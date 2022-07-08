Україна сформувала концепцію нової архітектури безпеки і готова її обговорювати, - Резніков

Україна сформувала вже концепцію нової архітектури безпеки і готова обговорювати її з міжнародними партнерами. Крім того, Україні варто розглядати різні варіанти альянсів.

Про це під час онлайн-конференції Forbes "Будуємо разом" сказав міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на запитання про майбутні гарантії безпеки України після перемоги, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на рівні Президента Володимира Зеленського чітко сформована вже концепція, яка була публічно оформлена як "реакція протягом 24 годин". Вона скомунікована нашими партнерами, в першу чергу – це Сполучені Штати, Велика Британія, Туреччина, Німеччина, Франція, і не приховується від інших наших партнерів те, що ми готові сідати за стіл переговорів з партнерами, обговорюючи нову архітектуру безпеки", - зазначив Резніков.

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Міністр оборони вважає, що попри відсутність сьогодні членства України в НАТО де-юре, воно фактично вже існує де-факто.

"Якщо ми говоримо, що Україна не розглядається поки що країнами НАТО повноправним членом де-юре, тому що має бути консенсус серед країн НАТО, але ми по суті вже стаємо країною-членом Альянсу де-факто. Тому що ми є на східному фланзі, нам дають натівське обладнання, ми опанували вже понад 300 натівських стандартів тощо. Єдине, що турбує наших партнерів, це пункт 5, який би дуже не хотілося застосовувати, якщо б Україна стала членом Альянсу", - наголосив очільник оборонного відомства.

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Він вважає, що сьогодні треба будувати нові альянси з країнами англосаксонського сектору, а також із Польщею, країнами Балтії, в рамках Ініціативи трьох морів та ін. Резніков нагадав, що безпекові та міжнародні питання є в компетенції глави держави, і тому більш детальну інформацію про це згодом надасть Офіс Президента.