Вранці російські війська вдарили із "Градів" по житлових кварталах Кривого Рогу, є жертви, - Резніченко. ФОТО

Ворог не припиняє обстрілів Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з "Градів" по житлових кварталах.



Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані.

Пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд", - йдеться в повідомленні.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТО









