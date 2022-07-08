Російські окупанти протягом 8 липня 18 разів обстріляли Сумщину, поранений фермер, - ОВА
У п'ятницю російські військові здійснили 18 обстрілів Сумщини,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Усього випущено було понад 100 пострілів з різних видів озброєння (застосовувалися ракети, міномети, САУ, тощо)", - зазначив він.
"Під час одного із обстрілів, близько 19 години, постраждав місцевий фермер у Краснопільській громаді. Уламки мін потрощили авто, два з них - влучили в шию чоловіку, який саме був за кермом. Його доправили до лікарні, наразі життю людини нічого не загрожує", – повідомив Живицький.
Від обстрілів постраждали Хотінська, Есманська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська.
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18 разів обстрілювали, поранили фермера.
Ефективні вояки, чо!