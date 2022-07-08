Чиновникам і нардепам на час війни дозволили приймати цінні подарунки, щоб підтримати ЗСУ

Верховна Рада ухвалила закон, яким пропонується скасувати на час воєнного стану обмеження на розмір подарунків для чиновників і депутатів за умови, якщо їх буде використано на потреби Збройних сил України або гуманітарну допомогу постраждалим від агресії Росії.

За відповідний закон №7280 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану" проголосували у другому читанні та в цілому 240 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом, перехідні положення закону "Про запобігання корупції" доповнюються новим пунктом про те, що обмеження за вартістю подарунків, встановлені частиною другою статті 23 для чиновників і депутатів, не поширюються у разі отримання коштів, які в повному обсязі переказано на спецрахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, та/або якщо вони використані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від дій Російської Федерації.

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Згідно зі статтею 23 закону "Про запобігання корупції", депутати та чиновники можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму.