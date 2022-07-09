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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На південному напрямку ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку, - ОК "Південь"

південь

На захисті південних рубежів українські захисники знищили 194 загарбники, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Нових ударних угруповань не створює, переважно дотримується тактики контрбатарейної боротьби.

Однак на Херсонщині, в районі Князівки та Ольгіного, противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулого дня ракетні та авіаційні удари тривали як вздовж лінії зіткнення, так і по тилових районах.

Парою Ка-52 було атаковано околиці Білої Криниці та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань та постраждалих нема.

Також читайте: 7 липня Повітряні Сили знищили склад боєприпасів окупантів, 16 одиниць техніки та живу силу ворога

На Миколаївщині в результаті ранкового обстрілу руйнувань зазнали станція техобслуговування в Висунську, будівля школи й сусідні житлові будинки в Березнегуватій, приватні будинки, побутові складські приміщення й дворові гаражі в Новосеменівці.:03

При цьому ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під заряджання розривними снарядами зі збільшеною осколково-уражаючою дією. Втрат серед місцевого населення немає.

Пізно ввечері ворог накрив "Градом" Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з іншого берега водосховища. Інформація про руйнування і жертви уточнюється.

Двічі за день парами українських штурмовиків завдано ударів по скупченню противника в районі Снігурівки.

Загалом за добу, за підсумками завдання вогневих уражень ворогу підрозділами ЗСУ на півдні завдано таких втрат: 194 окупанти та 42 одиниці техніки, серед яких 2 РСЗВ "Град", 2 командно-штабні машини, 4 зенітні гарматно-ракетні комплекси "Панцир-С1", 1 пуско-зарядну установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2", 6 самохідних гаубиць типу "Акація", 26 одиниць автомобільної техніки, 1 беспілотник-розвідник "Орлан-10" та 3 склади з боєприпасами.

На Одещині штормове море принесло до узбережжя та в Дністровський лиман 2 морські міни. Обидві міни було знищено силами підривної команди Військово-Морських Сил.

Також читайте: Окупанти безуспішно намагалися вести наступ в напрямку Спірного та Івано-Дар’ївки на Бахмутському напрямку,- Генштаб

Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874) техніка (1820) ЗСУ (7501)


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Топ коментарі
+9
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09.07.2022 06:42
+7
Девіз російсько-української війни: «Чим глибше в ліс - тим зліші українці!»
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09.07.2022 07:31
+6
нічогенько так погуляли на півдні за вчора
респект і уважуха ЗСУ!!!
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09.07.2022 08:44
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09.07.2022 06:42 Відповісти
Девіз російсько-української війни: «Чим глибше в ліс - тим зліші українці!»
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09.07.2022 07:31 Відповісти
Супер.Лайфак))По складу добре запускати один снаряд,щоб склад загорівся й прибігли рашисти рятувати ,й побільше,а тоді ще кілька ракет))
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09.07.2022 06:48 Відповісти
Без Єнота трохи не те...)
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09.07.2022 06:54 Відповісти
А ваша Галя - балувана!
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09.07.2022 07:24 Відповісти
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09.07.2022 09:58 Відповісти
Ну, зенітні ракети по населенх пунктах - це "круто" Все одно що будильником цвяхи забивать!
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09.07.2022 07:27 Відповісти
"ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300", Джерело:
Читай уважно.
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09.07.2022 10:55 Відповісти
нічогенько так погуляли на півдні за вчора
респект і уважуха ЗСУ!!!
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09.07.2022 08:44 Відповісти
"При этом враг использует для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с увеличенным осколочно-поражающим действием."
А вот с этого момента поподробней!
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09.07.2022 09:03 Відповісти
Як же вам важко,нашы герої! Бережи вас бог. Дякуємо!
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09.07.2022 10:57 Відповісти
наші
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09.07.2022 10:58 Відповісти
 
 