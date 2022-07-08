УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4775 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 884 116

Чиновникам і нардепам на час війни дозволили приймати цінні подарунки, щоб підтримати ЗСУ

депутат,вр,рада,верховна

Верховна Рада ухвалила закон, яким пропонується скасувати на час воєнного стану обмеження на розмір подарунків для чиновників і депутатів за умови, якщо їх буде використано на потреби Збройних сил України або гуманітарну допомогу постраждалим від агресії Росії.

За відповідний закон №7280 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану" проголосували у другому читанні та в цілому 240 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом, перехідні положення закону "Про запобігання корупції" доповнюються новим пунктом про те, що обмеження за вартістю подарунків, встановлені частиною другою статті 23 для чиновників і депутатів, не поширюються у разі отримання коштів, які в повному обсязі переказано на спецрахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних сил України, та/або якщо вони використані на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від дій Російської Федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вів проросійську агітацію. В АРМА передали 2,5 млн грн вилучених у депутата Одеської міськради від "ОПЗЖ", - Офіс Генпрокурора

Згідно зі статтею 23 закону "Про запобігання корупції", депутати та чиновники можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує одного прожиткового мінімуму.

Автор: 

ВР (14942) депутат (1770)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+63
шо за тупий розвод для лохів? підараси вирішили під шумок наваритись і щє до ВСУ примазались?
показати весь коментар
08.07.2022 19:27
+56
И шо это за плятство?
Накуя " дарить" чиновнику шоб потом он типа перечислил это всё на нужды Украины?
Может " дарящий" сразу это сделает?
Какой то очередной мутняк с отмыванием взяток.
показати весь коментар
08.07.2022 19:26
+51
Дичина якась! Чому той хоче допомогти ВСУ, повинен це робити через корумпованого чиновника, який цю допомогу може й не передасть. Чергова лазєйка для прикриття корупції!
показати весь коментар
08.07.2022 19:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
тваю ж то мать! А комуналку інвалідам ніззя якось закрити, бо ніхера нема грошей після тих навіжених цін на харчі
показати весь коментар
08.07.2022 22:04 Відповісти
на мою думку, корупція під час війни дорівнює зраді Батьківщині. І якщо Блазневі слуги ухвалюють подібні закони, то можливо не в кожному разі і суд потрібно чекати...
показати весь коментар
08.07.2022 22:05 Відповісти
У ВР маразм крепчає
показати весь коментар
08.07.2022 22:13 Відповісти
Так, ті депутанти або хворі, або зрадники...
показати весь коментар
09.07.2022 00:20 Відповісти
Та який маразм? Вони, як ніколи, мислять тверезо, протискуючи під шум війни корупційну схему.
показати весь коментар
09.07.2022 13:33 Відповісти
Негайно відкликати цей закон, як такий , що підтримує корупцію і хабарництво.
показати весь коментар
08.07.2022 23:11 Відповісти
Як ви всіх заїбали! Прямо зараз,вам цінні подарунки важливіші,за людські життя!
йдіть на війну собаки!
показати весь коментар
08.07.2022 23:35 Відповісти
Це взагалі на мародерство тягне.
показати весь коментар
09.07.2022 00:06 Відповісти
Кому война, а кому мать родна
показати весь коментар
09.07.2022 00:53 Відповісти
Чекати перших подарунків, а потім обох у окопи. Відмити гріхи кров'ю.
показати весь коментар
09.07.2022 00:58 Відповісти
Абсолютно згоден: "Негайно відкликати цей закон, як такий , що підтримує корупцію і хабарництво." Автора цього закону на фронт
показати весь коментар
09.07.2022 01:02 Відповісти
Хто знає адресу куди надіслати скаргу?
Треба діяти, а не просто кнопки тиснути
показати весь коментар
09.07.2022 01:05 Відповісти
Це пізд@
показати весь коментар
09.07.2022 01:31 Відповісти
Ого! зелений тренд - легалізація хабарей .....
наркоту (тіпа медичний канабіс) вже легалізували, порнографія на підході .... що далі зєлька?
показати весь коментар
09.07.2022 03:05 Відповісти
Я не взяточник.... Я патриот.... Только не успел перечислить.....
показати весь коментар
09.07.2022 04:54 Відповісти
О, мудрий наріде, як тобі живеться після кінця епохи бідності?
показати весь коментар
09.07.2022 06:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 