Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині минулої доби загинули 5 цивільних осіб, 8 - дістали поранення, - ОВА
Російські окупанти продовжують обстріли території Донеччини, внаслідок чого загинули 5 цивільних осіб, а ще 8 дістали поранення.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - поінформував він.
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показати весь коментар09.07.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 0
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