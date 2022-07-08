Офіс ГПУ офіційно підтвердив, що ДБР знищило секретні матеріали по кількох резонансних справах, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ+ВIДЕО

Журналістка Ірина Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, у якій підтверджується той факт, що ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кільком важливим кримінальним справам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ромалійська написала у фейсбуці.

Вона зазначила: "Ну ось тепер вже офіційно. Офіс Генерального прокурора Україний підтвердив мені офіційно: ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кільком важливим кримінальним справам.

Зокрема: "Харківсткі угоди"; "вугільна справа" Медведчука; причетність колишнього голови СБУ Якименка до розстрілів на Майдані; доведення до зубожіння української армії (підозрювані - Янукович, Замана, Лебедев, Саламатін); справи, де фігурує Порошенко (виготовлення військових кораблів на "Кузні на Рибальскому", призначення Семочка заступником СЗР, наказ про пооходження кораблями через Керченську протоку").

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В прес-службі ДБР сьогодні доволі грубо казали, що я брешу та маніпулюю. Але - ніт.

Тепер це офіційно підтверджує Офіс Генерального прокурора України, відповідаючи на мій запит.

"Повідомляємо, що згідно інформації Державного бюро розслідувань, яка є в розпорядженні Офісу Генерального прокурора, окремі матеріальні носії секретної інформації у запитуваних вами кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищено Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань.

Прокурорами у вказаних кримінальних провадженнях не надавалися погодження на знищення цих матеріалів", - написала мені з Офіса.

Додали, що тепер намагаються знищені секретні матеріали відновити. "На теперішній час прокурорами та слідчими здійснюються заходи, спрямовані на відновлення знищених матеріальних носіїв секретної інформації, шляхом встановлення та витребування примірників, які зберігались в інших установах", - пишуть у ОГПУ.

Оце так. Чекаю тепер нову заяву Ольга Чиканова, що тепер і Генпрокуратура України поширює "неперевірену та маніпулятивну інформацію". Зі знаком оклику".

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