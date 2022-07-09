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Новини Війна
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Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині минулої доби загинули 5 цивільних осіб, 8 - дістали поранення, - ОВА

донеччина

Російські окупанти продовжують обстріли території Донеччини, внаслідок чого загинули 5 цивільних осіб, а ще 8 дістали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - поінформував він.

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Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині минулої доби загинули 5 цивільних осіб, 8 - дістали поранення, - ОВА 01

Автор: 

обстріл (28274) Донецька область (8347) втрати (4385) Кириленко Павло (907)


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09.07.2022 10:41 Відповісти
 
 