Росіяни намагалися завдати ракетного удару по Одесі, але ракети впали у море, - ОВА
Російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Одеській області в п'ятницю вранці, випущені ними ракети вибухнули в повітрі над Чорним морем.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Ворог намагався завдати ракетного удару по області 2 ракетами у напрямку Чорноморського узбережжя. На щастя, ракети вибухнули над морем у повітрі", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що протягом доби у п'ятницю на Одещині було знешкоджено 2 ворожі морські міни, при цьому перша була знешкоджена українськими військовими на узбережжі Чорного моря, інша – у Дністровському лимані.
"Ще раз нагадую про небезпеку та заборону перебувати у воді та на пляжах", - підсумував Марченко.
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вот чим завгодно, але тільки не зенітними ракетами по землі стріляють !
Ждём.
Тож це відповідь на питання "а скільки ще в них ракет залишилось". І вона така: більш-менш точних - залишився критичний НЗ, неточні справні - вже почали закінчуватись, прийшла черга неточних несправних, які пропустили 1-2 цикли обслуговування. Отже, через деякий час неточні справні теж перестануть пускати - бо залишать НЗ.
І так до тих пір, поки в рашці не відновлять масовий випуск справних ракет. Але це ДУУУУЖЕ непросто, коли втратив їхнє виробництво ще 20 років тому, а нове зробити - санкції сильно заважають. А особливо непросто їх виготовляти в темпі, необхідному для "широкомасштабних дій". Навіть совок, витрачаючи 30-40% (за мінімальною оцінкую) ВВП на ВПК - не наклепав за десятки років тих ракет "неточних справних" стільки, аби 5 місяців поспіль ними закидувати...
Якщо до ракети прив'язати лапоть, вона буде летіти набагато далі.
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Момєнтально. В морє... (с)
Інші джерелам кажуть, що одна ракета повернулась прямісінько в корите яке її випускало