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Кулеба і Брінк провели "чудову дискусію" про допомогу Україні для захисту від російської агресії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк обговорили допомогу Україні у захисті від нападу росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол США повідомила у Твіттері,.

"Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні захищатися від неспровокованого та невиправданого нападу росії. Високо цінуємо нашу тісну співпрацю у сфері безпеки, економічних і гуманітарних питань", - зазначила Брінк.

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Кулеба і Брінк провели чудову дискусію про допомогу Україні для захисту від російської агресії 01

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Брінк Бріджит (229)


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Топ коментарі
+4
"Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні...."

малята, ви просто няшки !
а ЗСУ хриплять: "дайте снарядів!"
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08.07.2022 20:26
+2
ЗЕ-***** попереду, а ОПа - позаду.
згоден !

анатомічненько... !
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08.07.2022 20:34
+1
Пшел нах, щур.
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08.07.2022 20:26
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Пшел нах, щур.
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08.07.2022 20:26 Відповісти
із калового чемодана хутіна

"гнійний вулик порошкоботів" ти цей вираз хоч десять раз гоняй через гугл-транслейтер. а один хрєн він - кацапський
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08.07.2022 20:29 Відповісти
Першу частину допису підтримую. Але кінцева фраза все псує.
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08.07.2022 20:33 Відповісти
не напрягайтесь так із сімеотикою дописів ботів !
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08.07.2022 20:36 Відповісти
ЗЕ-***** попереду, а ОПа - позаду.
згоден !

анатомічненько... !
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08.07.2022 20:34 Відповісти
"Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні...."

малята, ви просто няшки !
а ЗСУ хриплять: "дайте снарядів!"
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08.07.2022 20:26 Відповісти
Дискусія-це коли сторони дискутують.
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08.07.2022 20:27 Відповісти
але коли ЗСУ тримають на Донбасі оборону під вогневим валом рашистів і не мають снарядів, то, звиняйте, просто - кіздьож !
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08.07.2022 20:32 Відповісти
...а, чого жентельмєн без фраку і метелика?
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09.07.2022 06:52 Відповісти
 
 