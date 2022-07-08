Офіс ГПУ офіційно підтвердив, що ДБР знищило секретні матеріали по кількох резонансних справах, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ+ВIДЕО
Журналістка Ірина Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, у якій підтверджується той факт, що ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кільком важливим кримінальним справам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ромалійська написала у фейсбуці.
Вона зазначила: "Ну ось тепер вже офіційно. Офіс Генерального прокурора Україний підтвердив мені офіційно: ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кільком важливим кримінальним справам.
Зокрема: "Харківсткі угоди"; "вугільна справа" Медведчука; причетність колишнього голови СБУ Якименка до розстрілів на Майдані; доведення до зубожіння української армії (підозрювані - Янукович, Замана, Лебедев, Саламатін); справи, де фігурує Порошенко (виготовлення військових кораблів на "Кузні на Рибальскому", призначення Семочка заступником СЗР, наказ про пооходження кораблями через Керченську протоку").
В прес-службі ДБР сьогодні доволі грубо казали, що я брешу та маніпулюю. Але - ніт.
Тепер це офіційно підтверджує Офіс Генерального прокурора України, відповідаючи на мій запит.
"Повідомляємо, що згідно інформації Державного бюро розслідувань, яка є в розпорядженні Офісу Генерального прокурора, окремі матеріальні носії секретної інформації у запитуваних вами кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищено Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань.
Прокурорами у вказаних кримінальних провадженнях не надавалися погодження на знищення цих матеріалів", - написала мені з Офіса.
Додали, що тепер намагаються знищені секретні матеріали відновити. "На теперішній час прокурорами та слідчими здійснюються заходи, спрямовані на відновлення знищених матеріальних носіїв секретної інформації, шляхом встановлення та витребування примірників, які зберігались в інших установах", - пишуть у ОГПУ.
Оце так. Чекаю тепер нову заяву Ольга Чиканова, що тепер і Генпрокуратура України поширює "неперевірену та маніпулятивну інформацію". Зі знаком оклику".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потому видимо "корабль" меняет курс, если задумались о репутации.
Кучма идёт на третий срок...коломойский все проплатил... За три года...вы так и научились Думать....
ВСЁ антикоррупционное законодательство Украины - фикция
ВСЕ антикоррупционные заявления всех политиков и чиновников Украины - вранье с первого до последнего слова.
И во главе этой пирамиды всегда стоит президент.
І замовний ширпотреб і справжні докази.