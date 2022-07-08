Якби Росія не хотіла послабити Європу, вона не била б по гаманцях її мешканців. РФ готує й інший удар - міграцією, - Зеленський

Мрію про мирну, вільну й стабільну Європу не вдасться реалізувати без України у складі Європейського Союзу.

Про це під час виступу перед парламентом Словенії заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Трохи більш як два тижні тому Європейська Рада підтримала рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз. І це один із тих сильних політичних кроків на основі нашої нової єдності, який посилює всіх нас на континенті. Я дуже дякую вам – Словенії, – що ви підтримали нас, підтримали наше кандидатство. Ніхто зараз не скаже, скільки часу триватиме наш рух від кандидатства до повноправного членства, але всі ми насправді знаємо, що мрію про мирну, вільну й стабільну Європу не вдасться реалізувати без України у складі Європейського Союзу. І це не просто слова, а ще один факт, який назавжди залишиться фактом.

Саме тому Росія почала широкомасштабний наступ на Європу з України, бо у Москві цілком усвідомлюють значення України для європейського проекту. І саме тому Росія неминуче програє, бо Європу не розколоти, не розділити на частинки, як це було раніше. Східний кордон Європи тепер дорівнює східному кордону України, і одного дня – я вірю, що вже невдовзі – саме на нашому східному кордоні стоятимуть позначки "Територія Європейського Союзу".

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У Москві кажуть, що нібито вони не вороги Європі. Російське керівництво використовує різні пропагандистські тези для свого виправдання. Але погляньмо на їхні дії. По кому вони бʼють?

Росія вдарила саме по європейцях газовою кризою – і другий рік поспіль спеціально старається, щоб європейські газові сховища залишилися перед зимою незаповненими. Росія довела газові ціни у Європі до історичного максимуму, свідомо обмежуючи постачання всупереч ринковим правилам. До чого це призвело? Катастрофічна інфляція. Якби не було таких цін на енергоресурси, не було б і таких болісних наслідків для більшості людей у Європі.

Росія готує й інший удар – міграцією. Коли російський флот заблокував наші порти, це було свідомим рішенням не просто проти України, а проти усіх у світі, хто залежить від імпорту продовольства. І ви вже бачите наслідки. Але це тільки початок, бо без нашого продовольства не вдасться стабілізувати світовий ринок, врятувати країни Африки й Азії від голоду. Якщо там буде голод, значить, ви побачите на території ЄС нових мігрантів. Мільйони нових мігрантів.

Я навів лише деякі приклади з великої палітри антиєвропейських дій Росії. Якби російське керівництво справді прагнуло послабити когось іншого, а не Європу, як вони стверджують, то Москва не била б по гаманцях мешканців навіть тих країн Європи, які до останнього намагалися бути дружніми до Росії, і не намагалась би зламати внутрішню соціальну стабільність європейських держав.

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Але завдяки співпраці з Україною Європейський Союз може захиститися, зокрема й від таких викликів", - заявив Зеленський.