Одиночна камера та прибирання катівні: син голови Запорізької РДА Буряка розповів про російський полон

16-річний син голови Запорізької РВА Влад Буряк, якого звільнили з полону, чув, як катували інших полонених; сам він був у одиночній камері.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Настоящее время, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перші 48 днів я перебував у Василівському відділенні поліції, утримувався в СІЗО, в одиночній камері. Ви самі розумієте, що таке одиночна камера. Це без можливості виходити нормально на повітря, поговорити. Зв'язок був раз на 10 днів, на вулицю міг виходити на 15-20 хвилин на день. Перші два тижні я помитися не міг, речі виправ лише після трьох тижнів. У камері був неробочий туалет, мені доводилося за допомогою залізної миски набирати з крана і змивати", - розповів Влад.

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Він розповів, що до його завдань входило прибирання приміщень, в яких проводилися допити як цивільних, так і військових людей.

"У них питали, де знаходилася зброя. Застосовувалися до полонених негуманні методи допитів - тортури (биття струмом, побиття). Я все бачив і чув. До мене тортури не застосовували. Перші дні було дуже складно. Найперший день, коли мене взяли, я відразу зрозумів, що все дуже серйозно, я розумів, що маю поводитися спокійно, стримано по можливості, і погоджуватися на все, що мені пропонують, не агресувати, з більш-менш дружнім ставленням, щоб до мене ставилися нейтрально, щоб я був невидимим", - розповів хлопець.

Батько Влада Олег Буряк поки що не може розповісти про те, як удалося звільнити з полону сина. Каже, що відкрито кримінальну справу.

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Раніше повідомлялося, що 16-річний Влад перебував у полоні 90 днів.

8 квітня хлопця забрали з машини під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з окупованого Мелітополя у Запоріжжі. Під час перевірки документів російські військові зрозуміли, що Влад – син голови районної адміністрації та забрали його.