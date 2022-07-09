Посадовці мають робити більше, ніж можливо, щоб гарантувати людям нормальне життя, - Зеленський

Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати громадянам нормальний рівень життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, яке записав дорогою до Києва з Дніпропетровщини.

"Провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому й Криворізького району зокрема – як військовими, так і цивільними. Безпека, економіка, соціальні питання. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя", - підкреслив український президент.

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