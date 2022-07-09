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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У британській розвідці з’ясували деталі про 4515 російських окупантів, смерть яких на війні в Україні вдалося підтвердити

рф,ліквідація

Британська розвідка (ВВС) проаналізувала дані загиблих під час війни в Україні російських військових, чиї смерті вважає підтвердженими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ISW із посиланням на звіт розвідки Британії.

ВВС опублікувала звіт, у якому аналізує походження, місце проживання, звання та інші деталі про 4515 росіян, смерть яких під час війни в Україні вдалося підтвердити.

Як зазначає інститут, звіт не є вичерпним, проте BBC підтвердила, що російські війська втратили щонайменше 773 офіцери з початку вторгнення.

Також британська розвідка повідомила, що станом на 7 липня загинули щонайменше чотири генерали, 21 полковник, 126 майорів і 568 молодших офіцерів.

Крім того, ВВС виявила, що 890 мотострілків і 888 військовослужбовців російських ВДВ загинули в боях в Україні.

Росгвардія і спецпризначенці втратили 162 і 111 військовослужбовців відповідно.

ВВС підтвердила, що на війні в Україні загинули 49 пілотів і екіпаж ВПС РФ.

Також дивіться: "Продовжуємо нищити ворога!": 128-а ОГШБр показала кадри ліквідації військ РФ в Україні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17228) Велика Британія (5553) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+9
Сколько уже погибло и еще погибнет рашистов не будет установлено . Почти 80 лет прошло со второй мировой, но до сих пор, никто не скажет про точные потери Красной Армии и СССР
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09.07.2022 07:22
+7
Кацапами плювати. Допоки не мруть москвичи чи підерці
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09.07.2022 07:34
+5
Олексо Грицик
@OleksoYkrop
Коли в Британії якийсь чиновник в вільний від роботи час "пристає" до інших в барі пів уряду йде у відставку,коли в нас якийсь довбень замовляє шлюх прямо в сесійній залі йому навіть ні чого не кажуть з його партії боси...
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09.07.2022 09:16
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Сколько уже погибло и еще погибнет рашистов не будет установлено . Почти 80 лет прошло со второй мировой, но до сих пор, никто не скажет про точные потери Красной Армии и СССР
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09.07.2022 07:22 Відповісти
Нафіга нам дані тих,хто не може їх достовірно надавати апріорі? Аби було?
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09.07.2022 07:22 Відповісти
Навіть якщо і так, і реально підтверджено загибель 4,5 тисячі російських окупантів, а не 38 тисяч як за даними ЗСУ, то навіть і це не просто багато, а дуже багато.
Просто порівняно з війною афганською.
13.000 за 9 років та 4.500 за 3.5 місяці.
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09.07.2022 07:33 Відповісти
Це некоректний переклад. 4,5 тисячі російських окупантів, яких не розірвало вщент, яким не обглодали харю бродячі пси, трупи яких вивезли з полю боя українці і змогли встановити персональні дані/ідентифікувати.
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09.07.2022 09:18 Відповісти
Кацапами плювати. Допоки не мруть москвичи чи підерці
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09.07.2022 07:34 Відповісти
Ви подивіться результати останніх виборів до Госдури по регіонах, зокрема, в плані явки. Можливо, що зміните свою попередню думку.
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09.07.2022 09:02 Відповісти
На що дивитись ?
росія це лише два міста.
Решта пусте місце.
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09.07.2022 09:17 Відповісти
5000....50000....да хоть 100000.... На России это нихухулички не значит...
Есть две проблемы с кацапом....

1)Жизнь простого КАЦАПА даже на России нихухулички не стоит.... Кацап может вечером выйти в ларек за сигами в родном Омске, Томске, Барнауле, и КАЦАПА могут замочить за эту пачку сигарет.... В ментовках ****** кацапофф до полусмерти, швабры в жёпу совают.....

2) КАЦАПЫ это оч отсталые кончиты... с сознанием людей 1941-1945 гг, все меряют КРИТЕРИЯМИ 2 МИРОВОЙ.... Тоесть ...АТАКА ЛОБ в лоб, КОТЛЫ, БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, КУРСКАЯ ДУГА и прочее... Соответственно и ощутимые потери в Украине для них должны исчисляться миллионами ....как это происходило у дедофф в гражданскую, в 1 или 2 мировые ...
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09.07.2022 08:15 Відповісти
Якщо рахувати не від офіційних 140 млн. і, навіть, не гіпотетичних 80 млн. (за зерновим індексом - https://newizv.ru/article/general/19-03-2021/lyudmila-fionova-indeks-zerna-pokazyvaet-80-mln-chelovek-v-rossii-gde-ostalnye ), а мати на увазі, що чоловіків у популяції менше половини, то для вікової групи 20-40 років втрати будуть доволі значними.
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09.07.2022 09:16 Відповісти
В бритів вікова практика ведення бойових дій і свій облік особового складу. А самі орки віками відносились скептично до солдата і свого і чужого, а також до офіцерів. Сама фраза - баби еще нарожают, хоча її приписують маршалу Жорі, вона початкується ще з часів Петрушки першого.
Як свідчили очевидці, на питання адьютанта що писати про втрати турків для доповіді цариці, Суворов відповідав - приши їх поболее, чего их басурманов жалеть. А в рузге пі....ли типу Мединського,до цього часу віщують, що Суворов з 5 000 вояків розбив 30 000 армію турків. Заводять так сказати, голожопих, на "подвиги" "Сила русскаго оружия", А.....а ?
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09.07.2022 08:17 Відповісти
а мене порадувала кількість зажмурених генералів, офіцерів і льотчиків. сподіваюсь, вони горять у пеклі.
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09.07.2022 08:24 Відповісти
Олексо Грицик
@OleksoYkrop
Коли в Британії якийсь чиновник в вільний від роботи час "пристає" до інших в барі пів уряду йде у відставку,коли в нас якийсь довбень замовляє шлюх прямо в сесійній залі йому навіть ні чого не кажуть з його партії боси...
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09.07.2022 09:16 Відповісти
Хехе а сколько сдохло не задокументировано? В десять раз больше. А раненных? В среднем на убитого припадает 5-8 раненных, из них 1-2 тяжёлых ( умрут в течении ближайших недель). Так что наша статистика официальная выглядит даже заниженной.
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09.07.2022 10:28 Відповісти
Британці збирають матеріали для міжнародного трибуналу над ****** та мокшандією.
Дякуємо.
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09.07.2022 10:35 Відповісти
 
 