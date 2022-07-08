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Російські окупанти протягом 8 липня 18 разів обстріляли Сумщину, поранений фермер, - ОВА

сумщина,живицький

У п'ятницю російські військові здійснили 18 обстрілів Сумщини,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо)", - зазначив він.

"Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них - влучили в шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доправили до лікарні, наразі життю людини нічого не загрожує", – повідомив Живицький.

Від обстрілів постраждали Хотінська, Есманська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.

Також читайте: Протягом 6 липня росіяни обстріляли 3 громади на Сумщині, - ОВА

Автор: 

Сумська область (3558) Живицький Дмитро (466)


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Російські окупанти протягом 8 липня 18 разів обстріляли Сумщину, поранений фермер

Е-е-е...
18 разів обстрілювали, поранили фермера.
Ефективні вояки, чо!
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08.07.2022 23:21 Відповісти
Это эффективно деморализует гражданское население, и ведет к экономической деградации приграничных районов. Так что на самом деле эффективные.
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08.07.2022 23:36 Відповісти
вони не вояки, вони терористи.
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08.07.2022 23:52 Відповісти
Да им уже давно как- то пихуй, как их называют везде. Вон лошадка сёдня на Г-20 прискакал, выслушал кто он такой, и печально ускакал назад.
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09.07.2022 00:27 Відповісти
Они даже после поражения в войне будут скулить, плевать желчью, и ждать нового фюрера- реваншиста.
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09.07.2022 00:28 Відповісти
 
 