На околиці Маріуполя люди вийшли на протест після смерті двох пенсіонерів, - Андрющенко
Жителі селища Волонтерівка на околиці Маріуполя після смерті у спеку посеред вулиці двох пенсіонерів влаштували черговий бунт через відсутність води та світла.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Черговий бунт в мікрорайоні "Волонтерівка" Кальміуського району. Люди зібрались в школі з вимогою термінового вирішення проблеми з питною водою, електрикою та транспортним сполученням. Біля 3 тис. людей та щонайменш 200 дітей залишаються відрізаними від мінімальних базових умов існування. Протестне зібрання відбулося після смерті посеред вулиці двох пенсіонерів, що намагались в спеку подолати кілометри з Волонтерівки до центру району. Місцева окупаційна влада спробувала годувати "завтраками", але у підсумку просто втекла під захистом російських автоматників. Людей кинуто на призволяще. Більшість чоловіків з цього мікрорайону досі перебувають в фільтраційній колонії в Седово, що унемодливлює вирішення проблем власними руками.
Спротив наростає. Окупанти відверто тушать пожежу бензином", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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То є беззаперечно ознакою того, як далеко мы пішли від Московії з часів розвалу Союзу, був би не згадувався проклятущий!
довелось мне там пожить с месяцок, с местными пообщаться.....
почти все верят, что в 14-м их ВСУ обстреливало..... о чем там говорить?
проукраинские почти все выехали...., вот такие "ждуны" и остались.....
За "мову" цепляются упоротые бестолочи, которые за деревьями не видят леса. Спорить с такими - себя не уважать. Им глубоко пох Украина. Они не видят, не понимают и не собираются решать главные проблемы Украины. Свою бестолковость и упоротость они пытаются замаскировать "мовним питанням", как дымовой завесой.
Кошерненько.
Уже тогда было ясно..что будут дамбить бамбас...
От і уся підготовка до війни з боку цивільної адміністрації.
Але якщо подивитись з іншого ждуні скільки у Сєвєрє Лисичанську?