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Новини Війна
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Війна Росії проти України - шок для світової економіки. Всі індикатори червоні, - глава МЗС Франції Колонна

колонна,катрін

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявляє, що найрозвиненіші країни світу не можуть відвернути погляд від війни в Україні, у тому числі через наслідки для світової економіки.

На цьому Колонна наголосила у колонці для Jakarta Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"G20 не може відвернути погляд від війни в Україні... адже вона має наслідки для світової економіки, які впливають на нас усіх і можуть призвести до глобальної рецесії та значної невдачі наших зусиль у боротьбі з бідністю, якщо ми не вживемо заходів", - зазначила Колонна.

За її словами, загарбницька війна Росії проти України є новим шоком для світової економіки. "Всі індикатори червоні. Ціни на сировинні товари різко зросли з 24 лютого, поставивши мільйони людей під загрозу голоду, повсюди зростає інфляція, умови фінансування стають жорсткішими, що лягає непропорційним тягарем на економіки, які розвиваються. Відповідальність за це - виключно на Росії", - пише міністр.

При цьому вона наголошує, що "Росія тримає населення світу в заручниках", блокуючи експорт українського зерна.

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"Росія не тільки краде зерно з окупованих українських територій і навмисно знищує сільськогосподарську інфраструктуру, а й займається "пшеничною дипломатією", яка ризикує дестабілізувати уразливі країни через її насильницьку економічну стратегію, незалежно від людської ціни", - підкреслила Колонна.

Те саме, за її словами, стосується експорту енергоресурсів: Росія вирішує створити штучний дефіцит поставок, щоб спричинити різке зростання цін, аби путін міг поповнювати свій військовий бюджет.

"G20 не може мовчати. Вона повинна діяти швидко. Терпіти захоплення Росією глобальних ланцюжків створення вартості - не в інтересах жодної економіки G20", - наголошує Колонна.

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Блин, ни в НАТО ни в ЕС столько лет брать не хотели , а тут оказалось , что без Украины шок в мировой экономике и армий таких как в Украине больше в Европе нет
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09.07.2022 00:35 Відповісти
Це точно. Тут в Польщі поляки засмутились,бо бензин на 1,5 злотих здорожчав і продукти десь на 10 відсотків. Знали б вони як це залишитись без будинку і з 1000 грн за душею...Трохи іншими категоріями ми зараз мислимо в порівнянні з ЄС
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09.07.2022 01:07 Відповісти
поляки зато пам"ятають як на Різдво з-за столу родинного до Сибіру.
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09.07.2022 01:17 Відповісти
ты шо, в золотовалютных резервах 1000 грн зели это очень много
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09.07.2022 04:47 Відповісти
Заглянте в дупу пу@ла ще раз.
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09.07.2022 01:17 Відповісти
Якже це вирішити? Може Україні дати танки та штурмові літаки, щоб вони звільнили свою територію, і як, мінімум, на одну проблему - продовольчу, стало б меньше в світі? Але стоп, згадав. Макрон та Шольц проти, Їм же треба одній конченій істоті щось там зберегти, чого, насправді, ніколи й не було.Тому, поки вирішення проблеми відміняється, пані міністр. Ваша доля й надалі казати правильні, але пусті слова, та готуватися зустрічати нових мігрантів з Африки та Азії. Дякуйте вашому президенту
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09.07.2022 02:50 Відповісти
ну то пніть Шольца там і інших теж, копняками, бюрократи нещасні
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09.07.2022 08:45 Відповісти
На дев'ятому році війни індикатори почервоніли.
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09.07.2022 09:32 Відповісти
 
 