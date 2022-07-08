"Продовжуємо нищити ворога!": 128-а ОГШБр показала кадри ліквідації військ РФ в Україні. ВIДЕО
128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада опублікувала кадри знищення російських окупантів в Україні.
Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+35 Чайка Київ
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+25 Stas Volkov
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
нічого до них не дійде , но ніщіти їх треба як пацюків
А ось коли в рашистiв не буде грошей на будiвництво пушек - ось тодi бойова машина втратить здатнicть рухатися.
Рiшення - економiчне виснаження.
Дохла русня - не рiшення.
Дундуки
Який жах...