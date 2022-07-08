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Новини Війна
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Україна сформувала концепцію нової архітектури безпеки і готова її обговорювати, - Резніков

резніков

Україна сформувала вже концепцію нової архітектури безпеки і готова обговорювати її з міжнародними партнерами. Крім того, Україні варто розглядати різні варіанти альянсів.

Про це під час онлайн-конференції Forbes "Будуємо разом" сказав міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на запитання про майбутні гарантії безпеки України після перемоги, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на рівні Президента Володимира Зеленського чітко сформована вже концепція, яка була публічно оформлена як "реакція протягом 24 годин". Вона скомунікована нашими партнерами, в першу чергу – це Сполучені Штати, Велика Британія, Туреччина, Німеччина, Франція, і не приховується від інших наших партнерів те, що ми готові сідати за стіл переговорів з партнерами, обговорюючи нову архітектуру безпеки", - зазначив Резніков.

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Міністр оборони вважає, що попри відсутність сьогодні членства України в НАТО де-юре, воно фактично вже існує де-факто.

"Якщо ми говоримо, що Україна не розглядається поки що країнами НАТО повноправним членом де-юре, тому що має бути консенсус серед країн НАТО, але ми по суті вже стаємо країною-членом Альянсу де-факто. Тому що ми є на східному фланзі, нам дають натівське обладнання, ми опанували вже понад 300 натівських стандартів тощо. Єдине, що турбує наших партнерів, це пункт 5, який би дуже не хотілося застосовувати, якщо б Україна стала членом Альянсу", - наголосив очільник оборонного відомства.

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Він вважає, що сьогодні треба будувати нові альянси з країнами англосаксонського сектору, а також із Польщею, країнами Балтії, в рамках Ініціативи трьох морів та ін. Резніков нагадав, що безпекові та міжнародні питання є в компетенції глави держави, і тому більш детальну інформацію про це згодом надасть Офіс Президента.

Автор: 

безпека (929) членство в НАТО (1715) гарантія (267) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+15
Ze-слуги гадають, що якщо ГІВНО "гарантії" нам підсуне не Арахамія, а Резніков, воно буде менше смердіти?!
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08.07.2022 18:18
+8
Фінляндія та Швеція вже 20 років "по стандартам НАТО" живуть!
А в нас Керівника НАБУ призначити не можуть.
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08.07.2022 18:34
+7
Туреччина, яка досі називає кацапів друзями.
Німеччина, якій лячно навіть від перспективи захисту члена НАТО Литви.
Франція, яка прагне зберегти кацапам обличчя.

"Реакція протягом 24 годин" = занепокоєння
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08.07.2022 18:23
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Ze-слуги гадають, що якщо ГІВНО "гарантії" нам підсуне не Арахамія, а Резніков, воно буде менше смердіти?!
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08.07.2022 18:18 Відповісти
Особисто моя думка, Зеленський та слуги народу зараз у лабетах свого же популізму. Їм потрібно тримати рейтинг, а для цього потрібно казати та просувати ідеї, які подобаються людям, а це вступ у НАТО, ось і все.
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08.07.2022 18:24 Відповісти
Так то нам "підсовують" не зе-слуги, а НАТО і партнери, які нас не хотіли і не хочуть бачити в Альянсі. Зрозуміло ж, вони бояться відкритої війни проти московії... Повірте, якби НАТО нас запрошувало в свої члени, ми би там вже були, ще кілька років тому. Он Фінляндію та Швецію за два місяці прийняли.
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08.07.2022 18:25 Відповісти
кацап, здрисни - козлятиною тхне
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08.07.2022 18:31 Відповісти
Фінляндія та Швеція вже 20 років "по стандартам НАТО" живуть!
А в нас Керівника НАБУ призначити не можуть.
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08.07.2022 18:34 Відповісти
Как бы НАТО заявляет уже пятый месяц что они готовы принять Украину, если та будет двигаться в этом направлении. Так что это вранье. Всё всегда опиралось на наших, которые были против НАТО, а не на другие страны.
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08.07.2022 18:35 Відповісти
на рівні Президента Зеленського....ох, лишечко. реакція в 24 години? якщо й далі будуть розкрадати країну, гальмувати реформи і нищити все на догоду олігархам, не допоможуть 24 години. 24-го лютого що, нічого не навчило? Розрахунок на то й був, щоб встигнути шибче ніж Світ встигне здригнутися. А потім просто перед фактом поставити. 24 години теж треба ще протриматися. Треба в першу чергу свою зброю розробляти, свою Армію годувати. Чи ця концепція враховує розвиток нашого ЗСУ і не на папері а насправді, як має бути?
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08.07.2022 18:22 Відповісти
Туреччина, яка досі називає кацапів друзями.
Німеччина, якій лячно навіть від перспективи захисту члена НАТО Литви.
Франція, яка прагне зберегти кацапам обличчя.

"Реакція протягом 24 годин" = занепокоєння
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08.07.2022 18:23 Відповісти
Очікуване "роз'яснення від опу" напружує найбільше.
"Україна" сформувала концепцію? --- щось я такого не чув.
А це мусить робити саме Україна --- Нація, яка зі зброєю в руках захищає свою свободу і землю.
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08.07.2022 18:27 Відповісти
знов почалися капітулянтські балачки зелених
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08.07.2022 18:37 Відповісти
Отказ от вступления в НАТО это цель России и капитуляция Украины. Всё остальное просто попытки заговорить тему.
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08.07.2022 18:38 Відповісти
чем вообще занимается этот чиновник в очках?
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08.07.2022 18:45 Відповісти
Хоча знаю, що багато хто це прийме дуже нервово, але немає в України іншого шляху майбутнього, як приймати приклад Ізраїлю.
Ще раз кажу, знаю заздалегідь, що при прочитанні слова Ізраїль автоматична реакція буде "Ні, тільки не це", але це єдиний спосіб існування поряд із ворогом, який відмовляє тобі в праві на існування і бажає тебе знищити.
Сильна армія, система дієвого резерву, розвинений ВПК (і взагалі промисловість), активні спецслужби, які працюють на попередження та безперервний політичний процес. Ось результат 70-річної історії ізраїльсько-арабського протистояння. Від сліпої ненависті і шаленого бажання знищити на початку до усвідомлення своєї нездатності зробити це через 40 років і через 70 років нарешті ухвалення неминучості - вони тут, вони існують і нікуди не дінуться і тому краще з ними дружити, ніж воювати.
Це той "велосипед" який вже винайшли та перевірили на практиці і тому винаходити іншого сенсу якось немає
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08.07.2022 18:47 Відповісти
Украина выиграет войну и всё. Никаких Израилей-Палестин нам не надо.
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08.07.2022 18:51 Відповісти
Именно то, что я написал в самом начале - "хоча знаю, що багато хто це прийме дуже нервово"...
Первый нервный уже отозвался.
Ну, во-первых, войну еще надо выиграть(языком оно как-то легче получается, чем на фронте).
Во-вторых, пример Палестины я вам не предлагал. Украина развивалась по палестинскому пути 30 лет, результат на лицо. Теперь попробуйте другой путь.
В третьих, я написал о послевоенном периоде и то, на полвека самое малое.
Если у кого-то получилось, может получиться и у Украины.
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08.07.2022 19:00 Відповісти
Мы не знаем что будет дальше. Войну надо выигрывать, вот и всё. Остальное фантазии.
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08.07.2022 19:03 Відповісти
Выиграть войну и не знать, что делать дальше...
То зачем тогда все эти жертвы?
Если вы войну выиграете и опять скатитесь в то болото, из-за которого она и началась, то эти жертвы вам, выжившим, в лицо плюнут
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08.07.2022 19:10 Відповісти
Объясняю в чем суть.
Для Израиля война с арабами это способ сохранить статус-кво.
Для Украины война с Россией это статус-кво изменить. Это Россия хочет сохранить статус-кво, мы нет. Так что победа в войне изменит статус-кво. Сохранение статуса-кво нам не нужно.
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08.07.2022 19:15 Відповісти
Нихрена не понял.
Слишком много статус ква, аж целых пять на три предложения.
Попробуйте изложить свою мысль попроще, без иностранных выражений, смысл которых вы слабо понимаете.
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08.07.2022 19:22 Відповісти
Вот это меня и интересует.
У подавляющего числа юзеров этого сайта такая яростная анти-Зе позиция, что возникает предположение, что 73% голосов во втором туре за Зеленского дали марсиане
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08.07.2022 21:11 Відповісти
Ну как тебе объяснить. Зеленский обещал совсем не то, что делает. Так что когда голосуешь за лозунги, а ничего не получаешь, то это заставляет ситуацию переосмыслить.
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09.07.2022 06:45 Відповісти
Понимаю, конечно, что 3 года назад народ Украины допустил роковую ошибку и теперь за эту ошибку расплачивается
Но, ... Как сказала милая девушка Ниночка из "Кавказской пленницы":
- "Ошибки не искупают. Их смывают. Кровью!"(с)
Что мы и видим здесь и сейчас.
Правда, то была комедия, а это трагедия. Но смысл в общем то тот же.
Понятно, что Зе - это явное не то.
Неплохой актер в роли президента, но плохой президент в роли актера
А до него Порох был не то.
А до него Януковощ, ну, это совсем не то.
А до него Ющ, вроде бы неплохой, но тоже не то.
А до него Кучма, хоть и "красный директор", но классическое не то.
А до него Кравчук, мало того, что не то, так еще и коммунист.
Все не то. ВСЕ!!!
Может слыхали старый, классический анекдот:
- Если и третий муж тоже бьет морду, то скорее всего дело не в мужьях. а в морде.
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09.07.2022 07:21 Відповісти
Если знаешь украинский вспомним классику.
https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8
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09.07.2022 06:47 Відповісти
"Нова концепція" ZE-слуг це безперервно товкти воду в ступі, поки само не відвалиться... Що можуть сформулювати та втілити в життя люди, котрі нічого не вміють та ні за що не відповідають? ZEлене кодло це шобла пустопорожніх балаболів, котрі максимум що можуть - поставити на потоки державного бабла своїх "квартальних" шльондр та вивести з дердави мільярди в офшори. Ото і вся "концепція" тих ницих потвор. Ані Держава, ані безпека Держави цю шоблу ніколи не цікавили й зараз не цікавлять. А всі ті "патріотичні" відосики па-тєлєку з неголеною грусною пикою, це щоб піпл і далі "хавал", поки "слуги" крадуть на тлі війни та людського горя. Тож все "впорядковано" та розподілено - ОПа з єрмаками-подоляками-арахаміями краде та працює на москалів, а всі "квартальні" друзі Боневтіка просто крадуть, поки є можливість. Це в них такий "канєц епохі бєднасті", якщо хтось досі не вкурив...
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08.07.2022 18:52 Відповісти
Резніков, як там ударні угрупування ординців? Вже сформовані?
Отака в тебе буде і "нова концепція"
А чому Резніков ще на посту міністра після всіх про**бів, чому не під арештом і трибунал не виніс вирок за злочинну бездіяльність?
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08.07.2022 18:55 Відповісти
Сьогодні на манєжє Рєзніков....Три статті...Я глянув: хто ж це такий? *****....міністр оборони!
Тепер я знаю,кому кланятись ,що моє місто не окуповане як Хєрсон та маріуполь.А кому дякувати мешканцям окупованих міст? А.ну їм мабуть хоч сьогодні полегше: стільки балачок про перемогу і ро те що після неї!!Ура!
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08.07.2022 20:30 Відповісти
Виконуйте те, що написано в Конституції, суки. Все інше від лукавого. Тільки НАТО!
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08.07.2022 20:44 Відповісти
Резніков, для кого ці наперстки? У вас же ніхто не просить вигадувати велосипед, така концепція вже існує - це НАТО. Потрібно просто приєднатися і ВСЕ! Тим більше народ України дав мандат на таке приєднання, а народні парламентарі закріпили це волевиявлення у конституції.
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08.07.2022 21:28 Відповісти
 
 