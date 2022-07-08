Україна сформувала концепцію нової архітектури безпеки і готова її обговорювати, - Резніков
Україна сформувала вже концепцію нової архітектури безпеки і готова обговорювати її з міжнародними партнерами. Крім того, Україні варто розглядати різні варіанти альянсів.
Про це під час онлайн-конференції Forbes "Будуємо разом" сказав міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на запитання про майбутні гарантії безпеки України після перемоги, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні на рівні Президента Володимира Зеленського чітко сформована вже концепція, яка була публічно оформлена як "реакція протягом 24 годин". Вона скомунікована нашими партнерами, в першу чергу – це Сполучені Штати, Велика Британія, Туреччина, Німеччина, Франція, і не приховується від інших наших партнерів те, що ми готові сідати за стіл переговорів з партнерами, обговорюючи нову архітектуру безпеки", - зазначив Резніков.
Міністр оборони вважає, що попри відсутність сьогодні членства України в НАТО де-юре, воно фактично вже існує де-факто.
"Якщо ми говоримо, що Україна не розглядається поки що країнами НАТО повноправним членом де-юре, тому що має бути консенсус серед країн НАТО, але ми по суті вже стаємо країною-членом Альянсу де-факто. Тому що ми є на східному фланзі, нам дають натівське обладнання, ми опанували вже понад 300 натівських стандартів тощо. Єдине, що турбує наших партнерів, це пункт 5, який би дуже не хотілося застосовувати, якщо б Україна стала членом Альянсу", - наголосив очільник оборонного відомства.
Він вважає, що сьогодні треба будувати нові альянси з країнами англосаксонського сектору, а також із Польщею, країнами Балтії, в рамках Ініціативи трьох морів та ін. Резніков нагадав, що безпекові та міжнародні питання є в компетенції глави держави, і тому більш детальну інформацію про це згодом надасть Офіс Президента.
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А в нас Керівника НАБУ призначити не можуть.
Німеччина, якій лячно навіть від перспективи захисту члена НАТО Литви.
Франція, яка прагне зберегти кацапам обличчя.
"Реакція протягом 24 годин" = занепокоєння
"Україна" сформувала концепцію? --- щось я такого не чув.
А це мусить робити саме Україна --- Нація, яка зі зброєю в руках захищає свою свободу і землю.
Ще раз кажу, знаю заздалегідь, що при прочитанні слова Ізраїль автоматична реакція буде "Ні, тільки не це", але це єдиний спосіб існування поряд із ворогом, який відмовляє тобі в праві на існування і бажає тебе знищити.
Сильна армія, система дієвого резерву, розвинений ВПК (і взагалі промисловість), активні спецслужби, які працюють на попередження та безперервний політичний процес. Ось результат 70-річної історії ізраїльсько-арабського протистояння. Від сліпої ненависті і шаленого бажання знищити на початку до усвідомлення своєї нездатності зробити це через 40 років і через 70 років нарешті ухвалення неминучості - вони тут, вони існують і нікуди не дінуться і тому краще з ними дружити, ніж воювати.
Це той "велосипед" який вже винайшли та перевірили на практиці і тому винаходити іншого сенсу якось немає
Первый нервный уже отозвался.
Ну, во-первых, войну еще надо выиграть(языком оно как-то легче получается, чем на фронте).
Во-вторых, пример Палестины я вам не предлагал. Украина развивалась по палестинскому пути 30 лет, результат на лицо. Теперь попробуйте другой путь.
В третьих, я написал о послевоенном периоде и то, на полвека самое малое.
Если у кого-то получилось, может получиться и у Украины.
То зачем тогда все эти жертвы?
Если вы войну выиграете и опять скатитесь в то болото, из-за которого она и началась, то эти жертвы вам, выжившим, в лицо плюнут
Для Израиля война с арабами это способ сохранить статус-кво.
Для Украины война с Россией это статус-кво изменить. Это Россия хочет сохранить статус-кво, мы нет. Так что победа в войне изменит статус-кво. Сохранение статуса-кво нам не нужно.
Слишком много статус ква, аж целых пять на три предложения.
Попробуйте изложить свою мысль попроще, без иностранных выражений, смысл которых вы слабо понимаете.
У подавляющего числа юзеров этого сайта такая яростная анти-Зе позиция, что возникает предположение, что 73% голосов во втором туре за Зеленского дали марсиане
Но, ... Как сказала милая девушка Ниночка из "Кавказской пленницы":
- "Ошибки не искупают. Их смывают. Кровью!"(с)
Что мы и видим здесь и сейчас.
Правда, то была комедия, а это трагедия. Но смысл в общем то тот же.
Понятно, что Зе - это явное не то.
Неплохой актер в роли президента, но плохой президент в роли актера
А до него Порох был не то.
А до него Януковощ, ну, это совсем не то.
А до него Ющ, вроде бы неплохой, но тоже не то.
А до него Кучма, хоть и "красный директор", но классическое не то.
А до него Кравчук, мало того, что не то, так еще и коммунист.
Все не то. ВСЕ!!!
Может слыхали старый, классический анекдот:
- Если и третий муж тоже бьет морду, то скорее всего дело не в мужьях. а в морде.
https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8
Отака в тебе буде і "нова концепція"
А чому Резніков ще на посту міністра після всіх про**бів, чому не під арештом і трибунал не виніс вирок за злочинну бездіяльність?
Тепер я знаю,кому кланятись ,що моє місто не окуповане як Хєрсон та маріуполь.А кому дякувати мешканцям окупованих міст? А.ну їм мабуть хоч сьогодні полегше: стільки балачок про перемогу і ро те що після неї!!Ура!