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На околиці Маріуполя люди вийшли на протест після смерті двох пенсіонерів, - Андрющенко

маріуполь

Жителі селища Волонтерівка на околиці Маріуполя після смерті у спеку посеред вулиці двох пенсіонерів влаштували черговий бунт через відсутність води та світла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Черговий бунт в мікрорайоні "Волонтерівка" Кальміуського району. Люди зібрались в школі з вимогою термінового вирішення проблеми з питною водою, електрикою та транспортним сполученням. Біля 3 тис. людей та щонайменш 200 дітей залишаються відрізаними від мінімальних базових умов існування. Протестне зібрання відбулося після смерті посеред вулиці двох пенсіонерів, що намагались в спеку подолати кілометри з Волонтерівки до центру району. Місцева окупаційна влада спробувала годувати "завтраками", але у підсумку просто втекла під захистом російських автоматників. Людей кинуто на призволяще. Більшість чоловіків з цього мікрорайону досі перебувають в фільтраційній колонії в Седово, що унемодливлює вирішення проблем власними руками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у Маріуполі: пошкоджені майже всі котельні, - міськрада

Спротив наростає. Окупанти відверто тушать пожежу бензином", - розповів він.

Автор: 

бунт (64) Маріуполь (3223) окупація (6669) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+42
ваты там полно - восемь лет сидели руцьке мир ждали...., ну вот и дождались....
довелось мне там пожить с месяцок, с местными пообщаться.....
почти все верят, что в 14-м их ВСУ обстреливало..... о чем там говорить?
проукраинские почти все выехали...., вот такие "ждуны" и остались.....
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09.07.2022 00:05
+21
Прокляті ублюдки влаштували в Маріуполі над людьми жахливий експерімент.
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08.07.2022 23:50
+20
они еще не поняли что попали в настоящий "русский мир"...и он совсем не такой, как им рассказывали по телевизору...ну ничего, приедет росгвардия или кадыровцы и быстро растолкуют местным как нужно себя вести и что с ними будет, если продолжат возмущаться
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09.07.2022 00:06
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Прокляті ублюдки влаштували в Маріуполі над людьми жахливий експерімент.
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08.07.2022 23:50 Відповісти
прямо ТАВРО----КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ РУССКИЙ МИР ОТ ДЬЯВОЛА НЕГДЕ СТАВИТЬ ПОСЛЕ ТАКИХ НОВОСТЕЙ....
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09.07.2022 00:25 Відповісти
скоти,а що буде взимку ?..
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08.07.2022 23:52 Відповісти
Місто масового винищення кацапами людей. Всі міста кацапів підлягають знищенню
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08.07.2022 23:53 Відповісти
Люди ще не зрозуміли, що вони живуть під орками. Люди ще діють під впливом стереотипів, які в них закріпилися за часів України.
То є беззаперечно ознакою того, як далеко мы пішли від Московії з часів розвалу Союзу, був би не згадувався проклятущий!
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08.07.2022 23:56 Відповісти
ваты там полно - восемь лет сидели руцьке мир ждали...., ну вот и дождались....
довелось мне там пожить с месяцок, с местными пообщаться.....
почти все верят, что в 14-м их ВСУ обстреливало..... о чем там говорить?
проукраинские почти все выехали...., вот такие "ждуны" и остались.....
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09.07.2022 00:05 Відповісти
...і тоже, как і ви, да сіх пор парускі гаварят, навєрна, да? Какіє нєхарошиє...
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09.07.2022 00:15 Відповісти
друг, мне по*й на каком языке говорить....., для меня язык - это просто инструмент, и я пользуюсь тем из них, который мне более привычен....., а у тебя, я вижу, язык, это принадлежность к какой то особой касте?
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09.07.2022 00:39 Відповісти
Так. Зараз ти говориш мовою окупанта.
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09.07.2022 00:42 Відповісти
та невже! а наши бойцы на передке, говорящие "мовой окупанта" твой моск в ступор не вгоняют? не? будь осторожен, друг...., от национализма до нацизма один шаг..... еще немного и я тебя от руснявого отличить не смогу....., хоть и говоришь ты на другом языке.....
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09.07.2022 01:09 Відповісти
А чому Ви прикриваєтеся нашими військовими ?
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09.07.2022 05:17 Відповісти
Кожен відповідає за себе особисто, не тикай пальцями на других,ми не в колективному совкостаді! Допоки в Україні хоч щось буде смердіти поганою русньою вони будуть сюди лізти визволяти своє! І допоки такі «українці» як ти цього не второпають це буде продовжуватись безкінечно!!!
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09.07.2022 08:46 Відповісти
Як було добре під час другої світової війни, почув німецьку мову з кущів, дав чергу з автомату і совість чиста, знаєш, що там ворог! А тепер? Українці розмовляйте українською, то будете живі!
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09.07.2022 09:19 Відповісти
Оце ваше ''передок'' російською вже якось образливо навіть для ЗСУ ''рускочелюстних'', а мені так плюнули межі очі
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09.07.2022 11:01 Відповісти
Если орки скопировали нашу мову, у них своей никогда не было... И вообще ты чего притесняешь народ? Зги в корень - смотри в душу. Бог нигде на сказал, якою мовою повиннi розмовляти!
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09.07.2022 02:25 Відповісти
Шо ви цього бога таскаєте, як свідка проплаченого по судах, від@біться вже від нього, він з кирилкою життя святогорського монастиря налагоджує
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09.07.2022 11:04 Відповісти
Без Бога в Украине ( и нигде ни у кого) не будет ни мира, ни благополучия.
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09.07.2022 11:46 Відповісти
А без тебе буде.
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09.07.2022 13:45 Відповісти
Ну орки не мову скопіювали, а тільки граматику. М. В. Ломоносов по завданню царського двору навчався граматиці в проф. Мілентія Смотрицького Києво-Могилянської академії. Російська мова, це новояз (див. Вікіпедію в розд. "Исскуственньіе язьіки Мира приблизно № 52 чи 53) придуманий хорватом Ю. Крижанічем в 1666 р.. Цей новояз зхрестили з староболгарською (староцерковна), добавили українську (руську) граматику і вийшла ******* рос. мова (імперська). Перед тим, як мене обпльовувати, то ознайомтеся з першоджерелами.
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09.07.2022 11:21 Відповісти
Тією ж самою мовою розмовляють путін, лавров, мєдвєдєв...
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09.07.2022 00:48 Відповісти
Шкаралупа - ловко ти з теми зʼїхав.
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09.07.2022 00:51 Відповісти
Судачи з "ловко", то напевно вже.
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09.07.2022 00:58 Відповісти
на Донбассе, в Украине, как минимум половина защитников Украины говорит на русском. Это не мешает им защищать нашу страну, умирать за нее. Вы им скажите, в лицо, что они разговаривают на языке оккупантов?
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09.07.2022 01:11 Відповісти
Это один из главных кремлевских козырей- внести срач за язык.
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09.07.2022 08:31 Відповісти
Мені довелося багато спілкуватися з такими і от диво, абсолютно всі розуміють, що рос. мова це теж інструмент ведення війни проти України і переважна більшість пробують і переходять на спілкування українською. Декому, правда тяжко та й часу замало, дехто говорить, що перейде на спілкування українською після вивчення її, бо не хоче своєю ламаною українською принижувати мову. Щоб ви розуміли, що я до недавна теж розмовляв російською і мама моя з уралу. Так що ваші інсинуації і маніпуляції залиште при собі. Це вже застаріла млсковитська методичка.
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09.07.2022 09:12 Відповісти
Никогда не ввязывайся в споры про "мову".
За "мову" цепляются упоротые бестолочи, которые за деревьями не видят леса. Спорить с такими - себя не уважать. Им глубоко пох Украина. Они не видят, не понимают и не собираются решать главные проблемы Украины. Свою бестолковость и упоротость они пытаются замаскировать "мовним питанням", как дымовой завесой.
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09.07.2022 08:57 Відповісти
из всего этого срача под моим комментом, это единственная здравая мысль...., все остальное - упоротая вышевата......
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09.07.2022 11:38 Відповісти
Отже, на питання не відповіли, зате обплювали людей.
Кошерненько.
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09.07.2022 21:23 Відповісти
100проц Був там на блок посту пів року все своїх чекали все що Ви написали мені також місцеві втирали
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09.07.2022 04:14 Відповісти
Это ты не понимаешь что это такое, когда твоя жизнь рушится под градом кацпских снарядов и горит от прямых попаданий. Для тебя это просто какие то слова и картинки и ты уже спешишь потренироваться в бесчеловечном, людоедском словоблудием, себе на потеху. Нас убили и убивают кацапы, а ты от радости хлопаешь в ладошки, кто ты после этого?
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09.07.2022 07:11 Відповісти
Боже, бережи
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09.07.2022 00:04 Відповісти
они еще не поняли что попали в настоящий "русский мир"...и он совсем не такой, как им рассказывали по телевизору...ну ничего, приедет росгвардия или кадыровцы и быстро растолкуют местным как нужно себя вести и что с ними будет, если продолжат возмущаться
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09.07.2022 00:06 Відповісти
Мариуполь это геноцид поболее чем даже Буча
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09.07.2022 01:17 Відповісти
Как тот, кто родился в Мариуполе и более 33 лет там прожил - вот почти ни)(уя не жалко!!!
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09.07.2022 02:31 Відповісти
Я там тоже родился и прожил сорок лет и удивляюсь откуда ты такой? Где жил эти тридцать лет, какой район?
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09.07.2022 07:12 Відповісти
РюZZkiв мир удивил весь мир...еще когда быдло путлера Ультиматумы Байдену присылало...типа границы НАТО до 1997 года...
Уже тогда было ясно..что будут дамбить бамбас...
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09.07.2022 06:54 Відповісти
Відкриваємо результати крайніх виборів у Маріку і бачимо таку картину: більше 80% мешканців міста проголосували за прорашистські партії. Так чого місцяни не кайфують від нової влади мені невідомо.
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09.07.2022 06:57 Відповісти
Щодо Маріка та інших міст. Нажаль влада у перші дні нічого не робила для евакуації цивільних. З Маріка була можливість виїзати 25,26,27.02.22 чому нічого не зроблено?
От і уся підготовка до війни з боку цивільної адміністрації.
Але якщо подивитись з іншого ждуні скільки у Сєвєрє Лисичанську?
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09.07.2022 11:11 Відповісти
 
 