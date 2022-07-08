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Новини Війна
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На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти військ РФ, - ОК "Південь"

наталя,гуменюк

На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти російських військ.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії", - розповіла вона.

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Гуменюк додала, що результати цього влучання дорозвідуються.

Автор: 

армія рф (17228) знищення (7149) ЗСУ (7501) Херсонська область (5708)


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Топ коментарі
+28
Подарунок Заслуженому на ДН.
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08.07.2022 22:01
+25
сенаторы Lindsey Graham и Richard Blumenthal делают селфик......
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08.07.2022 22:06
+21
ЗСУ идут!!!!!!
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08.07.2022 22:01
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ЗСУ идут!!!!!!
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08.07.2022 22:01 Відповісти
Похоже каток под названием ВСУ набирает обороты👍
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08.07.2022 22:20 Відповісти
Подарунок Заслуженому на ДН.
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08.07.2022 22:01 Відповісти
*лядський редактор. Залужному.
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08.07.2022 22:04 Відповісти
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08.07.2022 22:45 Відповісти
Слава генералу Залужному‼️‼️‼️‼️‼️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💙🍀🍀🍀🍀🍀🍀👍
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08.07.2022 22:54 Відповісти
Так теж було добре.
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09.07.2022 00:56 Відповісти
Отлично, дистанционная война с экономией жизней своих солдат и максимальным уничтожением противника. Теперь только бы снарядов и целей побольше
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08.07.2022 22:04 Відповісти
Ukraine, please kill every motherfucking Russian in your path. Don't bother taking any prisoners. The rules of engagement simply DON'T work anymore. Be as ruthless as your enemy - that's the only way to win. Please, do it!
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08.07.2022 22:05 Відповісти
сенаторы Lindsey Graham и Richard Blumenthal делают селфик......
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08.07.2022 22:06 Відповісти
Отличное селфи. А теперь нужны ракеты на 300 км для Хаймарсов, можно еще и экспериментальные на 500
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08.07.2022 22:10 Відповісти
ну сказали ж, шо все будет!
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08.07.2022 22:22 Відповісти
Да! Экспериментам здесь - непочатый край! )
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08.07.2022 22:24 Відповісти
А лучше Тамагавки.
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08.07.2022 22:43 Відповісти
ось вам! ))
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08.07.2022 23:14 Відповісти
Непогано було б попросити цих сенаторів проконтролювати надходження в ЗСУ і використання військової техніки по ленд-лізу.Ну не маю довіри до зеОПи.
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09.07.2022 00:22 Відповісти
Дохлых кацапов много не бывает
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08.07.2022 22:08 Відповісти
Влучають не підрозділи , а ракети та снаряди .
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08.07.2022 22:17 Відповісти
""
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08.07.2022 22:19 Відповісти
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08.07.2022 22:48 Відповісти
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08.07.2022 22:40 Відповісти
А що це за грозний орк сусонкін на мордорі об"явився?
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09.07.2022 00:24 Відповісти
Грвть у пеклі , кляті москалі !!
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08.07.2022 22:51 Відповісти
Кацапі, хай палають ваші склади на території України і на параші!
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08.07.2022 23:27 Відповісти
Ну,ну.Щось зачеались з попереджувальним по "Фашингтону"))Попереджалка не зломиться?))
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08.07.2022 23:35 Відповісти
HIMARS, відчуй справжній смак!
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08.07.2022 23:42 Відповісти
 
 