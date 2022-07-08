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Росіяни намагалися завдати ракетного удару по Одесі, але ракети впали у море, - ОВА

ракета,крилата

Російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Одеській області в п'ятницю вранці, випущені ними ракети вибухнули в повітрі над Чорним морем.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ворог намагався завдати ракетного удару по області 2 ракетами у напрямку Чорноморського узбережжя. На щастя, ракети вибухнули над морем у повітрі", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що протягом доби у п'ятницю на Одещині було знешкоджено 2 ворожі морські міни, при цьому перша була знешкоджена українськими військовими на узбережжі Чорного моря, інша – у Дністровському лимані.

"Ще раз нагадую про небезпеку та заборону перебувати у воді та на пляжах", - підсумував Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля узбережжя Одеської області знову знайшли протикорабельну міну

Автор: 

ракети (4008) Чорне море (1660)


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Топ коментарі
+39
Якесь "старьё" з-за уралу приперли. Над бєлгородом теж ******* при взльоті. Скоро ***** прямо на старті і затопить чергове кацапське анало-говнетноє корито...
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08.07.2022 19:24
+32
Проявили жест доброї волі. Респект.
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08.07.2022 19:23
+31
Це хороші ракети!
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08.07.2022 19:24
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Проявили жест доброї волі. Респект.
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08.07.2022 19:23 Відповісти
Вот су..ки.. А если их спросить: зачем вы обстреливаете Одессу, как фашисты в 41-м, что они ответят?
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08.07.2022 19:49 Відповісти
Відповідь буде "а за первое мая"чи друге . Так як "8 років " Бумбас стріляли
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08.07.2022 23:20 Відповісти
Лавров може ще щось *********
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08.07.2022 23:22 Відповісти
Якесь "старьё" з-за уралу приперли. Над бєлгородом теж ******* при взльоті. Скоро ***** прямо на старті і затопить чергове кацапське анало-говнетноє корито...
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08.07.2022 19:24 Відповісти
Это уже становится нормой❗👍
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08.07.2022 19:35 Відповісти
Сьогодні саме так і сталося.
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08.07.2022 19:49 Відповісти
Це хороші ракети!
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08.07.2022 19:24 Відповісти
Дуже хороші. Побільше б їх у кацапсин було
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08.07.2022 19:27 Відповісти
poslednee vremja kak ta raketi u kacapov s "dobroi voljei" vse
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08.07.2022 19:27 Відповісти
Не неси чушь. Не все. К нам , в Николаев, каждый день до десятка ракет прилетает, сегодня тоже. Так как почти половина не долетает, они запускают в два раза больше.
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08.07.2022 20:50 Відповісти
через нестачу ракет кацапи переобладнують зенітні С-300 для стрільби по землі
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08.07.2022 23:51 Відповісти
ти хрєнь якусь несеш !

вот чим завгодно, але тільки не зенітними ракетами по землі стріляють !
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09.07.2022 04:04 Відповісти
Шкода ,що не впали в криму.
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08.07.2022 19:27 Відповісти
Интересные дела с ракетами в последнее время у кацапов происходят... Видать, откопали какие-то доисторические запасы, изгрызенные мышами.
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08.07.2022 19:27 Відповісти
мабуть електроніку хтось у них там покоцав.
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08.07.2022 19:37 Відповісти
Це ноухау, аналоговнет, ракети "Бумеранг".
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08.07.2022 20:37 Відповісти
А юхло говорит, что они ещё толком и неначинали
Ждём.
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08.07.2022 19:37 Відповісти
Ну, логіки в діях кацапів не багато. Але якщо б в них були в "товарній кількості" такі ракети, які не вибухають під час пуску та не вибухають на траєкторії, а долітають до цивільних цілей з купою людей, то вони б тільки такі ракети і запускали. Бо терорист, коли вже провалився його план з ескалації та "підвищення ставок", починає реально прицільно та навмисно вбивати цивільних. Що ми і спостерігаємо вже 5й місяць.

Тож це відповідь на питання "а скільки ще в них ракет залишилось". І вона така: більш-менш точних - залишився критичний НЗ, неточні справні - вже почали закінчуватись, прийшла черга неточних несправних, які пропустили 1-2 цикли обслуговування. Отже, через деякий час неточні справні теж перестануть пускати - бо залишать НЗ.

І так до тих пір, поки в рашці не відновлять масовий випуск справних ракет. Але це ДУУУУЖЕ непросто, коли втратив їхнє виробництво ще 20 років тому, а нове зробити - санкції сильно заважають. А особливо непросто їх виготовляти в темпі, необхідному для "широкомасштабних дій". Навіть совок, витрачаючи 30-40% (за мінімальною оцінкую) ВВП на ВПК - не наклепав за десятки років тих ракет "неточних справних" стільки, аби 5 місяців поспіль ними закидувати...
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08.07.2022 23:39 Відповісти
Оповідають про такий російський лайфхак:
Якщо до ракети прив'язати лапоть, вона буде летіти набагато далі.
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08.07.2022 19:33 Відповісти
З лаптьом буде лапотіть по небу😃
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08.07.2022 23:18 Відповісти
чому міни постійно "ворожи"? Хіба наших геть немає?
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08.07.2022 19:37 Відповісти
Наші на бойовому чергуванні, а не шастають де попало
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08.07.2022 21:15 Відповісти
чому міни "ворожи"?
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08.07.2022 19:39 Відповісти
Mr Biden! Please get retired!!! Бо..обицянки цяцянки́...а дурням радисть!!!
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08.07.2022 19:45 Відповісти
але ракети впали у море
***********
Момєнтально. В морє... (с)

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08.07.2022 19:59 Відповісти
*******!
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08.07.2022 20:57 Відповісти
***** вчора казало, що вони ще не починали. Вважаю, після цього випдку вже точно почали.
Інші джерелам кажуть, що одна ракета повернулась прямісінько в корите яке її випускало
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08.07.2022 21:41 Відповісти
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08.07.2022 23:24 Відповісти
...А за кілька днів буде встановлено, що особовий склад напередодні вижер увесь казенний спирт і, щоб зранку поправити здоров'я, був змушений застосувати частину ракетного палива...
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09.07.2022 14:28 Відповісти
 
 