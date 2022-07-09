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Посадовці мають робити більше, ніж можливо, щоб гарантувати людям нормальне життя, - Зеленський

зеленський

Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати громадянам нормальний рівень життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, яке записав дорогою до Києва з Дніпропетровщини.

"Провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому й Криворізького району зокрема – як військовими, так і цивільними. Безпека, економіка, соціальні питання. Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя", - підкреслив український президент. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) чиновник (802)


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Топ коментарі
+36
Конгресвумен Спартц вимагає від Байдена перевірити можливі зв'язки Єрмака з Росією
"Сьогодні я надіслала листа Байдену з проханням надати брифінг щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо глави Адміністрації президента Зеленського Андрія Єрмака".
Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, зволікав з призначенням незалежного антикорупційного прокурора понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.
Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.
"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов'язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас"
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09.07.2022 02:50
+33
Почни з себе, клоуне, зроби мінімальне зусилля і забезпеч призначення керівника САП - це покращить життя українців, окрім твоїх друзів. А ще прибери свій гидотний дуполизний телемарафон, щоб люди не блювали, і припини блокувати цікаві патріотичні канали.
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09.07.2022 02:56
+31
Ти вже наробило, собі на пожиттєвий термін.
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09.07.2022 02:44
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а ну розбійники, гарантуйте нормальне життя
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09.07.2022 02:40 Відповісти
Ти вже наробило, собі на пожиттєвий термін.
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09.07.2022 02:44 Відповісти
Как ты думаешь - украинский народ сломает хребет рашистам?
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09.07.2022 02:46 Відповісти
Спілкуватись навчіться,потім ставте свої питання.
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09.07.2022 02:54 Відповісти
Ты не хочешь отвечать на этот вопрос - Я правильно понял? Тогда ответь на вопрос - Чей Крым?
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09.07.2022 03:33 Відповісти
Ти краще спитай у того бородатого виродка із кварталу95 чий Крим? Бо він за 3 роки так і не відповів
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09.07.2022 06:20 Відповісти
Извиняюсь за вмешательство в ваш диалог, но таки чей Крым? По вашему мнению, разумеется.
,
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09.07.2022 06:50 Відповісти
Тикай рогом у монітор бидло.
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09.07.2022 10:38 Відповісти
да уже назрел вопрос "Чей Херсон?" и почему он назрел
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09.07.2022 21:49 Відповісти
так делали только Батый, ломали хребет. что было в Херсоне
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09.07.2022 04:45 Відповісти
Віктор, а ти як думаєш, хто віддав наказ розмінувати вихід з Криму?
А Єрмак - він агент ФСБ чи ні?
як ти гадаєш, що робив зеленський в Омані? чому він не може звільнити єрмака?
хто призначив Наумова?
яку роль у всьому цьому відіграє коломойський?
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09.07.2022 08:36 Відповісти
Народ? Зламає!
Та до чого ваша асоціація? Яким боком Боневтік до народу?
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09.07.2022 09:37 Відповісти
віктор, і ще от щодо вагнерівців, я от не розумію - була операція чи не була? якщо була - для чого ОП брехала, що не було??? а потім призналися, що сам зе дзвонив лукашенку? а для чого він це зробив? а що в цей час робили єрмак і демченко? може, зеленський їх прикриває?

а ти знаєш, що потім ці самі вагнерівці жорстоко убивали українців??? тобі це ОК?

а справа шеремета? як можна на всю країну оголошувати винними підозрюваних??????????????? проти яких нічого ніколи і не довели????????????? що це взагалі таке????????????????
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09.07.2022 12:09 Відповісти
Конгресвумен Спартц вимагає від Байдена перевірити можливі зв'язки Єрмака з Росією
"Сьогодні я надіслала листа Байдену з проханням надати брифінг щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо глави Адміністрації президента Зеленського Андрія Єрмака".
Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, як добре відомо президенту Байдену, зволікав з призначенням незалежного антикорупційного прокурора понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ. У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили.
Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.
"Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов'язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов'язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас"
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09.07.2022 02:50 Відповісти
Ан Мур виклав цей текст на іншій гілці. Я повторю свій комент. Тільки заради Байдена:
"Байден тепер ще займеться шпигунами в офісі Єрмака. Звільнить Зеленського від шкідливого впливу іноагентів. Зеленський же сказав, що Єрмак без мене нікуди не піде. А з Байденом, можливо, і піде. Є варіант, що Єрмака перевербують і він почне працювати на американців. Для нас це б мало більше користі. Хоча Єрмак слизький тип, може бути подвійним, потрійним і більше агентом. Будь обережним, Байдене. Слава Україні!"
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09.07.2022 03:04 Відповісти
Ви очикуєте від американців діяти як москальня?
Американці так не працюють.
За останні 200 років США не загарбали з метою анксії під своє керівництво, жодної країни.
Навіть у тих випадках безпосереднього війскового втручання, право обрання уряду вони залишають за місцевим населенням.
Останній раз США керували життям окупованих країн посередництвом власної війскової адміністраціі це були повоєнні Німеччина і Японія.

США не можуть і не будуть намагатися вплинути на зміни легітимно обраних керманичив України. Для них це виключна прерогатива українського народу, який має те, що добровільно для себе обирає.

P.S. Якщо українське суспільство не спроможне виплекати і підтримати у своєму середовищи реальних національних лідерів, то залишається єдинний крайній вихід - оголосити США війну і негайно капіталювати але з умовою що 10 років керувати країною, як свого часу у Японії і Німеччині, буде американська війскова адміністрація з імплементацією усих державних фінансових, судових, соціальних, карних і т.і. інституцій США.
Може нарешті щось з того вийде добре для України.
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09.07.2022 07:12 Відповісти
Може,дав би бог, і мову англійську вивчила б після цих образователів
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09.07.2022 10:52 Відповісти
Проблема не в Єрмаку, проблема в, тому що сама зелена гнида Боневтік зрадник, а все інше єрмаки, татарови, сухачеві це вже похідне
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09.07.2022 06:54 Відповісти
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09.07.2022 06:57 Відповісти
То частини його самого. Вижени всіх - і Зєленського не стане - виявиться абсолюиним нулем.
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09.07.2022 07:08 Відповісти
а може, вони його втемну використовують. воно ж дурачок.
(неосвічений, ниций і жадібний совок)
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09.07.2022 08:39 Відповісти
8 лютого 2022
США планують накласти санкції на голову Податкового комітету Гетманцева
Мінфін США вже в найближчі тижні планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленського-голову податкового та митного комітету ВР України Данила Гетманцева.

Наступ мокшан завадив.
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09.07.2022 09:55 Відповісти
Почни з себе, клоуне, зроби мінімальне зусилля і забезпеч призначення керівника САП - це покращить життя українців, окрім твоїх друзів. А ще прибери свій гидотний дуполизний телемарафон, щоб люди не блювали, і припини блокувати цікаві патріотичні канали.
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09.07.2022 02:56 Відповісти
Коли мені було стільки років, що у мене ввімкнулася друга сигнальна система і я почав усвідомлювати цей світ, то я таке чув від Леоніда Ілліча Брежнева. Ти давай, припиняє понты, не виголошуй лозунги, під нима у мене усе життя пройшло...
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09.07.2022 03:01 Відповісти
Усвідом, що усім насрати на твої "системи", аллілуя!))
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09.07.2022 03:31 Відповісти
Усвідом і ти, що мені насрати на тебе особисто і на усіх таких, як ти, рогуль понаїхавший.
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09.07.2022 06:55 Відповісти
Очередной рашиский склад раз...бан в Харцизке
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09.07.2022 03:24 Відповісти
З шефом зустрічався ? Чи тільки Борю та Корбана бачив, які знову вже свої.
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09.07.2022 03:30 Відповісти
А тим часом банки можуть забирати у людей депозити та накопичення
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09.07.2022 04:34 Відповісти
Боже! Яке мудре висловлювання.
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09.07.2022 05:29 Відповісти
Ага... "зайчики станьте їжачками"! Політика, особливо соціальна політика, це, на жаль, мистецтво можливого, а можливо лише те на що є кошти або інші ресурси - "З нічого нічого навіть з волі Богів не робиться" (Лукрецій Кар "Про природу речей"). Прогуляв Зє філософію...
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09.07.2022 05:43 Відповісти
То для "покращення життя" твої співучастники не випускають мерів за кордон для домовленості про відбудову..... цінічне, брехливе, самозакохане чмо - В. Зеленський.
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09.07.2022 06:14 Відповісти
боярє - хєрові, а цар у нас - хороший. ****, коли вже цей ******* клоунський цирк закінчиться?!!! По факту саме Zелох і винен у тому пісдєцу який коїться у країні. До його приходу, в країні росла економіка, будувалася армія, закупалося нове озброєння, повільно але проводилися реформи, а тепер ситуація від його правління - гірше вже не придумаєш - суцільна руїна.
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09.07.2022 06:19 Відповісти
Гривна уже при Зеленском упала в полтора раза. Тоесть, люди обеднели.
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09.07.2022 06:31 Відповісти
Я поэт. Зовуся Цветик. От меня вам всем приветик.
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09.07.2022 06:30 Відповісти
То мали б бути трохи інші слова з того ж твору: " Я - поет. Зовусь Нєзнайка. От мєня вам - балалайка."
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09.07.2022 07:13 Відповісти
Это часть Ермака
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09.07.2022 07:26 Відповісти
Таранова заберіть …
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09.07.2022 06:51 Відповісти
Як там Єрмак з татаромим спить?
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09.07.2022 06:54 Відповісти
W obnimku !
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09.07.2022 07:28 Відповісти
Больше нахапать, сжечь материалы уголовных дел... и два варианта - узурпировать власть или успеть свалить с награбленным
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09.07.2022 06:55 Відповісти
Куди він " звалить"? Мабуть в Оман. Чи к саудітам.
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09.07.2022 11:38 Відповісти
Поки не приберем це небрите брехливе створіння - добра не буде...
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09.07.2022 07:00 Відповісти
Hujowij Menedgment !!! towarish pionist !!!!
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09.07.2022 07:27 Відповісти
Весь брехливый популизм Зеленского подтверждается всего одним конкретным вопросом, вместо его традиционного словесного поноса "не о чём".
А вопрос к "руководителям Днепропетровщины" простой: Сколько бомбоубежищ построено на Днепропетровщине за 4 мес. войны?
И сразу станет понятно, что как и до войны, так и сейчас, никто никуя не делает. Но Зеленского это не интересует. Его интересует торгонуть своим ****** в прифронтовой области и запилить очередной видосик. Клоунада продолжается. И к большому сожалению, отражается на фронте.
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09.07.2022 07:46 Відповісти
дак там же місцева влада рулить. філатов, корбан, там такі патріоти, що зашибісь. невже вони сховищ не набудували? ніколи було, за скандалами і розборками?
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09.07.2022 08:42 Відповісти
Сама через це ти смокчеш у Татарова, тупе Зе-Лайно
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09.07.2022 09:54 Відповісти
«Посадовці мають робити більше, ніж можливо, щоб гарантувати людям нормальне життя»
Так вони й так роблять все можливе, щоб гарантувати СОБІ нормальне життя!
Хіба вони не люди?
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09.07.2022 09:57 Відповісти
Це ти з@луп@ скажи Атрошенку.
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09.07.2022 10:41 Відповісти
До корита рвуться не для того щоб комусь гарантувати! В Україні як і на расеї чиновники приходять тільки для того щоб гарантувати собі та декільком поколінням своїх нащадків нормальне життя.
Така правда
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09.07.2022 11:15 Відповісти
 
 