HIMARS і високоточні боєприпаси, - США виділяють Україні новий пакет допомоги на $400 мільйонів
Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько $400 мільйонів, яка включає, в тому числі, нові системи залпового вогню HIMARS, а також високоточні боєприпаси.
Про це повідомив у п’ятницю журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це забезпечить Україну можливостями точних ударів по конкретних цілях, це заощадить боєприпаси, це створить більше ефективності завдяки точності, отже це є еволюцією нашої підтримки України в її битві на Донбасі", – зауважив представник оборонного відомства США.
Зокрема, за його словами, новий пакет включає чотири додаткові системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них, а також тисячу снарядів для 155-мм гаубиць, зокрема, високоточних. Таким чином, загальна кількість машин HIMARS, переданих ЗСУ, досягне 12-ти – разом з вісьмома, які вже застосовуються українськими військовими на позиціях.
Крім того, до пакета допомоги також включені три тактичні транспортні засоби, підривні заряди, контрбатарейні системи, запчастини та інше обладнання.
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Отак і з Україною .. Тільки й залишилось виродкам , з кислим їдалом дивитись їй вслід . .
Насчет минимального запроса МО ничего не могу сказать - мне оттуда доклады не шлют, Залужный и Шаптала не звонят - наверное заняты. А ******** на кшталт подоляка и арестовича слушать не рекомендую, у нестойких личностей это может привести к психологическим расстройствам, вплоть до депрессии. Бывали даже смертельные случаи.
Что касается помощи оружием, от наших союзников , это все прекрасно . Это дает не только веру , надежду , но и боевой дух нашим войнам ,низкий поклон всем нашим не забываемым друзьям. Украина этого не забудет .
Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного представителя американского оборонного ведомства.
В материале отмечается, что предыдущие снаряды к системам HIMARS, которые были поставлены в Украину, способны поражать цели на расстоянии 70 км, в то время как
сама установка может вести огонь на расстоянии до 300 км при оснащении соответствующим типом ракет.
Кроме того, в Вашингтоне рассказали о работе над планом поставок нового оружия украинской стороне "на месяцы и годы вперед".
В частности, обсуждаются планы поставок Киеву новых систем береговой охраны.
www.dialog.ua/war/255031_1657309935