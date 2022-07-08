УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10657 відвідувачів онлайн
Новини
9 585 42

ДБР проводить службове розслідування про знищення матеріалів резонансних справ, - журналіст Ткач. ДОКУМЕНТ

сухачев,сухачов

ДБР офіційно спростувало факт знищення таємних матеріалів в кількох резонансних справах. Але, разом з тим, проводить службове розслідування по факту знищення таємних матеріалів в кількох резонансних справах.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора моя колега Ирина Ромалийская опублікувала довідку, яка свідчить про те, що ДБР в перші дні повномаштабного вторгнення росії знищило деякі важливі матеріали важливих проваджень. ДБР спростовує цю інформацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану, - журналістка Ромалійська. ДОКУМЕНТ

Ми на Українській правді теж займаємось цією темою і теж бачили ту довідку з переліком знищених матеріалів. Якщо факти про які говорить моя колега - це неправда, тоді про яке службове розслідування йде мова у наказі який я зараз публікую, отриманий від джерел у ДБР?

Контроль за розслідуванням фактів знищення матеріалів справи за вказівкою керівника ДБР Сухачова доручити Сухачову - це не конфлікт інтересів?" - повідомив журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР спростовує інформацію про знищення матеріалів резонансних справ

ДБР проводить службове розслідування про знищення матеріалів резонансних справ, - журналіст Ткач 01
ДБР проводить службове розслідування про знищення матеріалів резонансних справ, - журналіст Ткач 02
ДБР проводить службове розслідування про знищення матеріалів резонансних справ, - журналіст Ткач 03
ДБР проводить службове розслідування про знищення матеріалів резонансних справ, - журналіст Ткач 04

Автор: 

ДБР (3474) Сухачов Олексій (61)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Наша сказочная правоохранительная система продолжает жить своей, понятной только ей самой, жизнью и даже война этих аферистов не смущает
показати весь коментар
08.07.2022 22:42
+14
Проводять розслідування, хто ж здав, що спалили документи. За те, що раніше терміну зберігання спалили - догана і все, а якби не спалили, то багато би узнала Україна про факти фальсифікації, хто їх робив, хто давав вказівку і кому доповідали. А головне, що зникли докази для судів, які були добуті оперативним шляхом. Довірили всі таємниці і справи про розстріл Майдану і Харківським угодам адвокатам януковича. І хто це зробив? Хто їх туди призначив?
показати весь коментар
08.07.2022 22:54
+9
Угу, расследуют и сами себя накажут. Там в ДБР полно русских шпионов. Это у нас норма, но в Европу идем....
показати весь коментар
08.07.2022 22:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наша сказочная правоохранительная система продолжает жить своей, понятной только ей самой, жизнью и даже война этих аферистов не смущает
показати весь коментар
08.07.2022 22:42 Відповісти
Война для них лучшее время - все можно списать!
показати весь коментар
08.07.2022 22:47 Відповісти
они и без войны людям на голову срут и посмеиваются потому что мудрый нарід не способен спрашивать со своих "слуг"
показати весь коментар
08.07.2022 22:59 Відповісти
К стенке негодяев, так и того, кто их назначил!
показати весь коментар
08.07.2022 23:16 Відповісти
Ви до кого звертаєтесь?
показати весь коментар
09.07.2022 00:26 Відповісти
До громади. А ви?
показати весь коментар
09.07.2022 17:23 Відповісти
САМИ УНИЧТОЖАЛИ и САМИ РАССЛЕДУЮТ !!! . НЕ смешите женский половой орган !!!
показати весь коментар
09.07.2022 00:23 Відповісти
Складається враження, що у них права рука не знає, що робить ліва... Влаштували бардак у Державі, шмаркаті!
показати весь коментар
08.07.2022 22:43 Відповісти
А зечмоні такі і є. Або дилетенти або радники. Терціум нон датур!(Третього не дано)ю
показати весь коментар
08.07.2022 23:53 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 22:44 Відповісти
Угу, расследуют и сами себя накажут. Там в ДБР полно русских шпионов. Это у нас норма, но в Европу идем....
показати весь коментар
08.07.2022 22:45 Відповісти
в Європі теж норма, пан не читав що в Берліні знайшли пару тисяч русскіх агентів? і то не туристичні агенти, ні.
показати весь коментар
09.07.2022 00:05 Відповісти
ноавая гифка от Филла
https://twitter.com/i/status/1545449322015227906
показати весь коментар
08.07.2022 22:45 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 22:52 Відповісти
Проводять розслідування, хто ж здав, що спалили документи. За те, що раніше терміну зберігання спалили - догана і все, а якби не спалили, то багато би узнала Україна про факти фальсифікації, хто їх робив, хто давав вказівку і кому доповідали. А головне, що зникли докази для судів, які були добуті оперативним шляхом. Довірили всі таємниці і справи про розстріл Майдану і Харківським угодам адвокатам януковича. І хто це зробив? Хто їх туди призначив?
показати весь коментар
08.07.2022 22:54 Відповісти
та невідомо чи спалили чи ні, теж мені українська правда, зовсім нещодавнов українській правді, якась кобила писала, що фактів згвалтувань не так вже й багато, курва, одразу ж русская пропаганда змієм взвилася, аж зашкварчало.
показати весь коментар
08.07.2022 23:57 Відповісти
знищили і багато чого знищили, бо вже навіть підтвердила Генеральна прокуратура. Ви краще проведіть аналіз, що корисного для України зробила ДБР і Вам стане зле,бо нічого. Але вона багато чого корисного зробила ворогу і Президенту за великі бюджетні кошти, за які утримуються ці прокурори, які не пройшли переатестацію і всі полізли в цю структуру. Напишу декілька справ, які фальшували БДР - прохід наших катерів через нашу Керченську протоку; побудова наших катерів для нашої армії за рахунок коштів заводу, виробництво і прийняття в ЗСУ бронежилетів, що призвело до зупинки їх виготовлення під час війни, отримання від Вселенського Патріарха Томосу ПЦУ, вилучення клінстронів з чистем ППО, що не дало можливість своєчасно збивати ворожді літаки і ракети..., то на кого вони працювали? Який результат цих розслідувань?
показати весь коментар
09.07.2022 09:34 Відповісти
Так шо, знищення таки було???!

Хоча кого це вже дивує....
показати весь коментар
08.07.2022 22:56 Відповісти
ДБР проводить розслідування діяльності ДБР...
Це якийсь різновид онанізму ?
показати весь коментар
08.07.2022 23:00 Відповісти
ні, це називається внутрішнє розслідування, якщо факт знищення документів таки не підтвердиться, візьмуть за дупу тих, хто розповсюджує неправдиві інформації. Не всі журналісти заслуговують довіри особливо ті що на українську правду працюють.
показати весь коментар
08.07.2022 23:58 Відповісти
А якщо підтвердиться то кого за дупу візьмуть??
показати весь коментар
09.07.2022 07:51 Відповісти
Главное в расследовании не выйти на самих себя! (с)
показати весь коментар
08.07.2022 23:00 Відповісти
а кто знает - в каком месте сейчас трубит труба?
показати весь коментар
08.07.2022 23:01 Відповісти
підараси, зараз вийдуть на Порошенка тварі срані.
показати весь коментар
08.07.2022 23:08 Відповісти
та власно, як тільки згадали що спалили справи на Порошенка, одразу повіяло гівніцом, як від "откровєній проститут....медвєдчука".
показати весь коментар
09.07.2022 00:02 Відповісти
Нічого в цій Державі не змінюється....на жаль....
показати весь коментар
08.07.2022 23:20 Відповісти
та де, прошу пана, змінилося ще й як, не так шибко, деякі сусіди навіть мріяти про такі зміни не можуть.
показати весь коментар
08.07.2022 23:59 Відповісти
Трохи змінилося. Війна.
показати весь коментар
09.07.2022 06:16 Відповісти
Дбр така сама корумпована структура...чого варто Блудова, яка покриває злочини мусорів
показати весь коментар
08.07.2022 23:51 Відповісти
ДБР - структура контрастів як і будь-яка інша структура, хтось працює, а хтось.... За кордоном так само. Тільки недавно була стаття що тільки в Берліні 2000 русскіх агентів. Ці ж агенти в структурах державних, вони ж не вулиці в Берліні підмітають, толку тоді від них було б нуль.
показати весь коментар
09.07.2022 00:01 Відповісти
Як же ж тепер не вийти на самого себе?
А, не вперше!
показати весь коментар
09.07.2022 00:02 Відповісти
українська правда це той ресурс що опублікував статю сонічкі лукашової, про те що ніби фактів згвалтувань русскіми окупантами жінок і дітей на тимчасово окупованих територіях України неправдиві і що Денісова бреше? Так що Денісова мала цілий опус писати, російська пропаганда мало не обкі...ся в екстазі а у нас тепер омбудсмен чувак, який обожнює незаконні збагачення? Нє, ну серйозне видання, треба вірити.
показати весь коментар
09.07.2022 00:10 Відповісти
За умовами військового часу за таке треба розстрілювати. Але коли в ОП є "татарови" нічого не буде - все в них "по закону". Покидьки!
показати весь коментар
09.07.2022 00:14 Відповісти
до сраки вже твоє розслідування,

ой якось так вийшло що баба галя випадково спалила важливі секретні документи, але ж вона не хотіла, треба пробачити
показати весь коментар
09.07.2022 00:55 Відповісти
Але це не заважало ДБР відверто ********, що не було такого.
показати весь коментар
09.07.2022 02:29 Відповісти
Оооо ДБР VS Венедиктович ГПУ....далі буде...
показати весь коментар
09.07.2022 06:31 Відповісти
Ткач, та що там розслідувати, ясно ж - винний Порошенко! Ліпецкая фабрика, брата вбив, апшори, збагатився в 82 рази на війні, яку сам розпочав....
показати весь коментар
09.07.2022 06:42 Відповісти
Зараз видання УП перетворилося на помийку заказних статей від офісу преZeдента. Тому будь-які пости журналістів цього видання викликають тільки огиду. А факт того, що рашистські колаборанти із ДБР знищують важливі свідчення мене не дивує.
показати весь коментар
09.07.2022 06:47 Відповісти
ДБР ПНХ! Чекайте.
показати весь коментар
09.07.2022 07:44 Відповісти
Самі знищили самі брехали що не знищили а тепер самі і розлідувати будуть і перше і друге? Ось вам і відповідь дорогі українці чому нам так повільно зброю дають і далеко не ************.
показати весь коментар
09.07.2022 07:55 Відповісти
ДБР знищило, ДБР і розслідує... А хто ж буде винним? Напевно, що не ДБР... Може Порох? Чі хтось із військових?
показати весь коментар
09.07.2022 13:29 Відповісти
 
 