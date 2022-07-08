ДБР проводить службове розслідування про знищення матеріалів резонансних справ, - журналіст Ткач. ДОКУМЕНТ

ДБР офіційно спростувало факт знищення таємних матеріалів в кількох резонансних справах. Але, разом з тим, проводить службове розслідування по факту знищення таємних матеріалів в кількох резонансних справах.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора моя колега Ирина Ромалийская опублікувала довідку, яка свідчить про те, що ДБР в перші дні повномаштабного вторгнення росії знищило деякі важливі матеріали важливих проваджень. ДБР спростовує цю інформацію.

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Ми на Українській правді теж займаємось цією темою і теж бачили ту довідку з переліком знищених матеріалів. Якщо факти про які говорить моя колега - це неправда, тоді про яке службове розслідування йде мова у наказі який я зараз публікую, отриманий від джерел у ДБР?

Контроль за розслідуванням фактів знищення матеріалів справи за вказівкою керівника ДБР Сухачова доручити Сухачову - це не конфлікт інтересів?" - повідомив журналіст.

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