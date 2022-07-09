У Пентагоні заявляють, що США планують забезпечити Україну зброєю на роки вперед, - Financial Times

Сполучені Штати Америки (США) опрацьовують плани щодо забезпечення України зброєю на роки вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Як заявив на умовах анонімності представник Пентагону, Вашингтон планує задовольнити потреби України "на місяці і роки вперед", а також поставити додаткові системи берегової охорони і замістити радянські засоби ППО.

"Якщо росіяни думають, що зможуть вижити українців, їм треба переосмислити це, тому що ми вже повертаємося до того, щоб думати про те, що потрібно українцям в майбутні місяці і роки", - додав він.

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