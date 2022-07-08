Кулеба і Брінк провели "чудову дискусію" про допомогу Україні для захисту від російської агресії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк обговорили допомогу Україні у захисті від нападу росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол США повідомила у Твіттері,.
"Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні захищатися від неспровокованого та невиправданого нападу росії. Високо цінуємо нашу тісну співпрацю у сфері безпеки, економічних і гуманітарних питань", - зазначила Брінк.
Топ коментарі
+4 Dust
показати весь коментар08.07.2022 20:26
+2 Dust
показати весь коментар08.07.2022 20:34
+1 Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар08.07.2022 20:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"гнійний вулик порошкоботів" ти цей вираз хоч десять раз гоняй через гугл-транслейтер. а один хрєн він - кацапський
згоден !
анатомічненько... !
малята, ви просто няшки !
а ЗСУ хриплять: "дайте снарядів!"