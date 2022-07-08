Російські окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у Маріуполі: пошкоджені майже всі котельні, - міськрада

Окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у Маріуполі. Людям доведеться або замерзати, або виїжджати.

Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"У місті майже всі котельні мають ушкодження. Деякі знищені повністю. Лише ремонт однієї котельні займає близько одного року. Зруйновано також 50-70% газових магістралей. Для запуску "тепла" необхідна ще вода та велика кількість електроенергії. З цим у окупантів також проблеми. Непідготовленість комунікацій призведе до постійних течій води. Місто заповнять "теплі калюжі".

Для того, щоб замінити труби великого діаметра необхідно понад 1 млрд доларів. Не складно уявити, скільки коштуватиме відновлення всієї системи.

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Маріупольці вже починають розуміти, що "покращення" та обіцянки "все буде" - це байки та пропаганда. Якщо тепла не буде, а вже зрозуміло, що його не буде, маріупольці почнуть замерзати. Це при тому, що люди досі не можуть виїхати з міста через штучні перепони у вигляди фільтраційних таборів, які створили російські окупанти", - йдеться у повідомленні.