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Новини Війна
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Російські окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у Маріуполі: пошкоджені майже всі котельні, - міськрада

маріуполь

Окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у Маріуполі. Людям доведеться або замерзати, або виїжджати.

Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"У місті майже всі котельні мають ушкодження. Деякі знищені повністю. Лише ремонт однієї котельні займає близько одного року. Зруйновано також 50-70% газових магістралей. Для запуску "тепла" необхідна ще вода та велика кількість електроенергії. З цим у окупантів також проблеми. Непідготовленість комунікацій призведе до постійних течій води. Місто заповнять "теплі калюжі".

Для того, щоб замінити труби великого діаметра необхідно понад 1 млрд доларів. Не складно уявити, скільки коштуватиме відновлення всієї системи.

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Маріупольці вже починають розуміти, що "покращення" та обіцянки "все буде" - це байки та пропаганда. Якщо тепла не буде, а вже зрозуміло, що його не буде, маріупольці почнуть замерзати. Це при тому, що люди досі не можуть виїхати з міста через штучні перепони у вигляди фільтраційних таборів, які створили російські окупанти", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Маріуполь (3223) окупація (6668) опалювальний сезон (1744)


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Топ коментарі
+13
Місто знищене. Як і решта окупованих ордою територій. Де орда - там пустка смерть та могили.
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08.07.2022 20:23
+7
сьогодні читаю новину що новинський депутат верховної ради від опзж по маріуполю склав повноваження. і в мене питання , маріупольці чому вм такі кончені. чому в українську політику ви тянули одних чортів.
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08.07.2022 20:29
+7
а хто первен що м.Київ зможе розпочати опалювальний сезон ?

першою ціллю ***** у жовтні будуть ТЕЦ великих міст
ставте ПВО і негайно !
ТЕЦ не НПЗ, тепло та електрику в цистернах не привезеш
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08.07.2022 20:40
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Місто знищене. Як і решта окупованих ордою територій. Де орда - там пустка смерть та могили.
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08.07.2022 20:23 Відповісти
Именно так, кацапские ордынцы уничтожают все до чего дотянутся. Мой город первым хлебнул этого горя полной мерой сполна.
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08.07.2022 20:27 Відповісти
СА РА НЧА❗Точка.
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08.07.2022 20:33 Відповісти
а хто первен що м.Київ зможе розпочати опалювальний сезон ?

першою ціллю ***** у жовтні будуть ТЕЦ великих міст
ставте ПВО і негайно !
ТЕЦ не НПЗ, тепло та електрику в цистернах не привезеш
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08.07.2022 20:40 Відповісти
сьогодні читаю новину що новинський депутат верховної ради від опзж по маріуполю склав повноваження. і в мене питання , маріупольці чому вм такі кончені. чому в українську політику ви тянули одних чортів.
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08.07.2022 20:29 Відповісти
Ппц... він спочатку від Севастополя обирався, потім від маріупольців продовжив відкрито на ворога працювати
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08.07.2022 20:34 Відповісти
вони тупі вівці ,або клончені довбойоби
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08.07.2022 22:11 Відповісти
Ця ***** православная їм принесла рускій мір, а усій Україні дісталося.
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08.07.2022 22:17 Відповісти
Так то ж Мариуполь, там тепло.
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08.07.2022 20:31 Відповісти
так і Київ не Магадан....
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09.07.2022 00:33 Відповісти
До зимы он будет дома
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08.07.2022 20:32 Відповісти
ми ще не викинули рашистів із околиць Харькова...
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08.07.2022 20:41 Відповісти
А вони шо там на зиму зібрались?
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08.07.2022 21:11 Відповісти
А кацапо и драныковата трындят , шо Марик орки отстраивают и жители начали возвращаться...- и ты им хоть кол на лбу теши, стоят на своем.
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08.07.2022 21:24 Відповісти
колись казали що до криму міст нереально збудувати,клоуни
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08.07.2022 22:08 Відповісти
А хто сказав що свинособаки там зимуватимуть?Зерно і метал вивезуть і нах.й їм Маріуполь.
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08.07.2022 23:08 Відповісти
Российские оккупанты не смогут начать отопительный сезон в Мариуполе, потому что их дО отопит сезона оттуда выгонит нах ВСУ
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09.07.2022 00:15 Відповісти
треба підірвати газопостачання в крим,
чи хтось покурить в бєлгородській області біля газорозподільних пунктів,

хай москальскі підари позамерзають
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09.07.2022 01:02 Відповісти
 
 