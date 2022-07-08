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Це допомагає тиснути ворога, - Зеленський подякував Байдену за надання нового пакету допомоги

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за надання чергових HIMARS та 155-міліметрових снарядів, про постачання яких було оголошено у п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Щиро вдячний президенту Байдену й американському народу за продовження дієвої підтримки України у протидії агресії РФ. Чергові HIMARS та 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби", – написав Зеленський.

Президент України наголосив, що саме це "допомагає тиснути на ворога".

"Цінуємо лідерську підтримку США! Разом ідемо до перемоги!", – додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": HIMARS і високоточні боєприпаси, - США виділяють Україні новий пакет допомоги на $400 мільйонів

Автор: 

США (22545) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+7
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08.07.2022 23:39
+7
Как оно запело,а.....***** малоросская, ты забыло шо дело против Байдена не закрыто?
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08.07.2022 23:45
+6
Піарщик галімий. Чому мовчиш як здав південь України?
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08.07.2022 23:37
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Піарщик галімий. Чому мовчиш як здав південь України?
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08.07.2022 23:37 Відповісти
А це буде в одній з наступних його книг - «Як я здав південь України».
Потім може вийде книга «Хто став мені на заваді здачі всієї України»
А ще пізніше - книга «Записки арештанта»
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09.07.2022 00:08 Відповісти
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08.07.2022 23:39 Відповісти
Ecio excalibur snariadov dali 1000 stuk,znacit ******* budet streliat minimum na 10 kilometrov dalse i tocnej.
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08.07.2022 23:41 Відповісти
Германцы с ************** 2000 поставили БК - снаряды https://en.wikipedia.org/wiki/SMArt_155 SMArt .
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08.07.2022 23:50 Відповісти
великий стратех....... Макиавелли, можно сказать......
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08.07.2022 23:42 Відповісти
Как оно запело,а.....***** малоросская, ты забыло шо дело против Байдена не закрыто?
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08.07.2022 23:45 Відповісти
Від ЛЮБОЇ фрази публічно озвученної Президентом України у крємлєботів блискавично начинає підгорати "п'ята точка".
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08.07.2022 23:46 Відповісти
Шо там с делом против Байдена, слизняк зеленый?
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08.07.2022 23:53 Відповісти
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09.07.2022 00:08 Відповісти
Вікторія Спартц, перша українка в Палаті представників Конгресу США, https://twitter.com/RepSpartz/status/1545500118895529984 щойно заявила у Twitter , що подала президенту США Джо Байдену запит щодо можливих зв'язків Андрія Єрмака, очільника Офісу Президенту України В.Зеленського, із Кремлем (фсб рф).

У тексті листа, https://spartz.house.gov/media/press-releases/spartz-requests-president-biden-brief-congress-andriy-yermak-president опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.

Причетність США пояснюється тим, що вони є країною, яка бере матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.

Спартц також зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, зволікав з призначенням незалежного антикорупційним прокурором понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.

Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.

"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов'язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас", - йдеться у листі.
https://bykvu.com/ua/bukvy/konhresvumen-spartts-vymahaie-vid-baidena-pereviryty-mozhlyvi-zv-iazky-iermaka-z-rosiieiu/ Про цей запит В.Спартц до Д.Байдена повідомляє портал "Букви"
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09.07.2022 01:38 Відповісти
Байден тепер ще займеться шпигунами в офісі Єрмака. Звільнить Зеленського від шкідливого впливу іноагентів. Зеленський же сказав, що Єрмак без мене нікуди не піде. А з Байденом, можливо, і піде. Є варіант, що Єрмака перевербують і він почне працювати на американців. Для нас це б мало більше користі. Хоча Єрмак слизький тип, може бути подвійним, потрійним і більше агентом. Будь обережним, Байдене. Слава Україні!
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09.07.2022 02:53 Відповісти
Які б зараз героїчні і красномовні відосіки не записував цей рашистський клоун, його кар'єра обов'язково буде продовжена - у тюрмі по статті держзрада.
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09.07.2022 06:52 Відповісти
шановні, це все ******* - а де ленд-ліз? де безперервна безкоштовна поставка озброєнь за запитом? шо дідусь байден кожен місяць по крихті відламує? якшо шо - ленд-ліза не тре чекати з 1 жовтня - він прописаний на цей рік
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09.07.2022 10:29 Відповісти
 
 