На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти військ РФ, - ОК "Південь"
На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти російських військ.
Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії", - розповіла вона.
Гуменюк додала, що результати цього влучання дорозвідуються.
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