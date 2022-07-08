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Якби Росія не хотіла послабити Європу, вона не била б по гаманцях її мешканців. РФ готує й інший удар - міграцією, - Зеленський

зеленський

Мрію про мирну, вільну й стабільну Європу не вдасться реалізувати без України у складі Європейського Союзу.

Про це під час виступу перед парламентом Словенії заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Трохи більш як два тижні тому Європейська Рада підтримала рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз. І це один із тих сильних політичних кроків на основі нашої нової єдності, який посилює всіх нас на континенті. Я дуже дякую вам – Словенії, – що ви підтримали нас, підтримали наше кандидатство. Ніхто зараз не скаже, скільки часу триватиме наш рух від кандидатства до повноправного членства, але всі ми насправді знаємо, що мрію про мирну, вільну й стабільну Європу не вдасться реалізувати без України у складі Європейського Союзу. І це не просто слова, а ще один факт, який назавжди залишиться фактом.

Саме тому Росія почала широкомасштабний наступ на Європу з України, бо у Москві цілком усвідомлюють значення України для європейського проекту. І саме тому Росія неминуче програє, бо Європу не розколоти, не розділити на частинки, як це було раніше. Східний кордон Європи тепер дорівнює східному кордону України, і одного дня – я вірю, що вже невдовзі – саме на нашому східному кордоні стоятимуть позначки "Територія Європейського Союзу".

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У Москві кажуть, що нібито вони не вороги Європі. Російське керівництво використовує різні пропагандистські тези для свого виправдання. Але погляньмо на їхні дії. По кому вони бʼють?

Росія вдарила саме по європейцях газовою кризою – і другий рік поспіль спеціально старається, щоб європейські газові сховища залишилися перед зимою незаповненими. Росія довела газові ціни у Європі до історичного максимуму, свідомо обмежуючи постачання всупереч ринковим правилам. До чого це призвело? Катастрофічна інфляція. Якби не було таких цін на енергоресурси, не було б і таких болісних наслідків для більшості людей у Європі.

Росія готує й інший удар – міграцією. Коли російський флот заблокував наші порти, це було свідомим рішенням не просто проти України, а проти усіх у світі, хто залежить від імпорту продовольства. І ви вже бачите наслідки. Але це тільки початок, бо без нашого продовольства не вдасться стабілізувати світовий ринок, врятувати країни Африки й Азії від голоду. Якщо там буде голод, значить, ви побачите на території ЄС нових мігрантів. Мільйони нових мігрантів.

Я навів лише деякі приклади з великої палітри антиєвропейських дій Росії. Якби російське керівництво справді прагнуло послабити когось іншого, а не Європу, як вони стверджують, то Москва не била б по гаманцях мешканців навіть тих країн Європи, які до останнього намагалися бути дружніми до Росії, і не намагалась би зламати внутрішню соціальну стабільність європейських держав.

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Але завдяки співпраці з Україною Європейський Союз може захиститися, зокрема й від таких викликів", - заявив Зеленський.

Автор: 

газ (10408) Зеленський Володимир (23691) мігранти (1106) росія (64935) Словенія (182) Євросоюз (13316)


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Топ коментарі
+16
Пророк *** ти б так сатарався перед нападом на Україну !!!!!
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08.07.2022 18:24
+14
Знов пустопорожні балачки, а конкретного винуватця назвати так і не наважився. Зелений балабол.
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08.07.2022 18:27
+14
Рашка і раніше цього хотіла, готувалась, навіть оголошувала.
Але ж комусь треба було серіальчики там продавати, спільний мовний простір з кацапами мати.
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08.07.2022 18:31
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08.07.2022 18:23 Відповісти
Сидить далеко бо це двійник. Щоб не розпізнали.
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08.07.2022 18:29 Відповісти
Пророк *** ти б так сатарався перед нападом на Україну !!!!!
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08.07.2022 18:24 Відповісти
Знов пустопорожні балачки, а конкретного винуватця назвати так і не наважився. Зелений балабол.
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08.07.2022 18:27 Відповісти
da i neset vsjaku purgu k tomu zhe - esli bit chestnim.
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08.07.2022 18:33 Відповісти
Плебсу,зебілоїдам,потрібен хліб,локшина на вуха та видовища,казки діда Поноса на ніч !!!)))
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08.07.2022 18:40 Відповісти
Генітальніший геополітик ********** всього Світу та Всесвіту !!)))
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08.07.2022 18:37 Відповісти
ну то значить досить шмарклі жувати да віслюками себе мілосердними показувати. Вже і так понабрали хто зна кого. А здебільшого бойовиків, або просто маргиналів якім не вчитися ні працювати а тільки грабувати та горлянки різати. Ситуація кардинально змінилася і вже не можна собі позволити експерементувати з утопіями типу мультікульті, в якій навіть сам творець цієї ідеї не був впевнений і решта дурні, яка з реальністю немає нічого спільного, але на яку витрачається до фіга грошей, і яка тільки розколює суспільство.
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08.07.2022 18:28 Відповісти
Рашка і раніше цього хотіла, готувалась, навіть оголошувала.
Але ж комусь треба було серіальчики там продавати, спільний мовний простір з кацапами мати.
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08.07.2022 18:31 Відповісти
если избавится от дерьмака и остального, такого же его братского дерьма, путь в ес может ускориться.
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08.07.2022 18:32 Відповісти
Якесь недолуге звернення. Пора нових спічрайтерів винаймати.
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08.07.2022 18:48 Відповісти
...плюс калбаса і водка. Тоді Порох точно став би Президентом.
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08.07.2022 19:14 Відповісти
Ze случайный пассажир в политике...просит понять и простить его за несусветную Дурь...
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08.07.2022 19:29 Відповісти
Що воно нюхає чи чим ширяється, бо співати казочки про вселенське значення України для ЄС це може зайти хіба зебілам. Чивокуня не підписав євроасоціацію і ЄС залишився стабільним. Зелені 3 роки говорили, що нас там не чекають і теж нічого не сталося. Більше того навіть війна не змінила життя громадянам ЄС, а от санкції пррти рашки викликали певні зміни, бо ціни піднялися і бізнес терпить збитки.
Україні потрібно в першу, другу і третю чергу в НАТО, а вже на десерт в ЄС. Бо зараз нас рятують країни НАТО озброєнням, а ЄС само по собі гарантом безпеки не є.
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08.07.2022 19:30 Відповісти
А він падло ніби не при ділах до цієї міграції. Так само як і німці з французами.
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08.07.2022 23:32 Відповісти
Капитан Очевидность
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09.07.2022 03:54 Відповісти
 
 