Вороже корабельне угруповання в Чорному морі скорочено майже вдвічі через шторм, - ОК "Південь"
Корабельне угруповання противника у зв'язку з погіршенням погоди в акваторії Чорного моря скоротилося майже вдвічі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
"Із погіршенням погоди, роздуванням у Чорному морі шторму, вороже корабельне угруповання скорочено майже вдвічі. На варті залишилися 2 надводні та 1 підводний ракетоносій і 3 вдк. Напоготові 20 крилатих ракет типу "Калібр"", - йдеться в повідомленні..
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Москва" может подтвердить.