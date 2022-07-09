На південному напрямку ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку, - ОК "Південь"

На захисті південних рубежів українські захисники знищили 194 загарбники, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Нових ударних угруповань не створює, переважно дотримується тактики контрбатарейної боротьби.

Однак на Херсонщині, в районі Князівки та Ольгіного, противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулого дня ракетні та авіаційні удари тривали як вздовж лінії зіткнення, так і по тилових районах.

Парою Ка-52 було атаковано околиці Білої Криниці та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань та постраждалих нема.

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На Миколаївщині в результаті ранкового обстрілу руйнувань зазнали станція техобслуговування в Висунську, будівля школи й сусідні житлові будинки в Березнегуватій, приватні будинки, побутові складські приміщення й дворові гаражі в Новосеменівці.:03

При цьому ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під заряджання розривними снарядами зі збільшеною осколково-уражаючою дією. Втрат серед місцевого населення немає.

Пізно ввечері ворог накрив "Градом" Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з іншого берега водосховища. Інформація про руйнування і жертви уточнюється.

Двічі за день парами українських штурмовиків завдано ударів по скупченню противника в районі Снігурівки.

Загалом за добу, за підсумками завдання вогневих уражень ворогу підрозділами ЗСУ на півдні завдано таких втрат: 194 окупанти та 42 одиниці техніки, серед яких 2 РСЗВ "Град", 2 командно-штабні машини, 4 зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцир-С1", 1 пуско-зарядну установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2", 6 самохідних гаубиць типу "Акація", 26 одиниць автомобільної техніки, 1 беспілотник-розвідник "Орлан-10" та 3 склади з боєприпасами.

На Одещині штормове море принесло до узбережжя та в Дністровський лиман 2 морські міни. Обидві міни було знищено силами підривної команди Військово-Морських Сил.

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