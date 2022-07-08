Це допомагає тиснути ворога, - Зеленський подякував Байдену за надання нового пакету допомоги
Президент України Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за надання чергових HIMARS та 155-міліметрових снарядів, про постачання яких було оголошено у п'ятницю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
"Щиро вдячний президенту Байдену й американському народу за продовження дієвої підтримки України у протидії агресії РФ. Чергові HIMARS та 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби", – написав Зеленський.
Президент України наголосив, що саме це "допомагає тиснути на ворога".
"Цінуємо лідерську підтримку США! Разом ідемо до перемоги!", – додав Зеленський.
Топ коментарі
+7 Олександр Дніпро
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Потім може вийде книга «Хто став мені на заваді здачі всієї України»
А ще пізніше - книга «Записки арештанта»
У тексті листа, https://spartz.house.gov/media/press-releases/spartz-requests-president-biden-brief-congress-andriy-yermak-president опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.
Причетність США пояснюється тим, що вони є країною, яка бере матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.
Спартц також зауважила, що Андрій Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, зволікав з призначенням незалежного антикорупційним прокурором понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.
Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.
"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов'язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас", - йдеться у листі.
https://bykvu.com/ua/bukvy/konhresvumen-spartts-vymahaie-vid-baidena-pereviryty-mozhlyvi-zv-iazky-iermaka-z-rosiieiu/ Про цей запит В.Спартц до Д.Байдена повідомляє портал "Букви"