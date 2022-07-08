Війна Росії проти України поставила під загрозу голоду 323 мільйони людей, - Боррель

Агресія Росії проти України спричинила глобальну продовольчу кризу, в результаті якої понад 323 млн людей по всьому світу опинилися перед реальною продовольчою небезпекою, ще близько 1,2 млрд відчувають скруту через високі ціни на продовольство, енергію та зниження доходів.

Про це сьогодні під час виступу на зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Балі, Індонезія, сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Агресивна війна проти України драматично посилила продовольчу кризу. Усього за два роки кількість людей, які перебувають під серйозною продовольчою небезпекою, подвоїлася - зі 135 мільйонів до пандемії COVID-19 до 276 мільйонів на початку 2022 року і до 323 мільйонів зараз. Зараз, з цією війною, 1,2 мільярда людей – кожна шоста людина у світі - знаходяться у важких обставинах, пов’язаних із підвищенням цін на продовольство, енергію та із більш жорсткими фінансовими умовами", - зауважив високий представник ЄС.

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Він додав, що ситуація може погіршуватися. Росія блокує 20 млн тонн зерна, що знаходиться у зерносховищах України. Це навмисна спроба Росії використати продовольство як зброю у війні, розв’язаній не лише проти України, а й проти найбільш вразливих країн світу. Найбільшим таким регіоном є Африка, де багато країн значною мірою залежать від поставок зерна та добрив з України.

"Ця криза спричинена виключно діями Росії: вона вдерлася у житницю світу та перетворила шляхи постачання у Чорному морі на зону війни. Є абсолютна необхідність діяти негайно", - зазначив Боррель.

Він зауважив, що зусилля ЄС для вирішення цієї кризи зосереджені на чотирьох основних напрямках.

Перший – це солідарність. ЄС мобілізував понад 7 млрд євро до 2024 року для глобальної відповіді на продовольчу небезпеку. Ще один пріоритет – підтримка доступності продуктів харчування за рахунок підтримання макроекономічної стабільності вразливих країн.

Другий напрямок – нарощування виробництва продуктів харчування. ЄС працює над збільшенням такого виробництва та над зміцненням продовольчої стійкості найбільш вразливих країн. З цією метою ЄС скасував всі обмеження на експорт сільськогосподарських товарів до Європи.

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Третій напрямок – пожвавлення торгівлі. Оскільки зусилля ООН з розблокування шляхів постачання у Чорному морі були зірвані Росією, ЄС досяг певного прогресу у транспортуванні зерна альтернативними шляхами через "коридори солідарності" під проводом ЄС. За словами Борреля, у червні цими шляхами було експортовано 2,5 млн тонн зерна, в той час як ще у квітні обсяг експорту склав усього 1 млн тонн. Разом із цим Боррель зауважив, що цей шлях залишається "дорогим і повільним" для того, щоб повною мірою вирішити продовольчу проблему. До того ж уже наступний врожай складатиме додаткові 50 млн тонн зерна, тож закордонні спроможності із збереження українського зерна набувають дедалі більшого значення.

Четвертим важелем для вирішення проблеми є багатосторонній підхід у рамках Групи ООН із реагування на глобальні кризи.

Як і в ситуації з продовольством, європейські санкції не є причиною для високих цін та більш жорстких умов ринку в енергетичній сфері. Справжньою причиною таких проблем є штучно створені скорочення обсягів постачання енергії, особливо газу з Росії. Для вирішення цієї проблеми ЄС зміцнює співробітництво з ключовими партнерами на глобальному енергетичному ринку та нарощує до максимуму власні спроможності із енергетичного виробництва.

"Зелена трансформація буде ключовим рецептом для створення стійкої та доступної енергетичної системи по всьому світу. Ця криза спонукала нас наростити та прискорити такий перехід. Ми також диверсифікуємо постачання енергії шляхом укладення партнерських угод у виробництві водню з надійними партнерами", - сказав Боррель.

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"Навіть швид рішення для багатьох цих проблем знаходяться в руках однієї людини – президента путіна, який має зупинити цю безглузду війну, щоб уникнути глобального лиха у продовольстві та в енергетиці", - наголосив високий представник ЄС.