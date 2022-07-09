У британській розвідці з’ясували деталі про 4515 російських окупантів, смерть яких на війні в Україні вдалося підтвердити

Британська розвідка (ВВС) проаналізувала дані загиблих під час війни в Україні російських військових, чиї смерті вважає підтвердженими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ISW із посиланням на звіт розвідки Британії.

ВВС опублікувала звіт, у якому аналізує походження, місце проживання, звання та інші деталі про 4515 росіян, смерть яких під час війни в Україні вдалося підтвердити.

Як зазначає інститут, звіт не є вичерпним, проте BBC підтвердила, що російські війська втратили щонайменше 773 офіцери з початку вторгнення.

Також британська розвідка повідомила, що станом на 7 липня загинули щонайменше чотири генерали, 21 полковник, 126 майорів і 568 молодших офіцерів.

Крім того, ВВС виявила, що 890 мотострілків і 888 військовослужбовців російських ВДВ загинули в боях в Україні.

Росгвардія і спецпризначенці втратили 162 і 111 військовослужбовців відповідно.

ВВС підтвердила, що на війні в Україні загинули 49 пілотів і екіпаж ВПС РФ.

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