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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вранці російські війська вдарили із "Градів" по житлових кварталах Кривого Рогу, є жертви, - Резніченко. ФОТО

Ворог не припиняє обстрілів Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з "Градів" по житлових кварталах.

Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані.

Пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд", - йдеться в повідомленні.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТО

Вранці російські війська вдарили із Градів по житлових кварталах Кривого Рогу, є жертви, - Резніченко 01

Вранці російські війська вдарили із Градів по житлових кварталах Кривого Рогу, є жертви, - Резніченко 02

Вранці російські війська вдарили із Градів по житлових кварталах Кривого Рогу, є жертви, - Резніченко 03

Автор: 

обстріл (28274) ГРАД (145) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3678)


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Топ коментарі
+10
Тоже не пойму.... Ну, возможно, хоть теперь накроют. Все-таки родной город Зе. А над многострадальным Харьковом вообще издеваются. Неужели мы не можем достать источники обстрела? Почему народу не отвечают на этот вопрос?
Сна нет. Днем люди работают, ночью дергаются.
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09.07.2022 07:36
+6
Швидше за все обстріляли Інвгулець, який входить до складу міста Кривий Ріг, але розташований біля Широкого. Це близько 30 км по прямій від кацапських позицій поблизу Високопілля або Архангельського. Град добиває до 40 км.
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09.07.2022 08:45
+4
ну так це прогнозовано наш бідоносець вчора тільки повернувся з дніпрпетровщини і тут біда
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09.07.2022 07:53
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Це вже не перший раз((Невже гради не можна ті накрити хаймарсами?((
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09.07.2022 07:29 Відповісти
Тоже не пойму.... Ну, возможно, хоть теперь накроют. Все-таки родной город Зе. А над многострадальным Харьковом вообще издеваются. Неужели мы не можем достать источники обстрела? Почему народу не отвечают на этот вопрос?
Сна нет. Днем люди работают, ночью дергаются.
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09.07.2022 07:36 Відповісти
Що. Ти. Верзеш.
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09.07.2022 08:39 Відповісти
Сходите в армию и поймете что к чему, например, что грады ездят, а не ждут пока их накроет.

Спросите лучше, почему я (вы) выбирали такую власть, которая не позволяла наделать своих Хаймарсов и Пэтриотов, хотя школа ракетостроения аж просится
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09.07.2022 08:49 Відповісти
Ви про ударні БПЛА чули?
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09.07.2022 08:56 Відповісти
А ти видно про них тільки чув (( от іще аби побачив (( чудний ти товариш - скільки їх у нас і яких , чи для тебе той дрон що гранату воговську скидає то вже БПЛА ударний ?
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10.07.2022 01:49 Відповісти
неможна! приїхали, відстрілялися, поїхали.
так само не можливо накрити хаймарси.
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09.07.2022 08:06 Відповісти
Ви про БПЛА чули?
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09.07.2022 08:20 Відповісти
Ще є антібатарейни радари, які повинни фіксувати координати по яким треба швидко відповидати. Але скількі їх у нас, та на яких ділянках фронта - хз. Їх треба як можно більше.
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09.07.2022 11:10 Відповісти
Ти папуга що під кожним коментом свою ху#ню ліпиш ?
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10.07.2022 01:51 Відповісти
Якщо до тебе, тупоголового, з першого разу не доходить, мені доводиться повторювати.
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10.07.2022 16:40 Відповісти
То вони вже там поруч, якщо града и стріляють
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09.07.2022 07:31 Відповісти
Кривой Рог это огромная кишка.
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09.07.2022 07:34 Відповісти
От кацапи і проводять операцію з видалення апендициту
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09.07.2022 08:26 Відповісти
10 км від міста
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09.07.2022 07:34 Відповісти
Та не. Самая ближние орки на севере Херсонской области, а это км 60-80 от Кривого Рога. Не пойму, откуда обстреляли?
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09.07.2022 07:41 Відповісти
Архангельское-Кривой Рог 33 км.
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09.07.2022 08:46 Відповісти
39. Але це теж достатньо для "градов".
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09.07.2022 08:48 Відповісти
Дивиться гуглокарту, та користуйтеся вимірювачем відстані.
Від Кривого Рога там трошки менше 40 км, максимальна дальність "градов" - 42 км.
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09.07.2022 08:46 Відповісти
Ну, до околиц, может, 40 км, но никак не 10.
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09.07.2022 07:43 Відповісти
Ні, там лінія фронту така була вже місяці.
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09.07.2022 08:44 Відповісти
Швидше за все обстріляли Інвгулець, який входить до складу міста Кривий Ріг, але розташований біля Широкого. Це близько 30 км по прямій від кацапських позицій поблизу Високопілля або Архангельського. Град добиває до 40 км.
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09.07.2022 08:45 Відповісти
Так и есть
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09.07.2022 09:44 Відповісти
‼️Уточнение по утреннему обстрелу Ингульца.

«РСЗО «Торнадо-С» калибр 300 мм (зона поражения с модернизированным БК - до 120 км). Обстрел с дистанции более 70 км из района между н.п. Новорайск и н.п. Костырка оккупированной части Херсонской области. 10 ракет - и осколочные и кассетные БК. Выстрел «в ту сторону», просто по центру мирного жилмассива с большим разлетом ракет. Погибшая женщина 1981 г.р. - повар в детском садике, шла на работу. Девушка 2002 г.р. - очень «тяжелая», серьезные поражения области сердца и печени, врачи борются за ее жизнь. Мужчина 1979 г.р. - множественные осколочные ранения средней тяжести. Благодаря нашим воинам линия фронта сдвинута в Херсонскую область на расстояние до 50 км от города. Но «Торнадо-С», «Смерчи», ракеты продолжают представлять серьезную опасность. Берегите себя и своих близких. Не подходите к незнакомым предметам - сразу звоните 101 и 102, работают взрывотехники. Соблюдайте правила воздушной тревоги.» - Вилкул
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09.07.2022 09:51 Відповісти
к сожелению 20 летняя двушка умерла в больнице
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09.07.2022 12:00 Відповісти
что такое вилкул? благодаря таким кацапы творят тут беспредел, но почемуто он вдруг стал харошим вилкул российский агент https://www.youtube.com/watch?v=45oqQMM2gyM https://www.youtube.com/watch?v=45oqQMM2gyM

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09.07.2022 13:24 Відповісти
Причем тут личность Вилкула? Инфа из тг канала Днепр Оперативный, там все новости нашкй области, а вилкул в данный момент один из тех, кто официально имеет право на такие вот пресс-релизы. Да и не может что ли человек мнение поменять? Он скорее не под рашей а под ахметкой, а рашка ему тут и нахер не упала.
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09.07.2022 14:56 Відповісти
Тоді ти кацапське лайно !
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10.07.2022 01:53 Відповісти
не с градов уже поттвердили торнадо с дальность до 120 км
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09.07.2022 11:58 Відповісти
Тварюки, пекло ваше місце існування.
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09.07.2022 07:37 Відповісти
ну так це прогнозовано наш бідоносець вчора тільки повернувся з дніпрпетровщини і тут біда
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09.07.2022 07:53 Відповісти
HIMARSов нет, но вы держитесь!
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09.07.2022 08:21 Відповісти
Деталі почуємо у випуску
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09.07.2022 08:49 Відповісти
Генеральному штабу на заметку
Хаймерсов мы уже не множко накопили
нужно 4 хаймерса оставить для логистики и штабов
остальные на охоту за реактивной артилерией
уничтожение артилерии должно стать приоритетом
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09.07.2022 08:54 Відповісти
Буде виконано , хєр палкаводец )) пабєжал дакладивать , с утра на охоту ((
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10.07.2022 01:56 Відповісти
Челдон дома в Москве Волгодонске Буйнакске взрывал ...что ему стоит пулять по Украине...
Правда в Рязани обсерон...
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09.07.2022 09:04 Відповісти
Так градами или ураганами ?
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09.07.2022 09:21 Відповісти
А.Вилкул: Уточнение по утреннему обстрелу Ингульца. РСЗО «Торнадо-С» калибр 300 мм (зона поражения с модернизированным БК - до 120 км). Обстрел с дистанции более 70 км из района между н.п. Новорайск и н.п. Костырка. 10 ракет - и осколочные и кассетные БК. Выстрел «в ту сторону», просто по центру мирного жилмассива с большим разлетом ракет. Погибшая женщина 1981 г.р. - повар в детском садике, шла на работу. Девушка 2002 г.р. - очень «тяжелая», серьезные поражения области сердца и печени, врачи борются за ее жизнь. Мужчина 1979 г.р. - множественные осколочные ранения средней тяжести. Благодаря нашим воинам линия фронта сдвинута в Херсонскую область на расстояние до 50 км от города. Но «Торнадо-С», «Смерчи», ракеты продолжают представлять серьезную опасность. Берегите себя и своих близких. Не подходите к незнакомым предметам - сразу звоните 101 и 102, работают взрывотехники. Соблюдайте правила воздушной тревоги.
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09.07.2022 09:51 Відповісти
вилкул - конченая лицемерная тварь, вначале сделал всё, чтобы кацапы припёрлись сюда, а теперь: Берегите себя и близких https://www.youtube.com/watch?v=45oqQMM2gyM https://www.youtube.com/watch?v=45oqQMM2gyM

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09.07.2022 13:29 Відповісти
Террор населения продолжается, орки убивают мирных людей и уничтожают города десятки тысяч людей потеряли все, для мужчин устроили концлагерь работы нет, денег у людей нет. Только у Люси арестович все прекрасно и у зедебилов которые получают огромные зарплаты и им нород безразличен.
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09.07.2022 10:09 Відповісти
маме римме "с той старани прілєтєло"...
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09.07.2022 11:48 Відповісти
Мама рімма і на тебе і на мене поклала те що у папи саші між ногами , сидить собі в ісраєлі з їхнім гражданством у халупі за 8 млн долярів і регочеться як її вишльопок тут у прєпіздєнта грається , а ти дурненький , побачив фоточку студійну із "ніщебродської квартирки " мамочки рімми , де навіть плита з етикеткою і соплю розпустив про прєпіздєнта із народа ((
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10.07.2022 02:01 Відповісти
 
 