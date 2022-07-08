На околиці Маріуполя люди вийшли на протест після смерті двох пенсіонерів, - Андрющенко

Жителі селища Волонтерівка на околиці Маріуполя після смерті у спеку посеред вулиці двох пенсіонерів влаштували черговий бунт через відсутність води та світла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Черговий бунт в мікрорайоні "Волонтерівка" Кальміуського району. Люди зібрались в школі з вимогою термінового вирішення проблеми з питною водою, електрикою та транспортним сполученням. Біля 3 тис. людей та щонайменш 200 дітей залишаються відрізаними від мінімальних базових умов існування. Протестне зібрання відбулося після смерті посеред вулиці двох пенсіонерів, що намагались в спеку подолати кілометри з Волонтерівки до центру району. Місцева окупаційна влада спробувала годувати "завтраками", але у підсумку просто втекла під захистом російських автоматників. Людей кинуто на призволяще. Більшість чоловіків з цього мікрорайону досі перебувають в фільтраційній колонії в Седово, що унемодливлює вирішення проблем власними руками.

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Спротив наростає. Окупанти відверто тушать пожежу бензином", - розповів він.