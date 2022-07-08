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Офіс ГПУ офіційно підтвердив, що ДБР знищило секретні матеріали по кількох резонансних справах, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ+ВIДЕО

Журналістка Ірина Ромалійська отримала офіційну відповідь від Офісу ГПУ, у якій підтверджується той факт, що ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кільком важливим кримінальним справам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ромалійська написала у фейсбуці.

Вона зазначила: "Ну ось тепер вже офіційно. Офіс Генерального прокурора Україний підтвердив мені офіційно: ДБР знищило таємні та секретні матеріали по кільком важливим кримінальним справам.

Зокрема:  "Харківсткі угоди";  "вугільна справа" Медведчука;  причетність колишнього голови СБУ Якименка до розстрілів на Майдані;  доведення до зубожіння української армії (підозрювані - Янукович, Замана, Лебедев, Саламатін);  справи, де фігурує Порошенко (виготовлення військових кораблів на "Кузні на Рибальскому", призначення Семочка заступником СЗР, наказ про пооходження кораблями через Керченську протоку").

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР знищило таємні матеріали у резонансних справах, зокрема щодо "Харківських угод", доведення армії до зубожіння, розгону Майдану, - журналістка Ромалійська. ДОКУМЕНТ

В прес-службі ДБР сьогодні доволі грубо казали, що я брешу та маніпулюю. Але - ніт.

Тепер це офіційно підтверджує Офіс Генерального прокурора України, відповідаючи на мій запит.

"Повідомляємо, що згідно інформації Державного бюро розслідувань, яка є в розпорядженні Офісу Генерального прокурора, окремі матеріальні носії секретної інформації у запитуваних вами кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищено Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань.

Прокурорами у вказаних кримінальних провадженнях не надавалися погодження на знищення цих матеріалів", - написала мені з Офіса.

Додали, що тепер намагаються знищені секретні матеріали відновити. "На теперішній час прокурорами та слідчими здійснюються заходи, спрямовані на відновлення знищених матеріальних носіїв секретної інформації, шляхом встановлення та витребування примірників, які зберігались в інших установах", - пишуть у ОГПУ.

Оце так. Чекаю тепер нову заяву Ольга Чиканова, що тепер і Генпрокуратура України поширює "неперевірену та маніпулятивну інформацію". Зі знаком оклику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить службове розслідування про знищення матеріалів резонансних справ, - журналіст Ткач. ДОКУМЕНТ

Офіс ГПУ офіційно підтвердив, що ДБР знищило секретні матеріали по кількох резонансних справах, - Ромалійська 01

Автор: 

Ромалійська Ірина (418) ДБР (3474) речові докази (9)


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Топ коментарі
+59
З кожним днем влада ох*єва все більше, скільки коштувало ця послуга?
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09.07.2022 00:01
+44
І липові справи Порошенка приплели, мерзота.
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09.07.2022 00:48
+34
Директора ДБР терміново відсторонити від посади та оголосити йому підозру.
Знищення таємних документів у яких не вийшов термін зберігання - це кримінал
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09.07.2022 00:06
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Слідчий НАБУ - Клименко у 2020-му році вручив підозру - татарову по кримінальній справі, мав би розпочатися суд. Так як татаров свой чєловєк для преZeдента, справу закрило... ДБР. І ти не повіриш, Клименко виграв конкурс на голову САП і вже 2 роки офіс клоуна блокує його призначення. Канєшно, НАБУ хєрове, а цар - хороший
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09.07.2022 07:13 Відповісти
з якого дива зелена дбр . зелена бенядиктова та вся зелена влада спалили справи пороха петра ---- скорише верблюд пролизе у вушко голки ниж вони це зроблять аминь
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09.07.2022 07:02 Відповісти
Справи - фейкові. У цьому вся суть
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09.07.2022 07:07 Відповісти
- Цікаво, а хто команду давав на знищення секретних документів і для чого, може це все ті ж самі, що працюють на ФСБ,типу РФ не нападе, гроші на дороги а не на озброєння, Херсон... і т.д, і т.п.? 5 колона на марші*?!
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09.07.2022 15:40 Відповісти
Прокуратура України на правильному шляху очищення і вдосконалення.Беруть приклад з ЗСУ.Удачі вам
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09.07.2022 07:07 Відповісти
Заниматься самосожжением - это неверный путь.
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09.07.2022 07:26 Відповісти
😆 "прокуратура на правильному шляху" 😂😂 - представник 73відс
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09.07.2022 07:49 Відповісти
Недаремно ще відключив проукраїнські канали, щоб єдиними новинами та фрідом мізки народу продовжувати вправлять, прямо як в рашці
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09.07.2022 07:36 Відповісти
Zeколомойские уже не едут в Трускавець....
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09.07.2022 07:47 Відповісти
Тупе стадо радіє від відосиків "бубочка найвеличніший!!". Таке враження що 19 року людям щось вкололи. Нікчема просто здала південь .... і тиша
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09.07.2022 07:47 Відповісти
Та не вкололи, через відосікі 95 квартала якийсь 25й кадр пустили.
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09.07.2022 10:38 Відповісти
Похоже что этот инф.вброс или что то прикрывает или пункт плана по "спасению" репутации клоуна. Следующий за вбросом про "пане війсковий чого лізите не в своє діло", где царь хорош а бояре плохие...
Потому видимо "корабль" меняет курс, если задумались о репутации.
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09.07.2022 12:53 Відповісти
Ну і що? Завтра про це вже ніхто і згадувати не буде!!!
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09.07.2022 07:50 Відповісти
ДБР-це структура яка працює на ФСБ РФ....Це діюча 5 колона...Ворожа до України..
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09.07.2022 07:58 Відповісти
Мне порохоботу всех времён и народов было все ясно ещё 10 марта 2019 года...
Кучма идёт на третий срок...коломойский все проплатил... За три года...вы так и научились Думать....
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09.07.2022 08:05 Відповісти
Для зефілітиків причинно-наслідкові зв'язки це те саме, що для кацапів -- вы все врете.
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09.07.2022 08:49 Відповісти
Ручна мавпочка ОПУ не міг щось суттєве зробити без дозволу з верху. Всі сліди ведуть саме до говнокомандуючого.
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09.07.2022 08:25 Відповісти
ВСЕ антикоррупционные органы Украины - фикция.
ВСЁ антикоррупционное законодательство Украины - фикция
ВСЕ антикоррупционные заявления всех политиков и чиновников Украины - вранье с первого до последнего слова.
И во главе этой пирамиды всегда стоит президент.
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09.07.2022 08:27 Відповісти
Кучмамойские чуваки это вам не Донецке пацаны Дважды не сидевшего Витьки Индюка...
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09.07.2022 08:32 Відповісти
Що би було при Сталіні з таким ДБР? І що буде при "кловуні"? Та нічого!
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09.07.2022 08:36 Відповісти
а тебе би при Сталiнi воронок вже забрав, щоб не вiдкривав.
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10.07.2022 22:54 Відповісти
А шо ж такое ? Где предъявленные преступникам подозрения ? Где заключения под стражу всех участников акции?
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09.07.2022 09:08 Відповісти
Вы про ермака сейчас?
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09.07.2022 09:28 Відповісти
Зачем? Все свои... "МьІ не лохи". "Какая разница"? "Хоть поржем." ДБР создали при папередниках. Порох виноват. Ето он все сжег.
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09.07.2022 09:40 Відповісти
Ето он виноват. Он обнимался с путиньІм и януковощем и жал ихние мохнатьІе руки. Он сжег корабли на РьІбальском вместе с Керченской протокой, с кумом, трубой кума, Семочком, януковощем и своим " на 1000%" ДБР. Спросите Портнова и его юркомпанию. Они все готовьІ подтвердить.
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09.07.2022 09:54 Відповісти
Та вони спалили значно більше.

І замовний ширпотреб і справжні докази.
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09.07.2022 09:38 Відповісти
Ну а комусь хоч пальчиком перед носом помахали?
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09.07.2022 10:41 Відповісти
не переживайте за ******** та його гариків. Не вони приймали рішення, а сам Зельц. Справи Пороха притягнули "за так". А проти членів маріонеткового уряду то так задумано, а вдруг в них получиться. Ромалійська топить за Медведчука, тому і згадала Пороха. Із знищенням паперів літінант втратив громовідвід. І не може виконати обіцяне братам.
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09.07.2022 10:53 Відповісти
ух и гадюшник. по названиям дел и по их уничтожению уже понятна вина, а если бы вины не было, то уничтожать никто бы и не хотел. А так это было признанием вины. И потому - ух и гадюшник во власти и органах. Там надо просто газом их всех травить! Это больные паразиты! Все ж ясно про всех, в военное время их нужно просто угандошивать!!! Все очевидно потому что! А дальше им давать уничтожать Украину изнутри??? это непозволительно! Они должны быть казнены любыми средствами!!!
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09.07.2022 11:05 Відповісти
"риба гниє з голови" поприколу чи ні,а помилка на виборах виявилася фатальною.
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09.07.2022 12:19 Відповісти
Шутка внутри некоторой секты: "Вы еще верите в выборы, тога мы к вам"...
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09.07.2022 12:44 Відповісти
Певно щьось в країні відбудеця...
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09.07.2022 14:56 Відповісти
Схоже про війну ззбули...
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09.07.2022 14:58 Відповісти
Тема нагадє:А поговорить?
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09.07.2022 14:59 Відповісти
Схоже тему закрили.
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09.07.2022 15:12 Відповісти
Зелене гестапо
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10.07.2022 06:44 Відповісти
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