяві глави МЗС Канади.
Згідно з опублікованим канадським урядом документом, під санкції також потрапили підприємець Тигран Худавердян, голова Роскомнагляду Андрій Ліпов і кілька його заступників. При цьому патріарха Кирила в санкційному списку Канади названо мирським ім'ям - Володимир Гундяєв.
Також санкції стосуватимуться директора ВДТРК Олега Добродєєва, журналістки Ольги Скабєєвої, бізнесмена Олександра Лебедєва, тележурналіста Аркадія Мамонтова, актора й кінорежисера Тиграна Кеосаяна та інших.
Санкції запроваджено також проти низки російських ЗМІ. Зокрема, до санкційного списку потрапили ВДТРК, "Перший канал", НТВ, а також агентство "ТАРС", компанія "Газпром-медіа", RT і Sputnik.
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Если мадьяры будут блокировать, то остальным членам ЕС надо по отдельности ввести, но одним списком. Они же суверенные государства, могут здесь обойти структуру ЕС.