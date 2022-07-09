УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11206 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 552 57

У Пентагоні заявляють, що США планують забезпечити Україну зброєю на роки вперед, - Financial Times

пентагон

Сполучені Штати Америки (США) опрацьовують плани щодо забезпечення України зброєю на роки вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Financial Times.

Як заявив на умовах анонімності представник Пентагону, Вашингтон планує задовольнити потреби України "на місяці і роки вперед", а також поставити додаткові системи берегової охорони і замістити радянські засоби ППО.

"Якщо росіяни думають, що зможуть вижити українців, їм треба переосмислити це, тому що ми вже повертаємося до того, щоб думати про те, що потрібно українцям в майбутні місяці і роки", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": HIMARS і високоточні боєприпаси, - США виділяють Україні новий пакет допомоги на $400 мільйонів

Автор: 

Пентагон (1415) США (22545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+51
отлично путлер нас демилитаризировал
показати весь коментар
09.07.2022 01:38
+34
И недопустил расширения НАТО
показати весь коментар
09.07.2022 02:19
+29
Штаты "ещё и не начинали"
показати весь коментар
09.07.2022 01:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отлично путлер нас демилитаризировал
показати весь коментар
09.07.2022 01:38 Відповісти
Логика шизофреников всегда "с ног на голову".
показати весь коментар
09.07.2022 02:00 Відповісти
И недопустил расширения НАТО
показати весь коментар
09.07.2022 02:19 Відповісти
На НАТО ***** ***** было изначально
показати весь коментар
09.07.2022 06:02 Відповісти
Больше не надо будет поливать маслом куст крыжовника.
показати весь коментар
09.07.2022 02:26 Відповісти
Не знайомий зі словами "сарказм" і "іронія"? Співчуваю
показати весь коментар
09.07.2022 05:01 Відповісти
Давайте много и сразу, чтобы закончить войну и налаживать экономику, на годы война невыгодна...
показати весь коментар
09.07.2022 01:39 Відповісти
"на годы вперед" не значит, что война должна всё это время длиться. Перевооружение на НАТОвские стандарты даже после того как выбьем орков займёт сколько?
показати весь коментар
09.07.2022 01:46 Відповісти
Может сразу 100 миллионов шапок попросить, чтобы кацапов закидать?
Куча оружия - просто куча дорогого железа, если нет достаточно людей, обученных с ним эффективно работать...
показати весь коментар
09.07.2022 01:52 Відповісти
Так іди навчайся , чого тут шумиш ?
показати весь коментар
09.07.2022 02:13 Відповісти
хто працював з американцями, має знати їх стиль: "степ бай степ" - крок за кроком
тим більше важливо не різко озброювати Україну зважаючи на дражливість тварюки ***** -
це варити жабу повільно, тоді всілякі "червоні лінії" і спроби розмахувати ядерним дубцем щезають: вчора не можна було передавати танки, а сьогодні можна і т.д.

крім того, Захід "синхронізує" військовий наступ України із бунтом в рашці, а товаріщі кацапи нас підводять, затягують свій "бєссмислєнний та бєспощадний"
показати весь коментар
09.07.2022 02:55 Відповісти
Чим я і займаюсь...
показати весь коментар
09.07.2022 07:35 Відповісти
Підгорає кацапчик?
показати весь коментар
09.07.2022 06:03 Відповісти
Зброї багато не буває.
показати весь коментар
09.07.2022 01:44 Відповісти
Угу. Любой пехотинец Вам скажет, шо БК бывает либо недостаточно, либо маловато, но больше не унести.
показати весь коментар
09.07.2022 01:47 Відповісти
Плюс!
показати весь коментар
09.07.2022 02:38 Відповісти
Это книжный слоган) Стрелковкой сейчас мало воюют.
показати весь коментар
09.07.2022 02:42 Відповісти
да-да, конєчно, але зайві пару магазинів зажди заспокоюють
показати весь коментар
09.07.2022 02:56 Відповісти
Може "додаткові", а не " зайві"?
показати весь коментар
09.07.2022 07:05 Відповісти
американская армия воюет стрелковой - для морпеха нормально прицельно начинать стрелять на 150 ярдов не очередями
М4/М16 с прицелом Trijicon позволяет очень точно и быстро лупасить
показати весь коментар
09.07.2022 07:05 Відповісти
для этого разработан и заиеняет 5.56 новый армейский калибр Sig 277 Fury 6.8х51 потрясающая баллистика и убойная сила
показати весь коментар
09.07.2022 07:08 Відповісти
Штаты "ещё и не начинали"
показати весь коментар
09.07.2022 01:47 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2022 02:29 Відповісти
нє, Штати почали, але тільки почали....
показати весь коментар
09.07.2022 02:57 Відповісти
Американцы реалистично смотрят, что Трамп может в 2024 году вернуться в Белый Дом. Как он "любит" Украину и хочет дружить с путиным - секрет Полишинеля. Поэтому нынешняя администрация и думает, что надо создать задел на пару лет, чтобы мы могли продержаться. Очень разумное планирование.
Плюс Британия будет закрывать какие-то позиции недостающие, пока в Белом Доме может дурдом быть . . .

Ясно, что не хочется на годы растягивать, но это "такое" - хотеть можно одно, а что будет на местности - кто его знает . . .
показати весь коментар
09.07.2022 01:48 Відповісти
Трамп би вже томагавки дав Україні, а може б і вписався силою, республіканцям не привикати вставляти кацапам.
показати весь коментар
09.07.2022 01:54 Відповісти
Трампоидные пропагандоны ежедневно испражняются на тему нецелесообразности поддержки Украины. В какой параллельной галактике ты обитаешь?
показати весь коментар
09.07.2022 02:08 Відповісти
Он живет в кацапской вселенной. Разве не чуешь как запоребриком засмирдело
показати весь коментар
09.07.2022 02:15 Відповісти
Тобі з штатів видніше, але по історії саме республіканці робили втики кацапам. Говно з набору букв, що нижче смердить- просто Г, не звертай уваги.
показати весь коментар
09.07.2022 02:28 Відповісти
республіканці, які мені імпонують більше демократів, ето что-то одно, а Трамп - інше.
Трамп - дешевий популіст, який пользує американських роботяг ред-неків
показати весь коментар
09.07.2022 03:02 Відповісти
Республіканці зараз мають внутрішній якщо не розкол то точно розподіл на трампістів і антитрампістів. Всередині партії зараз своя тусня йде. І зараз Трамп зовсім не дорівнює республиканець в тому значенні, який був для низ завжди притаманний.
показати весь коментар
09.07.2022 11:25 Відповісти
Перепрошую?...
показати весь коментар
09.07.2022 06:39 Відповісти
есть такое течение - много у нас изоляционистов
но реально вернется Трамп или прийдет Десантис но оружие все равно будут поставлять
показати весь коментар
09.07.2022 07:13 Відповісти
проблема в том что все свои проебы в экономике администрация Байдена списывает на войну в Украине и этим вызывает негативную реакцию на поддержку Украины что якобы деньги тратятся на поддержку коррумпированной страны третьего мира
показати весь коментар
09.07.2022 07:24 Відповісти
очень печально что негативное отношение народа к Байдена распространяется и на Украину 😕 и это стало заметно в последние пару месяцев
я это чувствую в разговорах с людьм
показати весь коментар
09.07.2022 07:28 Відповісти
Все, що ти висрав тут - це "рожеві мрії" гебістських педофілів, остання їх надія.
показати весь коментар
09.07.2022 08:00 Відповісти
Кто же над вашим мозгом так безжалостно поработал?
показати весь коментар
09.07.2022 06:41 Відповісти
треба почати з ракетних комплексів шоб ******* в глиб территорії, тоді підараша дуже сильно сдується
показати весь коментар
09.07.2022 01:49 Відповісти
Грят более "длинные" хаймарсы дадут
показати весь коментар
09.07.2022 01:53 Відповісти
Єто хорошие хаймерсы
показати весь коментар
09.07.2022 02:16 Відповісти
Так это же пока только HI-MARS, а свинопсы уже скавучать.
А шо будет, когда по ним HI-SNIKERS насыплють?
показати весь коментар
09.07.2022 03:06 Відповісти
In America We Trust!
показати весь коментар
09.07.2022 01:55 Відповісти
Zajebiście.
показати весь коментар
09.07.2022 02:20 Відповісти
сурьезный "анонім" попался Financial Times. посмотрим как пойдет, но мне такие планы определенно нравятся. дай Бог, чтобы так и было.
показати весь коментар
09.07.2022 02:23 Відповісти
God Bless America! 🇺🇸🇺🇦
показати весь коментар
09.07.2022 02:38 Відповісти
Очень хороший DEAL получается.... Американцы получают возможность испытывать свои НОВИНКИ не на каких-то папуасах с луками, а на 2 армии Мира.....
А в свете противостояния с Китаем, который либо копирует у русских оружие, либо покупает....это может стать бесценным опытом для USArmy...
Ну и конечно для ВСУ это тоже жизненноважный DEAL, получать на годы вперёд оружие, при чем не от какой-то посредсвенной страны, а от страны с 1 Армией Мира.....это оч круто....

Если у русских сохранилась хоть какая-то малейшая извилина... Они должны немедленно прекратить войну и покинуть территорию УКРАИНЫ, как покинули в свое время Афганистан.....
Возможно, если бы СССР не затянуло афганскую кампанию на целых 10 лет и сразу вывело свои войска(после года-двух войны), то и СССР бы сохранилось и не распалось ...
показати весь коментар
09.07.2022 02:46 Відповісти
Операція в Афганістані, якщо хтось не знає, коштувала США десь приблизно $100 мільярдів на рік, якщо скласти до купи всі витрати на зброю, на утримання уряду, на утримання афганської урядової армії, на розвідку, на інфраструктуру, на зарплатню власному контингенту, на логістику тощо.

При цьому урядова армія Афганістану в 250'000 осіб здалася, без супротиву, приблизно стотисячній юрбі напівпартизанів з Талібану. Просравши 20 років витрат, тобто приблизно 2 трильйони баксів.

Тож переозброєння України, причому не за рахунок бюджету США, а за рахунок конфіскованих рашкованських коштів - це просто ОХЄРЄННЕ вкладення для США. Таким чином, США отримує беззаперечного сильного і ідейного союзника, готового зубами гризти наволоч з рашки, причому лише за 450 кілометрів від рашки. І майже задарма!

А все, що ви написали - це для США просто приємний бонус - вишня на величезному безкоштовному торті.
показати весь коментар
09.07.2022 20:46 Відповісти
*за 450 км від мацкви
показати весь коментар
09.07.2022 20:48 Відповісти
Чим більш репоїди волають про ядерний попіл тим краща зброя буде поставлятися .
Особливо оті пропагандонов на "-ян".
За вікном гроза , нарешті дощик шумить
показати весь коментар
09.07.2022 05:41 Відповісти
Получи рашист гранату!
показати весь коментар
09.07.2022 06:04 Відповісти
Они хотят победить Америку на поле боя в Украине до последнего бурята. Это трагедия для бурятского народа. Ну что тут скажешь? Пусть попробуют.
показати весь коментар
09.07.2022 06:06 Відповісти
Та нехай підпишуть з Україною вічний договір про оборону та співпрацю)Англійську треба вчити так,як колись москальську з літературою й українці від того ніц не програють,а там заживуть на півдні та в криму ,як в Маямі))
показати весь коментар
09.07.2022 06:50 Відповісти
Ну если анонимный представитель заявил будем верить как в land leas
показати весь коментар
09.07.2022 09:05 Відповісти
Мавзолейные говноеды второе Дерьмо в мире после Буркина Фасо... и Эритреи...танков Т-62 уж 10 900 штук...
показати весь коментар
09.07.2022 09:12 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
09.07.2022 09:35 Відповісти
Чудова новина! Ще потрібно щоб офіцери, пілоти, ССО, і оператори високотехнологічної зброї проходили регулярне стажування в США, і щоб рівень ВСУ постійно покращувавcя з допомогою інсктрукторів НАТО. Україні потрібна професійна армія, високотехнологічна, з доброю оплатою і мотивацією, і щоб вісковослужбовці вибирали армію як кар'єру, і щоб навики набуті під час службии могли пригодитися і поза ЗС.
показати весь коментар
09.07.2022 18:41 Відповісти
 
 