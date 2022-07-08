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HIMARS і високоточні боєприпаси, - США виділяють Україні новий пакет допомоги на $400 мільйонів

himars

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько $400 мільйонів, яка включає, в тому числі, нові системи залпового вогню HIMARS, а також високоточні боєприпаси.

Про це повідомив у п’ятницю журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це забезпечить Україну можливостями точних ударів по конкретних цілях, це заощадить боєприпаси, це створить більше ефективності завдяки точності, отже це є еволюцією нашої підтримки України в її битві на Донбасі", – зауважив представник оборонного відомства США.

Зокрема, за його словами, новий пакет включає чотири додаткові системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них, а також тисячу снарядів для 155-мм гаубиць, зокрема, високоточних. Таким чином, загальна кількість машин HIMARS, переданих ЗСУ, досягне 12-ти – разом з вісьмома, які вже застосовуються українськими військовими на позиціях.

Крім того, до пакета допомоги також включені три тактичні транспортні засоби, підривні заряди, контрбатарейні системи, запчастини та інше обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатори США Гремі та Блюменталь заявили про необхідність надання Україні далекобійних ракет HIMARS

Автор: 

боєприпаси (2262) допомога (8297) США (22545) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+66
Наша армия показала США, что мы очень грамотно используем их. Нам дают еще и это не может не радовать!
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08.07.2022 21:20
+32
В качестве пилюльки для орков выступит конашенков. Он расскажет, что все химарсы, включая те, которые ещё только собирают, уничтожены первой конногвардейской имени путина танковой эскадрильей бурятских бомбардировщиков. Ну, а если кто усомнится, то в цугундер по закону о фейка
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08.07.2022 21:24
+31
Якщо замість Бориса буде Бен Воллес чи Ліз Трасс, то нічого не зміниться. А якщо за чутками Борис Джонсон очолить НАТО, то це взагалі джекпот!
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08.07.2022 21:34
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не стоит позориться. Попробуйте начать с гугла.
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08.07.2022 22:18 Відповісти
Оце діла! Каже Джо, молодці хлопці, тиждень жарили оршлик гарно. От і ще мітболл у розмірі півярда зелені.
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08.07.2022 22:02 Відповісти
а в мені все ще теплиться надія,що десь в бункері під Говерлою ми зможемо виробити хоч би з пару десятків ракет до Грому.Саму пускову установку принаймі одну ж маємо.Тоді вже не будемо питатись дозволу в дядька Сема,чи вдарити по Чонгару чи по Бресту.Своє є своє.
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08.07.2022 22:03 Відповісти
..Знайшов цікаве фото . Тільки подивіться в на нещасні морди цих двох старих пердунів ,, уявляю який розпач їх розібрав , коли така красуня проходить поряд , а їхні дружки стоять " на пів шостого " і навіть не ворушаться ..
Отак і з Україною .. Тільки й залишилось виродкам , з кислим їдалом дивитись їй вслід . .
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08.07.2022 22:06 Відповісти
.
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08.07.2022 22:07 Відповісти
Наверное у нее на спине написано "Путина хйло"
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09.07.2022 01:09 Відповісти
Это написано узором на рукавах.
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09.07.2022 10:09 Відповісти
А де ж британські 3 М-270? Вже давно мали б прибути. Чується мені, що американці отак по 4 й постачатимуть Хаймерс до 40 машин, а європейські союзники поставлять 10 М-270 і того буде 50 установок. Це і є той мінімальний запит нашого міністерства оборони. А 300 Хаймерс, як того хотів Подоляк не буде, хоча 300 РСЗВ всього думаю що буде. Наразі їх поставили 79 всього.
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08.07.2022 22:14 Відповісти
300- точно нет. Может быть 50. Но и этим числом много можно добиться. Возможно он заявил 300, из принципа "Надо 50 - проси 100. Тогда дадут нужные 50".
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08.07.2022 22:36 Відповісти
сейчас у нас 9 стосороковых и двестисемидесятых, еще 8 приедут с экипажами в ближайшие недели, итого 17. Плюс еще эти четыре от США. Всего будет 21. Думаю, пока на этой цифре поставки установок на ближайший период прекратятся. Гораздо значимым и важным для нас вопросом будет логистика б\к к ним, и достаточное количество разведданных по целям для такого количества установок.
Насчет минимального запроса МО ничего не могу сказать - мне оттуда доклады не шлют, Залужный и Шаптала не звонят - наверное заняты. А ******** на кшталт подоляка и арестовича слушать не рекомендую, у нестойких личностей это может привести к психологическим расстройствам, вплоть до депрессии. Бывали даже смертельные случаи.
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08.07.2022 22:40 Відповісти
Плюсую. Варто не вмикати телезепіздун. Я не вмикаю з 28 лютого
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08.07.2022 23:35 Відповісти
у мене його нема 17 років.
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08.07.2022 23:38 Відповісти
Новые РСЗО HIMARS, которые поставят Украине, стреляют еще дальше и обладают большей точностью, чем переданные ранее образцы, - Financial Times со ссылкой на представителя ПентагонаОтметим, что ранее переданные снаряды бьют на 70 км, в то время как сам HIMARS при оснащении соответствующими ракетами бьет до 300 км.
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08.07.2022 22:24 Відповісти
на данный момент у нас нет задач на 300 км.
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08.07.2022 22:42 Відповісти
чонгарский ж/д и автомобильный переходы, плюс ж/д переходы на границе с рашкой
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08.07.2022 22:44 Відповісти
у нас сейчас вкусного и первоочередного в глубине 5-120 км - полно. И судя по некоторой странной бавовне на восточном направлении и на аэродроме возле Мелитополя, капралы таки что-то напутали при отгрузке, и в поставку что-то попало с дальностью явно больше ста километров.
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08.07.2022 22:55 Відповісти
Ой!
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09.07.2022 07:16 Відповісти
США передадут Украине боеприпасы HIMARS с дальностью 300 км, - Financial Times.
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08.07.2022 22:43 Відповісти
русишь щвайне! стафайся, ви окруженi - немецкое командование обещает вам чистую постель и еду .. на том свете..
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09.07.2022 06:38 Відповісти
Отдамся безвозмездно американке средних лет в благодарность за поддержку США...
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08.07.2022 22:47 Відповісти
В рабство? Довічно? Молодець, зацінила.
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09.07.2022 00:39 Відповісти
за такие просьбы американкам доплачивать еще придется - слишком много желающи
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09.07.2022 06:39 Відповісти
Бог Америку храни!А кацапский каганат развали Господи и засели китайцами!
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08.07.2022 22:48 Відповісти
впесту и кацапов и китайцев - одна херня
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09.07.2022 06:41 Відповісти
И , ***** заявляет, мы еще не начинали , тварь вступило на маленькую Украину у которой есть большое сердце , втянуло **** всю карловодскую Бурятию ,вместе картофельным дебилом Лукой . Ну ни как не получается ,ни как , и оно пытается показать дрыщевскую силу , без носков , трусов , унитазов , свою тупую операцию..

Что касается помощи оружием, от наших союзников , это все прекрасно . Это дает не только веру , надежду , но и боевой дух нашим войнам ,низкий поклон всем нашим не забываемым друзьям. Украина этого не забудет .
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08.07.2022 22:49 Відповісти
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08.07.2022 23:01 Відповісти
Процесс идет и осенью будет нарастать в геометрических прогрессиях.
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08.07.2022 23:09 Відповісти
Дополнительные системы HIMARS, которые США в ближайшее время собираются передать Украине, обладают большей точностью и бьют на более дальнее расстояние.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного представителя американского оборонного ведомства.

В материале отмечается, что предыдущие снаряды к системам HIMARS, которые были поставлены в Украину, способны поражать цели на расстоянии 70 км, в то время как
сама установка может вести огонь на расстоянии до 300 км при оснащении соответствующим типом ракет.

Кроме того, в Вашингтоне рассказали о работе над планом поставок нового оружия украинской стороне "на месяцы и годы вперед".

В частности, обсуждаются планы поставок Киеву новых систем береговой охраны.

www.dialog.ua/war/255031_1657309935
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09.07.2022 00:02 Відповісти
Згідно з останнім звітом «War Balance 2022» лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), армія і флот США в даний час мають в цілому 635 систем HIMARS і M270. У Великобританії, за тими ж даними, 35 РСЗВ.
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09.07.2022 00:59 Відповісти
Боже, бережи Америку!🇺🇸🇺🇦
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09.07.2022 07:20 Відповісти
Байден став для рю ZZkaго мира хвошЫздом... а Борис Джонсон братом Ольги **********...
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09.07.2022 07:59 Відповісти
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