Поліція Одещини викрила групу шахраїв, які збирали гроші нібито для ЗСУ, розсилаючи фальшиві листи від посадовців

Наразі відомо про як мінімум 100 фактів переказу коштів на рахунки, вказані в листах. Найменша сума - 10 тисяч гривень, найбільша - 100 тисяч гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Історія про те, як війною та авторитетом окремих посадовців користуються шахраї", - написав Клименко.

У травні деяким підприємцям Одещини почали надходити нібито офіційні листи за підписом начальника обласної військової адміністрації. В них представників бізнесу просили долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ. У листі був номер банківського рахунку та контакт одного із посадовців ОВА.

"Звісно, таких листів жодні офіційні особи не надсилали. Це справа рук групи шахраїв, які підробляли ці документи", - сказано в повідомленні.

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Поліція Одеської області швидко вийшла на їхній слід. Також виявилося, що такі ж звернення за підписами місцевих начальників ОВА отримували ще у 10 регіонах держави. Наразі відомо про як мінімум 100 фактів переказу коштів на рахунки, вказані в листах. Найменша сума - 10 тисяч гривень, найбільша сягала 100 тисяч гривень. Але слідство активно працює, тож кількість потерпілих значно збільшиться, а загальна сума збитків визначатиметься мільйонами.

"Декілька слів про шахраїв. Група складалася із 7-ми осіб. Організував їх та розробив схему громадянин Д., який знаходиться на території так званої "ЛНР". Звідти він телефоном курував співорганізаторів", - розповів Клименко.

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Поліція Одещини затримала чотирьох підозрюваних - мешканців Дніпропетровщини, серед яких 22-річна співорганізаторка злочинної групи. Інші учасники також найближчим часом отримають підозри за шахрайство.

"Вкотре звертаюся до громадян: перевіряйте інформацію про збір коштів, щоб ваші гроші дійсно дійшли до тих, хто потребує", - нагадав очільник Нацполіції.