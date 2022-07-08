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Новини Війна
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Одиночна камера та прибирання катівні: син голови Запорізької РДА Буряка розповів про російський полон

16-річний син голови Запорізької РВА Влад Буряк, якого звільнили з полону, чув, як катували інших полонених; сам він був у одиночній камері.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Настоящее время, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перші 48 днів я перебував у Василівському відділенні поліції, утримувався в СІЗО, в одиночній камері. Ви самі розумієте, що таке одиночна камера. Це без можливості виходити нормально на повітря, поговорити. Зв'язок був раз на 10 днів, на вулицю міг виходити на 15-20 хвилин на день. Перші два тижні я помитися не міг, речі виправ лише після трьох тижнів. У камері був неробочий туалет, мені доводилося за допомогою залізної миски набирати з крана і змивати", - розповів Влад.

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Він розповів, що до його завдань входило прибирання приміщень, в яких проводилися допити як цивільних, так і військових людей.

"У них питали, де знаходилася зброя. Застосовувалися до полонених негуманні методи допитів - тортури (биття струмом, побиття). Я все бачив і чув. До мене тортури не застосовували. Перші дні було дуже складно. Найперший день, коли мене взяли, я відразу зрозумів, що все дуже серйозно, я розумів, що маю поводитися спокійно, стримано по можливості, і погоджуватися на все, що мені пропонують, не агресувати, з більш-менш дружнім ставленням, щоб до мене ставилися нейтрально, щоб я був невидимим", - розповів хлопець.

Батько Влада Олег Буряк поки що не може розповісти про те, як удалося звільнити з полону сина. Каже, що відкрито кримінальну справу.

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Раніше повідомлялося, що 16-річний Влад перебував у полоні 90 днів.

8 квітня хлопця забрали з машини під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з окупованого Мелітополя у Запоріжжі. Під час перевірки документів російські військові зрозуміли, що Влад – син голови районної адміністрації та забрали його.

Автор: 

полон (1546) викрадення (817) Запорізька область (3569)


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Топ коментарі
+9
Где русские там и пыточные
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08.07.2022 21:10
+9
До Гааги це відео. Утримувати в полоні неповнолітнього це поза всіх законів земних і небесних
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08.07.2022 21:24
+5
Ты наприколе? Сколько украинцев в фильтрационных лагерях и тюрьмах, сколько вывезено в свинособакию, включая детей. Это разве не похищение?
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08.07.2022 21:33
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штук 100 зрубили точно
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08.07.2022 20:56 Відповісти
Напевно. Чомусь сина сантехніка не викрали.
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08.07.2022 21:26 Відповісти
Ты наприколе? Сколько украинцев в фильтрационных лагерях и тюрьмах, сколько вывезено в свинособакию, включая детей. Это разве не похищение?
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08.07.2022 21:33 Відповісти
тоже подумал про сына сантехника или дворника а вот сынка главы администрации вдруг взяли и выпустили кляты москали с чего это так:??
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09.07.2022 00:55 Відповісти
та врятували малого і добре. Що ліпше було би читати що його там закатували до смерті чи що?
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09.07.2022 01:27 Відповісти
Про гроші не знаю. Орки вимагали обміну на когось свого, за плітками - кадирівця.
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09.07.2022 00:13 Відповісти
Где русские там и пыточные
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08.07.2022 21:10 Відповісти
До Гааги це відео. Утримувати в полоні неповнолітнього це поза всіх законів земних і небесних
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08.07.2022 21:24 Відповісти
🤬😡😱
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08.07.2022 21:59 Відповісти
Какой умный парень, не по годам. Молодец, выдержал
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08.07.2022 22:42 Відповісти
Парень запомнит на всю жизнь, что такое русский мир, впрочем, папе это тоже прививка. Был мэром города, ставленник Рината Ахметова, в 2019 году баллотировался в народные депутаты от Оппоблока
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08.07.2022 22:54 Відповісти
Я прошу прощения, но вы буряки попутали. Отца мальчика зовут Олег, а мэра Запорожья звали Владимир. Но это ничего не меняет, скорее всего они "росли" на одном поле и обрабатывались одними и теми же "удобрениями".
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09.07.2022 00:14 Відповісти
 
 