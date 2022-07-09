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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Армія РФ на Донбасі відстає від власного графіка і не може досягти своїх цілей, - Пентагон

пентагон

Попри взяття окремих населених пунктів, наступ російської армії на сході України не можна назвати успішним. Окупанти зазнали на цьому напрямку значних втрат і не виконали поставлені на початку наступу завдання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Неназваний високопоставлений американський військовий під час брифінгу також зазначив, що росіяни ведуть наступ у Луганській і Донецькій областях не за графіком.

За його словами, війська РФ досягають дуже поступового, обмеженого і високозатратного прогресу на певних невеликих ділянках Донбасу, вони сильно відстають від власного графіка і не можуть досягти своїх цілей.

Крім того, він наголосив, що в останні тижні ЗСУ почали завдавати ворогові відчутних контрударів у відповідь. Зокрема, по складах боєприпасів росіян. Багато в чому успіхи українських військових у США пов'язують з ефективним застосуванням РСЗВ, переданих союзниками.

Також читайте: У Пентагоні заявляють, що США планують забезпечити Україну зброєю на роки вперед, - Financial Times

Автор: 

армія рф (17236) Пентагон (1415) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+14
Представительница Конгресса США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к главе Белого Дома Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с Россией
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09.07.2022 08:18
+12
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09.07.2022 08:23
+4
Ці штуки мабуть сама крута зброя, яку ми отримували.
Москалів смажить швидко і надійно.
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09.07.2022 08:24
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цєлі убежалі от графіка
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09.07.2022 08:05 Відповісти
вчора 200 графіків получили от целі ..і поїхали домой на росіюшку в поліетилені вперед ногами
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09.07.2022 08:07 Відповісти
Представительница Конгресса США Виктория Спартц обратилась с официальным письмом к главе Белого Дома Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с Россией
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09.07.2022 08:18 Відповісти
Вот бубочка и приплыл с выборами к отстойнику. Где лайно само по себе уходит в осадок.
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09.07.2022 08:23 Відповісти
Ну накінець то, а то вже ця пятірка прохвостів ( з такими ж дівулями) всіх таки дістали. Ну як помічник Президента США по нацбезпеці може обговорювати події з чистопородним агентом Козирем. Блінкін не контактує з цим персонажем, жирним тіньовичком.
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09.07.2022 08:37 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/v-konhresse-ssha-trebujut-ot-bajdena-proverit-vozmozhnye-svjazi-andreja-ermaka-s-rossiej.html
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09.07.2022 08:49 Відповісти
Ну и молодец. Давно пора разворошить это осиное поганое кубло на шее Украины.
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09.07.2022 09:37 Відповісти
КаZапы не вояки. Когда они скопом - герои. Но только в дюндель схлопотали, А ХОТЬ И ОТ ОДНОГО, становятся лагiдними и послушными. Им уже и муйло - похнах. О хутин ПНХ, я eже молчу.
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09.07.2022 08:19 Відповісти
Але радянського залізяччя в них дофіга, та й ВРК є. От би як іранського генерала, та й вирізати їхню верхівку. Відрізати змії голову. А то ця війна надовго.
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09.07.2022 08:20 Відповісти
ВПК
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09.07.2022 13:12 Відповісти
або 13000 ракет або 130 000 000 куль - зупинять всякі там мокшанські графіки
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09.07.2022 08:21 Відповісти
А что, каZZапы свои графики передают Штатам для контроля?
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09.07.2022 08:21 Відповісти
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09.07.2022 08:23 Відповісти
Ці штуки мабуть сама крута зброя, яку ми отримували.
Москалів смажить швидко і надійно.
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09.07.2022 08:24 Відповісти
Російська армія велика, але дуже слабенька, як резинка на дідовських трусах, яка може лопнути в любу секунду. Уявляєте, якби Володя Боневтік не положив сто кілометрів якогось асфальту, а зробив декілька дивізіонів "Грім 2", або "Сапсан"? А так втрачаємо не тільки найкраще - життя українців, а і всю інфраструктуру, яку будували ще прадіди. А в цей час "зелена" обнаглівша влада вкидує відоси з фото своїх "героїв" єлдака, арахамії та інших і переробляють козацікі пісні, "іде військо ЗСУ, а попереду Зеленський, який не кинув крісло президенстське, гей-гей.... Іспогянять все, що до них тут було, бо їм пофіг ми і наші надбання, їм рейтинг і утриматися.
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09.07.2022 09:13 Відповісти
Це погано що відстають. Утілізуватися потрібно швидко, а то панімаєтє оні не хатят ваєвать.
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09.07.2022 10:08 Відповісти
 
 