У британській розвідці з’ясували деталі про 4515 російських окупантів, смерть яких на війні в Україні вдалося підтвердити
Британська розвідка (ВВС) проаналізувала дані загиблих під час війни в Україні російських військових, чиї смерті вважає підтвердженими.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ISW із посиланням на звіт розвідки Британії.
ВВС опублікувала звіт, у якому аналізує походження, місце проживання, звання та інші деталі про 4515 росіян, смерть яких під час війни в Україні вдалося підтвердити.
Як зазначає інститут, звіт не є вичерпним, проте BBC підтвердила, що російські війська втратили щонайменше 773 офіцери з початку вторгнення.
Також британська розвідка повідомила, що станом на 7 липня загинули щонайменше чотири генерали, 21 полковник, 126 майорів і 568 молодших офіцерів.
Крім того, ВВС виявила, що 890 мотострілків і 888 військовослужбовців російських ВДВ загинули в боях в Україні.
Росгвардія і спецпризначенці втратили 162 і 111 військовослужбовців відповідно.
ВВС підтвердила, що на війні в Україні загинули 49 пілотів і екіпаж ВПС РФ.
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Просто порівняно з війною афганською.
13.000 за 9 років та 4.500 за 3.5 місяці.
росія це лише два міста.
Решта пусте місце.
Есть две проблемы с кацапом....
1)Жизнь простого КАЦАПА даже на России нихухулички не стоит.... Кацап может вечером выйти в ларек за сигами в родном Омске, Томске, Барнауле, и КАЦАПА могут замочить за эту пачку сигарет.... В ментовках ****** кацапофф до полусмерти, швабры в жёпу совают.....
2) КАЦАПЫ это оч отсталые кончиты... с сознанием людей 1941-1945 гг, все меряют КРИТЕРИЯМИ 2 МИРОВОЙ.... Тоесть ...АТАКА ЛОБ в лоб, КОТЛЫ, БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, КУРСКАЯ ДУГА и прочее... Соответственно и ощутимые потери в Украине для них должны исчисляться миллионами ....как это происходило у дедофф в гражданскую, в 1 или 2 мировые ...
Як свідчили очевидці, на питання адьютанта що писати про втрати турків для доповіді цариці, Суворов відповідав - приши їх поболее, чего их басурманов жалеть. А в рузге пі....ли типу Мединського,до цього часу віщують, що Суворов з 5 000 вояків розбив 30 000 армію турків. Заводять так сказати, голожопих, на "подвиги" "Сила русскаго оружия", А.....а ?
@OleksoYkrop
Коли в Британії якийсь чиновник в вільний від роботи час "пристає" до інших в барі пів уряду йде у відставку,коли в нас якийсь довбень замовляє шлюх прямо в сесійній залі йому навіть ні чого не кажуть з його партії боси...
Дякуємо.