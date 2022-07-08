HIMARS і високоточні боєприпаси, - США виділяють Україні новий пакет допомоги на $400 мільйонів

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько $400 мільйонів, яка включає, в тому числі, нові системи залпового вогню HIMARS, а також високоточні боєприпаси.

Про це повідомив у п’ятницю журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це забезпечить Україну можливостями точних ударів по конкретних цілях, це заощадить боєприпаси, це створить більше ефективності завдяки точності, отже це є еволюцією нашої підтримки України в її битві на Донбасі", – зауважив представник оборонного відомства США.

Зокрема, за його словами, новий пакет включає чотири додаткові системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них, а також тисячу снарядів для 155-мм гаубиць, зокрема, високоточних. Таким чином, загальна кількість машин HIMARS, переданих ЗСУ, досягне 12-ти – разом з вісьмома, які вже застосовуються українськими військовими на позиціях.

Крім того, до пакета допомоги також включені три тактичні транспортні засоби, підривні заряди, контрбатарейні системи, запчастини та інше обладнання.

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