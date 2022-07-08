Кулеба і Брінк провели "чудову дискусію" про допомогу Україні для захисту від російської агресії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк обговорили допомогу Україні у захисті від нападу росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол США повідомила у Твіттері,.

"Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні захищатися від неспровокованого та невиправданого нападу росії. Високо цінуємо нашу тісну співпрацю у сфері безпеки, економічних і гуманітарних питань", - зазначила Брінк.

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