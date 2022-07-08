УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12611 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 387 24

Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, Захарової, Скабєєвої та Кеосаяна. Список поповнили 29 громадян РФ

санкції

Канада запровадила санкції проти 29 громадян Росії, зокрема глави РПЦ Кирила та голови Роскомнагляду, а також представників МЗС і МВС Марії Захарової та Ірини Волк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Канада віддана боротьбі з дезінформацією, хоч би де й коли вона проявлялася. Сьогодні ми заявляємо тим, хто чинить обман: ви будете притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Україну", - наголошується у заяві глави МЗС Канади.

Згідно з опублікованим канадським урядом документом, під санкції також потрапили підприємець Тигран Худавердян, голова Роскомнагляду Андрій Ліпов і кілька його заступників. При цьому патріарха Кирила в санкційному списку Канади названо мирським ім'ям - Володимир Гундяєв.

Також санкції стосуватимуться директора ВДТРК Олега Добродєєва, журналістки Ольги Скабєєвої, бізнесмена Олександра Лебедєва, тележурналіста Аркадія Мамонтова, актора й кінорежисера Тиграна Кеосаяна та інших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патріарх Кирил потрапив під санкції Великої Британії

Санкції запроваджено також проти низки російських ЗМІ. Зокрема, до санкційного списку потрапили ВДТРК, "Перший канал", НТВ, а також агентство "ТАРС", компанія "Газпром-медіа", RT і Sputnik.

Автор: 

Канада (2186) Кирил (452) санкції (11769) Захарова Марія (353) Скабєєва Ольга (50) Кеосаян Тигран (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Канадійцям-черговий ресепкт,особливо за катраірха піріла...
показати весь коментар
08.07.2022 16:42
+5
Куда же теперь машке-полстакашке ехать-то? В Сыктывкар?
показати весь коментар
08.07.2022 16:40
+5
Сергей Лавров экстренно покинул саммит G20 после того, как другие министры иностранных дел принесли ему сена и попытались надеть на него седло, чтобы покататься...
показати весь коментар
08.07.2022 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Куда же теперь машке-полстакашке ехать-то? В Сыктывкар?
показати весь коментар
08.07.2022 16:40 Відповісти
Да какая уже разница, где отъехать...
показати весь коментар
08.07.2022 16:41 Відповісти
Канадійцям-черговий ресепкт,особливо за катраірха піріла...
показати весь коментар
08.07.2022 16:42 Відповісти
Канада собралась турбины кацапам поставить❗Вот такой 👎 респект.
показати весь коментар
08.07.2022 16:57 Відповісти
Это по просьбе Германии.
показати весь коментар
08.07.2022 19:05 Відповісти
Не ври.
показати весь коментар
08.07.2022 19:06 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3352898/kanada_poverne_turbinu_dlya_rosiyiskogo_pivnichnogo_potoku_na_prohannya_nimechchyny_zmi_onovleno
показати весь коментар
08.07.2022 19:11 Відповісти
Ну не поставит же! Возврат из ремонта и поставка - это две большие разницы.
показати весь коментар
08.07.2022 19:32 Відповісти
Мурза, для України і її народу немає абсолютно ніякої різниці.
показати весь коментар
08.07.2022 19:50 Відповісти
Кеосаяна....udevljaet shto etovo tak dolga netrogali
показати весь коментар
08.07.2022 16:43 Відповісти
у нас в Україні він ''кіріль підріль''=пишіть правильно
показати весь коментар
08.07.2022 16:45 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 16:47 Відповісти
да ладно. поедет на якутию. там у одного скульптора навоза для её шариков ну просто как говна!
показати весь коментар
08.07.2022 16:53 Відповісти
Сергей Лавров экстренно покинул саммит G20 после того, как другие министры иностранных дел принесли ему сена и попытались надеть на него седло, чтобы покататься...
показати весь коментар
08.07.2022 16:53 Відповісти
Цить, Кирюшо, не плач! У пеклі буде ще гірше!
показати весь коментар
08.07.2022 16:54 Відповісти
патрипарх гундяй сегодня обкурится и уйдёт в запой )) завтра охрана найдёт его пьяным до потери креста, на столе 666 вариантов предсмертных записок, а в руках кадило, которым он пытался самоубиться ))
показати весь коментар
08.07.2022 16:56 Відповісти
В конце он сядет на кадило и заснёт.
показати весь коментар
08.07.2022 19:24 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 16:57 Відповісти
Когда Украина ведет санкции против Гундяя? Чи не на часи? Шо скажет начальник транспортного цеха?
показати весь коментар
08.07.2022 17:05 Відповісти
Это только опубликовано,когда они вступят в силу хз. Как и остальные санкции. Все красиво красноречиво, но оно не работает. Это для нас серогорбых пишут.
показати весь коментар
08.07.2022 17:53 Відповісти
Надо чтобы ЕС ввела санкции против Гундяева.
Если мадьяры будут блокировать, то остальным членам ЕС надо по отдельности ввести, но одним списком. Они же суверенные государства, могут здесь обойти структуру ЕС.
показати весь коментар
08.07.2022 19:11 Відповісти
ще б запровадила заборону на повернення газової турбіни,котру для рашиста просять фріци
показати весь коментар
08.07.2022 19:47 Відповісти
не зрозумів проти кого санкції, в заголовку якісь тварини, санкції тваринам до одного місця
показати весь коментар
08.07.2022 20:33 Відповісти
Все должно быть НАОБОРОТ: Санкции должны быть наложены на ВСЮ паРашку и ВСЕХ ее РАБОВ, а вноситься только список ИСКЛЮЧЕНИЙ (конкретные физические и юридические лица за их ОТКРЫТЫЮ и ПУБЛИЧЕУЮ антивоенную позицию против этой преступной войны)!
показати весь коментар
08.07.2022 20:41 Відповісти
 
 