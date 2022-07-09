Посадовці мають робити більше, ніж можливо, щоб гарантувати людям нормальне життя, - Зеленський
Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати громадянам нормальний рівень життя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, яке записав дорогою до Києва з Дніпропетровщини.
"Провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому й Криворізького району зокрема – як військовими, так і цивільними. Безпека, економіка, соціальні питання. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя", - підкреслив український президент.
Топ коментарі
+36 Светлана Науменко
показати весь коментар09.07.2022 02:50
+33 Trevo Trow
показати весь коментар09.07.2022 02:56
+31 Timur Davidov
показати весь коментар09.07.2022 02:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
,
А Єрмак - він агент ФСБ чи ні?
як ти гадаєш, що робив зеленський в Омані? чому він не може звільнити єрмака?
хто призначив Наумова?
яку роль у всьому цьому відіграє коломойський?
Та до чого ваша асоціація? Яким боком Боневтік до народу?
а ти знаєш, що потім ці самі вагнерівці жорстоко убивали українців??? тобі це ОК?
а справа шеремета? як можна на всю країну оголошувати винними підозрюваних??????????????? проти яких нічого ніколи і не довели????????????? що це взагалі таке????????????????
"Сьогодні я надіслала листа Байдену з проханням надати брифінг щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо глави Адміністрації президента Зеленського Андрія Єрмака".
Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, зволікав з призначенням незалежного антикорупційного прокурора понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.
Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.
"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов'язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас"
"Байден тепер ще займеться шпигунами в офісі Єрмака. Звільнить Зеленського від шкідливого впливу іноагентів. Зеленський же сказав, що Єрмак без мене нікуди не піде. А з Байденом, можливо, і піде. Є варіант, що Єрмака перевербують і він почне працювати на американців. Для нас це б мало більше користі. Хоча Єрмак слизький тип, може бути подвійним, потрійним і більше агентом. Будь обережним, Байдене. Слава Україні!"
Американці так не працюють.
За останні 200 років США не загарбали з метою анксії під своє керівництво, жодної країни.
Навіть у тих випадках безпосереднього війскового втручання, право обрання уряду вони залишають за місцевим населенням.
Останній раз США керували життям окупованих країн посередництвом власної війскової адміністраціі це були повоєнні Німеччина і Японія.
США не можуть і не будуть намагатися вплинути на зміни легітимно обраних керманичив України. Для них це виключна прерогатива українського народу, який має те, що добровільно для себе обирає.
P.S. Якщо українське суспільство не спроможне виплекати і підтримати у своєму середовищи реальних національних лідерів, то залишається єдинний крайній вихід - оголосити США війну і негайно капіталювати але з умовою що 10 років керувати країною, як свого часу у Японії і Німеччині, буде американська війскова адміністрація з імплементацією усих державних фінансових, судових, соціальних, карних і т.і. інституцій США.
Може нарешті щось з того вийде добре для України.
(неосвічений, ниций і жадібний совок)
США планують накласти санкції на голову Податкового комітету Гетманцева
Мінфін США вже в найближчі тижні планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленського-голову податкового та митного комітету ВР України Данила Гетманцева.
Наступ мокшан завадив.
А вопрос к "руководителям Днепропетровщины" простой: Сколько бомбоубежищ построено на Днепропетровщине за 4 мес. войны?
И сразу станет понятно, что как и до войны, так и сейчас, никто никуя не делает. Но Зеленского это не интересует. Его интересует торгонуть своим ****** в прифронтовой области и запилить очередной видосик. Клоунада продолжается. И к большому сожалению, отражается на фронте.
Так вони й так роблять все можливе, щоб гарантувати СОБІ нормальне життя!
Хіба вони не люди?
Така правда