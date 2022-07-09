Армія РФ на Донбасі відстає від власного графіка і не може досягти своїх цілей, - Пентагон

Попри взяття окремих населених пунктів, наступ російської армії на сході України не можна назвати успішним. Окупанти зазнали на цьому напрямку значних втрат і не виконали поставлені на початку наступу завдання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Неназваний високопоставлений американський військовий під час брифінгу також зазначив, що росіяни ведуть наступ у Луганській і Донецькій областях не за графіком.

За його словами, війська РФ досягають дуже поступового, обмеженого і високозатратного прогресу на певних невеликих ділянках Донбасу, вони сильно відстають від власного графіка і не можуть досягти своїх цілей.

Крім того, він наголосив, що в останні тижні ЗСУ почали завдавати ворогові відчутних контрударів у відповідь. Зокрема, по складах боєприпасів росіян. Багато в чому успіхи українських військових у США пов'язують з ефективним застосуванням РСЗВ, переданих союзниками.

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