Блінкен обговорив з очільницями МЗС Франції Колонна та Німеччини Бербок подальшу підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з французькою та німецькою колегами подальші спільні зусилля для допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Блінкен повідомив у своєму твіттері.

"Зустрівся з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонна, главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок та політичним директором Тімом Берровом, щоб обговорити наші спільні зусилля для допомоги Україні на тлі брутальної війни РФ, яку вона сама обрала, та для створення серйозних наслідків для президента Путіна і його прихильників за їхні дії", - написав Блінкен.

Met with Foreign Ministers @MinColonna, @ABaerbock, and Political Director Tim Barrow on our joint efforts to assist Ukraine in the face of Russia’s brutal war of choice and to impose severe consequences on President Putin and his supporters for their actions. pic.twitter.com/7MEhXl7la3