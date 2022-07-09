Вороже корабельне угруповання в Чорному морі скорочено майже вдвічі через шторм, - ОК "Південь"

Корабельне угруповання противника у зв'язку з погіршенням погоди в акваторії Чорного моря скоротилося майже вдвічі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"Із погіршенням погоди, роздуванням у Чорному морі шторму, вороже корабельне угруповання скорочено майже вдвічі. На варті залишилися 2 надводні та 1 підводний ракетоносій і 3 вдк. Напоготові 20 крилатих ракет типу "Калібр"", - йдеться в повідомленні..

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