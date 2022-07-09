УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10158 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 343 6

Вороже корабельне угруповання в Чорному морі скорочено майже вдвічі через шторм, - ОК "Південь"

флот

Корабельне угруповання противника у зв'язку з погіршенням погоди в акваторії Чорного моря скоротилося майже вдвічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"Із погіршенням погоди, роздуванням у Чорному морі шторму, вороже корабельне угруповання скорочено майже вдвічі. На варті залишилися 2 надводні та 1 підводний ракетоносій і 3 вдк. Напоготові 20 крилатих ракет типу "Калібр"", - йдеться в повідомленні..

Читайте на "Цензор.НЕТ": У корабельному угрупованні флоту РФ зменшено кількість ракетних носіїв - 3 надводні, 2 підводні та 1 ВДК, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17236) корабель (1611) Чорноморський флот рф (622) Чорне море (1661)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаль, що не через "Нептун" або "Гарпун"
показати весь коментар
09.07.2022 07:46 Відповісти
А вони ближче 300 км підходить бояться!
показати весь коментар
09.07.2022 09:29 Відповісти
военному командованию надо очень очень секретно получить хаймарсы с дальностью 300-500 км, дождаться момента, когда весь чморский флит выплывет из бухт и одним ударом накрыть всех сразу. если по одному - то они узнают, что уже есть ракеты с такой дальностью
показати весь коментар
09.07.2022 13:36 Відповісти
Пішли на корм рибам ?
показати весь коментар
09.07.2022 08:07 Відповісти
На базі сховалися! Та й запаси поповнить не завадить Утримання навіть піхотного підрозділу в польових умовах - дороге задоволення А корабельного угрупування у відкритому морі - стократ дорожче! На нас шторми не впливають - ми на березі А от кацапи ресурс палять І це нам "на руку"! Уявіть елементарну ситуацію: навіть, щоб забезпечить на судні гаряче харчування для екіпажу - потрібна електроенергія В морі для цього використовуються корабельні генератори Виробництво електроенергії дизель-генераторами - дорога штука А от на базі корабель може підключаться до берегової електромережі, чи взагалі перевести екіпаж в казарми Про десант на БДК у поході й мову не веду - ті будуть мовчки жерти "сухпай" (Знайомий розказував: "Служив у морській піхоті Так на навчаннях ми екіпажі десантних кораблів ненавиділи лютою ненавистю: ми сиділи і жерли "сухпай", а в цей час від камбузу пахтіло свіжезвареною для морячків їжею")
показати весь коментар
09.07.2022 09:46 Відповісти
Тонуть в шторм намного проще.
"Москва" может подтвердить.
показати весь коментар
09.07.2022 09:01 Відповісти
 
 