Це допомагає тиснути ворога, - Зеленський подякував Байдену за надання нового пакету допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові США Джо Байдену за надання чергових HIMARS та 155-міліметрових снарядів, про постачання яких було оголошено у п'ятницю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Щиро вдячний президенту Байдену й американському народу за продовження дієвої підтримки України у протидії агресії РФ. Чергові HIMARS та 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби", – написав Зеленський.

Президент України наголосив, що саме це "допомагає тиснути на ворога".

"Цінуємо лідерську підтримку США! Разом ідемо до перемоги!", – додав Зеленський.

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